La heladera vieja hace ruido desde marzo y el burlete ya no cierra. El cambio quedó para "cuando haya ofertas", y las ofertas llegan el viernes 27 de noviembre, fecha del Black Friday de este año. Ese día el problema es el reloj. Una publicación rebajada puede durar unas horas, y elegir un aparato que va a quedar enchufado todos los días, durante años, lleva bastante más que eso.

Lo que sigue es un orden de trabajo para las dos semanas previas, con la heladera como ejemplo.

Primero, el metro. Hay que tomar ancho, alto y profundidad del hueco, y también el recorrido de entrada, que suele quedar sin medir. Puertas, pasillo, ascensor, escalera.

Al hueco no se lo ocupa entero. La ficha de recomendaciones para la compra de heladeras y freezers de la Oficina Nacional de Contrataciones indica que el equipo debe quedar separado de la pared, para que circule aire por detrás, y lejos de los focos de calor y de la luz solar directa. El mismo documento advierte que sobredimensionar solo redunda en un mayor gasto de energía.

Con esas medidas, en los listados de heladeras para el hogar conviene filtrar por dimensiones y litros antes que por precio. Ahí aparece la primera decisión técnica. Las cíclicas, o de frío directo, generan escarcha y hay que descongelarlas cada cuatro o cinco meses; las no frost reparten el frío con un ventilador y no forman hielo, según describe esa ficha oficial.

Paso 2: seguir precios y comparar marcas

Dos semanas antes de la fecha, elegí tres o cuatro modelos que entren en el hueco y anotá cuánto cuestan hoy en dos o tres comercios distintos. Una nota en el celular alcanza, con el día de cada registro y una captura de pantalla. Ese historial casero es la única manera de saber, el 27, si el precio tachado era el que regía la semana anterior.

Entre marcas se compara con el mismo método. Las heladeras Gafa aparecen en los resultados junto a las de Patrick, Philco, Whirlpool, Samsung o Electrolux, y el nombre en la puerta dice poco por sí solo. Lo que se pone lado a lado es un modelo contra otro, con sus litros, su sistema de frío, su clase de eficiencia y la distancia al servicio técnico más cercano.

Paso 3: la etiqueta de eficiencia y la garantía legal

En heladeras y congeladores la etiqueta de eficiencia energética es obligatoria y se rige por la norma IRAM 2404-3. Según la Secretaría de Energía, muestra el consumo de energía del artefacto y su nivel de eficiencia con una letra y un color, del verde de la A al rojo de la G; a mayor eficiencia, menor consumo para la misma prestación. El piso permitido para estos equipos es la clase B. Por encima de la A existen categorías con signo más, y la ficha de compras públicas pide "A+" o superior.

Tampoco la garantía depende de la buena voluntad del comercio. El artículo 11 de la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor fija una garantía legal de seis meses para los bienes nuevos, contados desde la entrega, y de tres meses para los usados; las partes pueden pactar un plazo mayor. Si el equipo tiene que ir a fábrica o a un taller, el flete y el seguro corren por cuenta del responsable de la garantía. El artículo 13 agrega que productores, importadores, distribuidores y vendedores responden de manera solidaria.

Paso 4: el día de la fecha

El viernes 27 las rebajas van a estar repartidas. Las cadenas de electrodomésticos publican las suyas en sus sitios, los fabricantes en sus tiendas oficiales y los marketplaces en secciones armadas para la ocasión; el Black Friday de Mercado Libre es una de esas vidrieras. La comparación se hace con varias pestañas abiertas y las anotaciones al lado.

Mirá el precio final. Eso incluye el envío hasta tu domicilio, que en un bulto grande puede cambiar la cuenta, el plazo de entrega y quién vende, porque en un marketplace el vendedor puede ser la marca, una cadena o un tercero, y conviene saber a quién se le va a reclamar. Chequeá que el código de modelo coincida letra por letra con el que anotaste.

Y si el modelo elegido no bajó, no comprar también es un resultado válido.

Paso 5: entrega, instalación y derecho de arrepentimiento

Antes de firmar el remito, revisá con el transportista presente que no haya abolladuras y que puertas y estantes estén enteros. Guardá la factura y el certificado de garantía, que por el artículo 14 de la misma ley debe estar escrito en idioma nacional e indicar las condiciones de uso, instalación y reparación.

Puede pasar que la heladera no entre o que cambies de idea. La compra a distancia tiene una salida. El artículo 34 de la Ley 24.240 reconoce el derecho a revocar la aceptación durante diez días corridos desde que se entrega el bien o se celebra el contrato, lo último que ocurra, sin responsabilidad alguna y con los gastos de devolución a cargo del vendedor. El artículo 1110 del Código Civil y Comercial lo define como un derecho irrenunciable.

Para ejercerlo, los sitios de venta tienen que mostrar un enlace llamado "Botón de arrepentimiento". Lo había creado la Resolución 424/2020 de la Secretaría de Comercio Interior. Desde el 4 de septiembre de 2025 lo regula la Disposición 954/2025 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor y Lealtad Comercial, que derogó aquella resolución. La norma vigente exige que el botón esté a simple vista, en lugar destacado y en el primer acceso de la página, y obliga al proveedor a informar dentro de las 24 horas un código de identificación del pedido. Anotalo.

Qué queda después del viernes

Quien llega al 27 con el hueco medido, tres modelos anotados, los precios de las últimas dos semanas y la etiqueta leída tarda minutos en decidir. La elección ya estaba hecha y solo faltaba el número. Después quedan la factura, el certificado de garantía y diez días de margen por si algo no era lo que parecía en la pantalla.