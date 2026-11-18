La campaña se realizará el viernes y sábado en supermercados de la ciudad. La iniciativa ya permitió recolectar más de 260 mil kilos de alimentos

La ciudad se prepara nuevamente para poner en marcha la solidaridad. El próximo viernes y sábado se realizará una nueva edición de Gondolazo, la campaña del Banco de Alimentos Rosario (BAR) que invita a los rosarinos a sumar alimentos no perecederos durante sus compras habituales en los supermercados.

En su novena edición, la iniciativa convocará a más de 800 voluntarios y contará con la participación de las principales cadenas de supermercados: La Reina, Arcoiris, La Gallega, DAR, La Anónima, Carrefour, Jumbo, VEA, Todo Chen, Makro y Único .

Durante las dos jornadas, quienes se acerquen a los comercios adheridos podrán colaborar con la donación de productos de primera necesidad, entre ellos aceite, arroz, azúcar, fideos, harina, leche larga vida o en polvo, legumbres, polenta y puré de tomate .

Cada aporte se incorporará a la red de recuperación y distribución de alimentos que sostiene el Banco de Alimentos Rosario y que actualmente alcanza a 424 organizaciones sociales . A través de ellas, la entidad acompaña a más de 90 mil personas en distintos puntos de la ciudad.

Bajo el lema “Sumate a la onda, poné el Efecto BAR en acción”, Gondolazo busca ir más allá de una colecta. La propuesta es movilizar a voluntarios, empresas y vecinos en una acción colectiva que permita fortalecer el trabajo de las organizaciones que asisten a personas en situación de vulnerabilidad.

Una campaña bien recibida

La campaña tiene una trayectoria que se refleja en sus resultados. En 2024 se reunieron 48.068 kilos de alimentos y, desde su primera edición, ya se superaron los 260 mil kilos recolectados.

El Banco de Alimentos Rosario trabaja para contribuir a reducir el hambre y el desperdicio de alimentos. Para eso, articula con empresas, instituciones y organizaciones sociales, recupera productos que de otro modo podrían desperdiciarse y los distribuye entre entidades que acompañan a personas en situación de vulnerabilidad.

Este viernes y sábado, la invitación vuelve a estar abierta a toda la ciudadanía: sumar un alimento al carrito de compras puede convertirse en una ayuda concreta para miles de rosarinos.