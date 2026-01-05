Tras el "no" a Central, Nacho Malcorra suena en un grande del fútbol argentino

El volante decidió no aceptar la propuesta que le acercó el Canalla y ahora está en la búsqueda de un club. Boca lo quiere e Independiente aceleró la gestión

Ignacio Malcorra fue protagonista de una de las novelas de fin de año , con vaivenes y con un final que se dio en el inicio del nuevo año: no seguirá en Central . Ahora el jugador está enfocado en su nuevo destino futbolístico y fue ofrecido a diferentes clubes, pero sin avances concretos. Y ahora el que se sumó a la lista es nada menos que Boca, aunque por el momento "solo son rumores y nada concreto".

El caso de Nacho estuvo latente y con informaciones cruzadas porque Central le hizo una oferta y el jugador reconoció tal ofrecimiento más allá de que uno de sus representantes lo negara. En definitiva, con el inicio de 2026 se conoció la respuesta del jugador y fue la de desestimar la oferta para continuar en Arroyito.

En el medio de todo esto surgieron interés y, a la vez, se ofreció a Malcorra en algunas entidades como Gimnasia, San Lorenzo e Independiente (le hizo una oferta formal y avanzó), aunque en las últimas horas su apellido sonó en Boca.

Son rumores

De acuerdo a lo que trascendió en los alrededores de la dirigencia Xeneize, el que era el socio de Di María en Central aparece como el apuntado para reforzar el plantel a pesar de sus 38 años, una edad que genera ciertos interrogantes. Igualmente, algunos sostienen que podría ser importante para el plantel a cargo de Claudio Úbeda, quien lo conoce a la perfección por su paso por Arroyito con Miguel Ángel Russo como entrenador y al futbolista lo seduciría jugar en el Xeneize.

Claro que en el medio de todo esto hay otras voces contrarias e indicaron que solo fue acercado el nombre de Malcorra -quien quedó libre de Central-, pero no hay nada más que eso. Al menos por el momento. ¿O se irá al Diablo de Avellaneda?