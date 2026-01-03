La Capital | Ovación | Malcorra

Malcorra está muy cerca de tener nuevo equipo: el técnico lo quiere y el club avanza en su contratación

El volante quedó libre en Central y hay quienes afirman que sus negociaciones con otra institución van por buen camino

3 de enero 2026 · 15:14hs
Malcorra quedó libre en Central y puede negociar con cualquier equipo. Al parecer está muy cerca de arreglar con Independiente.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Malcorra quedó libre en Central y puede negociar con cualquier equipo. Al parecer está muy cerca de arreglar con Independiente.

El paso de Ignacio Malcorra por Central ya es historia. El volante quedó libre el 31 de diciembre, no aceptó un ofrecimiento para renovar el vínculo por un año más que le hizo el club y quedó en posición de negociar con el equipo que quiera. Fin de la novela.

El contrato de Malcorra caducó el último día del año pasado. El jugador dio a entender que quería seguir en Central, pero a la hora de la verdad terminó haciendo lo contrario. No quiso renovar y es probable que muy pronto firme con otra institución.

Lo alejó la cuestión económica

En principio, la diferencia entre el jugador y el club fue económica. Conciente de que su carrera futbolística se acerca al final, Malcorra pidió una cifra y Central respondió que no puede pagarla. En cambio, propuso otra. El futbolista debía responder, pero nunca lo hizo. En el club tuvieron que dar por sentado que si no contestó es porque no le interesaba.

Hay quienes afirman que a último momento el jugador quiso proponer un contrato por productividad, pero nadie lo confirma. Lo único concreto a esta altura es que ya el mejor futbolista de Central de los últimos tres años ya no es jugar del club de Arroyito.

Su condición de jugador libre le permite negociar con cualquier club. En los últimos días se dijo que tenía varias propuestas, entre ellas una de San Lorenzo. Pero al parecer la opción más firme es la de Independiente, un equipo que todavía no sumó ningún refuerzo de cara a la temporada que viene.

Negociación avanzada con Independiente

Hay quienes afirman que ya hay conversaciones entre el club y el jugador. Es más, algunas fuentes muy informadas sobre lo que pasa en el mercado de pases dicen que son concretas y están avanzadas. Significa que de un momento a otro Malcorra podría convertirse en jugador del Rojo, el equipo contra el que jugó su último partido con la camiseta canalla.

Medios porteños afirman que quien pidió a Malcorra en Independiente es su entrenador, Gustavo Quinteros. La contratación del volante sería uno de los grandes objetivos del Rojo y en Avellaneda creen que el anuncio de su concreción es solo cuestión de tiempo.

