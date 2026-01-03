La Capital | Ovación | Central

Siempre soñó con jugar en Central pero ahora irá a su sexto equipo lejos de Arroyito

Un volante rosarino de 31 años se sumará al plantel de Getafe, en la Liga de España. Viene de jugar en el Betis

3 de enero 2026 · 18:59hs
 Cimy Ávila con la camiseta del Betis. Él sueña con jugar en Central

 Cimy Ávila con la camiseta del Betis. Él sueña con jugar en Central, pero ahora pasará al Betis. 

Surgió en Tiro Federal, en Argentina jugó en San Lorenzo y luego se fue a Europa. Aunque es hincha declarado de Central y siempre dijo que sueña con jugar en Arroyito, firmará con su sexto equipo lejos de la ciudad. Y será el Getafe de España.

Se trata de Ezequiel Ávila, un delantero potente que en los últimos días sonó presuntamente cerca de Boca pero que seguirá jugando en Europa.

Ávila, el Chimy, es jugador del Betis, aunque hace bastante que juega poco porque el entrenador del equipo, el chileno Manuel Pellegrini, casi no lo tiene en cuenta.

En Betis jugó 52 partidos desde mediados de 2023: convirtió cinco goles y dio cuatro asistencias en partidos por la Liga y copas internacionales. Además, fue amonestado en 13 ocasiones y dos veces lo expulsaron.

La trayectoria de Chimy Ávila

Chimy Ávila apareció en Tiro Federal cuando el equipo rosarino estaba en la B Nacional, en 2010. En 2014 pasó a San Lorenzo, donde jugó 30 partidos y marcó dos goles. Y en 2017 se fue a Europa.

Primero jugó en el Huesca y en 2019 pasó al Osasuna, el club donde mejor rindió. Allí jugó 123 partidos en cinco temporadas y marcó 28 goles.

Su siguiente destino fue el Betis, donde hasta ahora compartía plantel con Giovani Lo Celso. Al principio jugaba seguido, pero poco a poco empezó a entrar menos y en los últimos tiempos su participación en el equipo fue casi nula.

El sueño de jugar en Central

A mediados de 2025, cuando se habló de la posibilidad de que su hermano Gastón viniera a Central, Chimy repitió algo que ya había dicho otras veces: que su sueño era jugar en Arroyito. La posibilidad no estuvo ni cerca, pero el delantero nunca renuncia a ese sueño.

Ahora el Betis se lo cederá a préstamo al Getafe hasta el final de la temporada 2025/26. Al rosarino le sirve, porque quizás pueda sumar minutos. Además, su nuevo equipo tendrá la opción de comprarlo una vez que la cesión caduque.

