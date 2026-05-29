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El final del semestre vuelve a poner a Central al límite de la exigencia física

Cuatro días después de la derrota en Ecuador, el Canalla afrontará el último partido ante del receso, el de Copa Argentina ante Estudiantes

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

29 de mayo 2026 · 06:10hs
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Fideo Di María maniobra en la derrota de Central ante Independiente del Valle. El capitán salió reemplazado.

AP

Fideo Di María maniobra en la derrota de Central ante Independiente del Valle. El capitán salió reemplazado.

En el final del semestre, en la última semana de competencia, el calendario le vuelve a pegar otro apretón a este Central de Jorge Almirón que viene de disputar la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores y cuatro días después jugará otra especie de final, en esta ocasión por la Copa Argentina.

Por supuesto que lo primero que hay que destacar es que el semblante del Canalla no es el mejor debido a la derrota sufrida en Ecuador frente a Independiente del Valle, lo que le valió clasificar segundo en el grupo. Muy distinto hubiese sido el panorama si se hubiera traído el primer puesto en el bolsillo.

De todas formas, Central había viajado a Ecuador ya con la clasificación a octavos de final bajo el brazo, habiéndola logrado una fecha antes del final de esa fase de grupos. El pase a octavos era el objetivo primario y en ese sentido debe haber un dejo de satisfacción.

Ahora por Copa Argentina

Pero en medio de esa búsqueda del primer puesto se confirmó el partido por Copa Argentina del próximo domingo en el Mario Alberto Kempes nada menos que frente a Estudiantes, el rival de la polémica por aquel “espaldarazo” en 2025, luego de que la Liga Profesional le otorgara al Canalla el título de Campeón de la Liga 2025 por haber sido el equipo que más puntos sumó en la temporada.

>>Leer más: Ledesma: "Por ahí teníamos que clasificar segundos para que sea más lindo cuando podamos ser campeones"

Ese partido ante el Pincha ya estaba programado (también las autoridades del encuentro), pero restaba la confirmación por parte de Copa Argentina, la que llegó mientras el plantel estaba en el aeropuerto internacional de Fisherton, a punto de emprender viaje rumbo a Ecuador.

Animo
El ánimo en Central no es el mejor después de lo que fue la derrota en Ecuador por la Copa Libertadores.

El ánimo en Central no es el mejor después de lo que fue la derrota en Ecuador por la Copa Libertadores.

Es que hasta último momento se especuló con la posibilidad de que ese partido no se dipute ahora, sino tras el receso por el Mundial, pero finalmente no ocurrió.

Dos partidos en cuatro días para el Canalla

Es por eso que Central volverá a jugar dos partidos en menos de cuatro días, reviviendo en cierta forma lo que fue el trajín al que se vio sometido el equipo de Almirón en estas últimas semanas, entre torneo Apertura y Copa Libertadores.

De hecho, en los días previos al choque en Ecuador frente a Independiente del Valle se destacó el hecho de que para ese partido el Canalla había tenido, después de mucho tiempo, una semana larga de trabajo. Es que en los últimos 16 días (de Tigre a la semifinal contra River) había disputado seis partidos. Un promedio de un partido cada 2,6 días.

>>Leer más: A Central le faltó estatura futbolística en Quito, perdió y quedó segundo en el grupo

Pero hay algunos agregados que le imprimen un condimento negativo a este cierre de semestre con una nueva carga de partidos. Uno de ellos, sin dudas, es que no sólo viene de jugar 90 minutos de alta tensión por la Copa Libertadores, sino que lo hizo en la altura, lo que implica un desgaste mayor al habitual.

Mayor desgaste para Central

En comparación con Estudiantes, Central llegará al choque del domingo un escalón por debajo desde lo físico. El Pincha jugó el martes por la Copa (ante Independiente Medellín), pero en condición de local, sin tener que recorrer kilómetros, totalmente distinto a lo que le tocó afrontar al equipo de Almirón.

Pizarro
El técnico de Central confirmó que podrá contar con la presencia de Vicente Pizarro.

El técnico de Central confirmó que podrá contar con la presencia de Vicente Pizarro.

Además del desgaste físico, Central sufrirá una baja importante como la de Jaminton Campaz, quien ya ese día estará viajando para sumarse a la selección de Colombia de cara al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

>>Leer más: Los hinchas de Central una vez más desafiaron las distancias y armaron su propia fiesta en Ecuador

Al menos sabe que podrá contar con Ignacio Ovando (fue citado por el cuerpo técnico de Scaloni para dos partidos amistosos) y Vicente Pizarro (Chile jugará dos amistosos), de quienes también se dudó en su momento. Pero fue el propio Almirón quien aseguró en la conferencia de prensa pospartido en Ecuador que ambos futbolistas estarán a disposición.

Sí el técnico podrá contar con los regresos de Agustín Sández y Alejo Veliz, ambos ausentes en el viaje a Ecuador. Resta saber si sucederá lo mismo con Gastón Ávila y Carlos Quintana.

Así, tocado desde lo anímico por la derrota en Ecuador, pero sobre todo con una sobrecarga desde lo físico, el Canalla se apresta a su última función en el semestre.

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