La Capital | Ovación | Central

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

El presidente de Central revisaría su postura de no presentarse a las elecciones y sería el único candidato en el cierre de las listas

13 de noviembre 2026 · 21:30hs
Google Seguir a La Capital en Google
El titular de Central

Celina Mutti Lovera

El titular de Central, Gonzalo Belloso, con sus hijos más chicos, Antonio y Juana, en la inauguración de la tribuna de la tercera bandeja.

Al filo del cierre del plazo previsto para presentar listas de cara a las elecciones de Rosario Central, cuya prórroga caduca este sábado a las 23.59, hay posibilidades de que el actual presidente de la entidad de Arroyito, Gonzalo Belloso, sea candidato a presidente para buscar la reelección.

Esto marcaría un cambio de postura del mandamás centralista respecto de la decisión que había tomado hace diez días, cuando a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, anunció que no iba a participar en los comicios programados para fin de diciembre para definir quiénes conducirán los destinos del club en el próximo período de cuatro años.

La única lista presentada en tiempo y forma hasta el momento es la del oficialismo, que cuenta con el respaldo político de la agrupación Raza Canalla, fundada hace ya varios años por el propio Belloso.

Qué hará la Comisión Electoral para las elecciones

Mientras aguarda que se cumpla el plazo de presentación para ver si aparece alguna lista más, la Comisión Electoral dispone de 48 horas para revisar y validar los 31 candidatos para cada cargo ya presentados. Lo mismo hará con la nómina de 100 asambleístas titulares y 30 suplentes, también en manos de este órgano de control.

>> Leer más: Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

En caso de que haya que llevar a cabo alguna corrección, la Comisión Electoral le otorgará a los integrantes de la lista 48 horas para salvar el o los errores detectados, o también para sustituir algún candidato que no cumpla con los requisitos solicitados para el cargo que ostenta.

Desde el domingo 15 de noviembre corre un plazo de hasta 20 días para que se cumpla con la entrega de los avales correspondientes a la lista. Este trámite también está supervisado por la Comisión Electoral. Una vez finalizado este tema, la comisión tiene un nuevo plazo de hasta ocho días para proclamar la nueva lista que regirá los destinos del club por los próximos 4 años.

La demora por la decisión de Gonzalo Belloso

La demora en la presentación de la lista del oficialismo a la Comisión Electoral tuvo que ver con la decisión que tomó Belloso hace unos días, comunicada en sus redes sociales, de no participar en los próximos comicios del club. La noticia causó sorpresa en el mundo Central. Pero el actual presidente explicó, como motivo principal de su determinación, la necesidad de atender el delicado estado de salud que padece un familiar directo.

Desde ese momento, los pares de comisión de Belloso buscaron y evaluaron opciones para el reemplazo. Pero tras varias charlas y una reunión de comisión el viernes pasado, plantearon otro escenario posible. Decidieron, antes que avanzar en la búsqueda de un sustituto para que encabece la nueva lista, tratar de agotar la instancia de convencer al actual presidente para que revise su postura inicial.

>> Leer más: Conmoción en Central por el anuncio de Belloso: "Estoy triste y preocupado", dijo un directivo del club

Además de lo sucedido en la reunión de Comisión Directiva, Belloso recibió innumerables muestras de reconocimiento y afecto de parte de hinchas el sábado pasado en el estadio, donde el primer equipo auriazul derrotó a Estudiantes de Río Cuarto.

El afecto que recibió el presidente de Central

Hasta pudo verse una bandera de importante tamaño colgada en un costado de la tribuna alta que da a Regatas donde le pedían que no se vaya del club. “Gonzalo, esta es tu casa”, rezaba el trapo. Además, antes del encuentro y en un emotivo acto, Belloso y miembros de Comisión inauguraron la tercera bandeja del Gigante.

De todos modos, recién el lunes apareció alguna señal, puertas adentro, de que Belloso podía revertir su determinación de no buscar la reelección como presidente auriazul. Desde su entorno, trascendió que evaluaba la posibilidad de dar vuelta su decisión inicial.

Y así lo hizo saber el mismo jueves, en una nueva reunión de comisión directiva Canalla en la que, a diferencia de la anterior, estuvo presente. Allí, entre varias cuestiones, Belloso planteó que necesitaba algunas horas más para definir su posición respecto de ir o no por un segundo mandato.

Noticias relacionadas
Celebra Estudiantes, se lamenta Independiente Rivadavia, que hizo una gran final de Supercopa Argentina. Ahora el Pincha enfrentará a Central.

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

La reserva de Central que jugó ante River

La reserva de Central no aguantó el triunfo ante River y se complicó para clasificar

Tremenda falta de Gastón Ávila al arquero riocuartense. El tribunal le dió solo una fecha.

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Giovani Lo Celso perdió terreno en Betis y existen rumores de un conflicto con el DT.

El tenso presente de Lo Celso en Betis que sembró rumores en España

Las más leídas

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Lo último

La era post Messi de la selección arrancó con el pie izquierdo en una Bombonera desértica

La era post Messi de la selección arrancó con el pie izquierdo en una Bombonera desértica

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial

La Etapa IV de la Red Federal de Concesiones ya está en marcha con 27 rutas en el listado, entre ellas el tramo que conecta Rosario con el centro de Santa Fe

El gobierno nacional avanza en la concesión de la ruta 11 y pone la lupa en el cordón industrial
Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía
Policiales

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos
La Región

Tormenta en Santa Fe: granizo, un tornado reportado y árboles caídos

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario
La Ciudad

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Por Martín Stoianovich
Policiales

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok
Policiales

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Las más leídas
Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Venta de La Favorita: todo encaminado para la firma de la escritura

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Esclarecieron un robo millonario en el microcentro gracias a una pista en TikTok

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Dueños de licencias de taxis se pronuncian ahora contra su propio pedido de aumento de tarifa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

Muelles del Parque España: la obra avanzó al 80% y tiene fecha de finalización

Muelles del Parque España: la obra avanzó al 80% y tiene fecha de finalización

Ovación
Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso
Ovación

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

La ausencia de Lionel Messi se trasladó a las tribunas de una Bombonera semivacía

La ausencia de Lionel Messi se trasladó a las tribunas de una Bombonera semivacía

Primera C: Acoglanis tiene el aval del nuevo presidente para seguir en el cargo en Argentino

Primera C: Acoglanis tiene el aval del nuevo presidente para seguir en el cargo en Argentino

Policiales
Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado
Policiales

Condenaron a un hombre que abusó de dos niñas que estaban bajo su cuidado

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Condenaron a perpetua a tres personas que siguieron y ejecutaron a un policía

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Vuelos narco orquestados desde la cárcel: acusan a Esteban Alvarado y a su hijo Santino

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

Balearon a un hombre de 40 años en el barrio Tablada para robarle la bicicleta

La Ciudad
El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado
La Ciudad

El tiempo en Rosario: la inestabilidad seguirá durante parte del sábado

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

El Servicio Meteorológico Nacional emitió un alerta naranja por tormentas para Rosario

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Por la tormenta, suspendieron la jornada de este viernes en Colectividades

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Horizonte de fiesta: este sábado llega el Horifest, un clásico barrial que impulsa el crecimiento del club

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo
La Ciudad

Prohiben la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Llegó el último viernes 13 del año: por qué se relaciona esta fecha con la mala suerte
Información General

Llegó el último viernes 13 del año: por qué se relaciona esta fecha con la mala suerte

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos
La Ciudad

El Niño en Santa Fe: el gobierno provincial lanzó una web para centralizar alertas y datos

Murió a los 76 años Alicia Lesgart, histórica luchadora por los derechos humanos
La Ciudad

Murió a los 76 años Alicia Lesgart, histórica luchadora por los derechos humanos

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación
Economía

Caputo señaló que el cambio en el régimen de zona fría impulsó la inflación

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes con más calor y posibles tormentas aisladas

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario
Policiales

Preventiva para La Banda de los Tucumanos por salideras bancarias en Rosario

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas
La Región

Un toro se escapó en la ciudad de Santa Fe y embistió a dos personas

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años
La Ciudad

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa
La Ciudad

El Paseo de los Campeones del Mundo homenajeará a los que levantaron la Copa

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei
Economía

Los estatales denunciaron una pérdida de 21 % de su salario en la era Milei

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030
Ovación

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra
El Mundo

Por primera vez en casi un siglo y medio, Misisipi tendrá un senador de raza negra

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables
Política

Tras la visita del Papa, la Iglesia reclamó atención a los sectores vulnerables

Una argentina reclama la autoría de Alma misionera, atribuido a un mexicano
Información General

Una argentina reclama la autoría de "Alma misionera", atribuido a un mexicano

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro eligió el Senado para ingresar la reforma del Código Procesal

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina ahora tiene dos Papas
Información General

Borraron el tuit de León XIV donde decía que Argentina "ahora tiene dos Papas"

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes
La Ciudad

Extienden Colectividades: la fiesta suma un día y termina el próximo lunes

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control
Policiales

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control