Todos los caminos de la política de Central vuelven a confluir en Gonzalo Belloso

El presidente de Central revisaría su postura de no presentarse a las elecciones y sería el único candidato en el cierre de las listas

El titular de Central, Gonzalo Belloso, con sus hijos más chicos, Antonio y Juana, en la inauguración de la tribuna de la tercera bandeja.

Al filo del cierre del plazo previsto para presentar listas de cara a las elecciones de Rosario Central , cuya prórroga caduca este sábado a las 23.59, hay posibilidades de que el actual presidente de la entidad de Arroyito, Gonzalo Belloso , sea candidato a presidente para buscar la reelección.

Esto marcaría un cambio de postura del mandamás centralista respecto de la decisión que había tomado hace diez días, cuando a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, anunció que no iba a participar en los comicios programados para fin de diciembre para definir quiénes conducirán los destinos del club en el próximo período de cuatro años.

La única lista presentada en tiempo y forma hasta el momento es la del oficialismo, que cuenta con el respaldo político de la agrupación Raza Canalla, fundada hace ya varios años por el propio Belloso.

Mientras aguarda que se cumpla el plazo de presentación para ver si aparece alguna lista más, la Comisión Electoral dispone de 48 horas para revisar y validar los 31 candidatos para cada cargo ya presentados. Lo mismo hará con la nómina de 100 asambleístas titulares y 30 suplentes, también en manos de este órgano de control.

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En caso de que haya que llevar a cabo alguna corrección, la Comisión Electoral le otorgará a los integrantes de la lista 48 horas para salvar el o los errores detectados, o también para sustituir algún candidato que no cumpla con los requisitos solicitados para el cargo que ostenta.

Desde el domingo 15 de noviembre corre un plazo de hasta 20 días para que se cumpla con la entrega de los avales correspondientes a la lista. Este trámite también está supervisado por la Comisión Electoral. Una vez finalizado este tema, la comisión tiene un nuevo plazo de hasta ocho días para proclamar la nueva lista que regirá los destinos del club por los próximos 4 años.

La demora por la decisión de Gonzalo Belloso

La demora en la presentación de la lista del oficialismo a la Comisión Electoral tuvo que ver con la decisión que tomó Belloso hace unos días, comunicada en sus redes sociales, de no participar en los próximos comicios del club. La noticia causó sorpresa en el mundo Central. Pero el actual presidente explicó, como motivo principal de su determinación, la necesidad de atender el delicado estado de salud que padece un familiar directo.

Desde ese momento, los pares de comisión de Belloso buscaron y evaluaron opciones para el reemplazo. Pero tras varias charlas y una reunión de comisión el viernes pasado, plantearon otro escenario posible. Decidieron, antes que avanzar en la búsqueda de un sustituto para que encabece la nueva lista, tratar de agotar la instancia de convencer al actual presidente para que revise su postura inicial.

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Además de lo sucedido en la reunión de Comisión Directiva, Belloso recibió innumerables muestras de reconocimiento y afecto de parte de hinchas el sábado pasado en el estadio, donde el primer equipo auriazul derrotó a Estudiantes de Río Cuarto.

El afecto que recibió el presidente de Central

Hasta pudo verse una bandera de importante tamaño colgada en un costado de la tribuna alta que da a Regatas donde le pedían que no se vaya del club. “Gonzalo, esta es tu casa”, rezaba el trapo. Además, antes del encuentro y en un emotivo acto, Belloso y miembros de Comisión inauguraron la tercera bandeja del Gigante.

De todos modos, recién el lunes apareció alguna señal, puertas adentro, de que Belloso podía revertir su determinación de no buscar la reelección como presidente auriazul. Desde su entorno, trascendió que evaluaba la posibilidad de dar vuelta su decisión inicial.

Y así lo hizo saber el mismo jueves, en una nueva reunión de comisión directiva Canalla en la que, a diferencia de la anterior, estuvo presente. Allí, entre varias cuestiones, Belloso planteó que necesitaba algunas horas más para definir su posición respecto de ir o no por un segundo mandato.