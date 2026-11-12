La reserva de Central no aguantó el triunfo ante River y se complicó para clasificar en la última fecha

Central venía ganando en el primer tiempo y hasta erró un penal, pero River se lo igualó en el complementó y lo dejó al límite.

Central no pudo aguantar el triunfo parcial y terminó empatando con River 1 a 1 en Arroyo Seco. Hernán López en el primer tiempo, y Meloni, de penal a los 41 del complemento, fueron los goleadores del encuentro en el que, durante la primera parte, Santiago Segovia malogró un penal. El partido se desarrolló en el marco de la penúltima fecha del Proyección Clausura y, tras el empate, la reserva auriazul quedó casi sin chances de meterse entre los mejores cuatro de su zona.

Para clasificar en la última fecha, necesita vencer a Vélez de visita; que pierda Godoy Cruz como visitante de Aldosivi; y que también caiga Gimnasia de Mendoza en su visita a Argentinos Juniors. Además, si iguala posición con alguno de los mendocinos, el equipo de Mario Pobersnik debe descontarle diferencia de goles a ambos rivales.

En cuanto al duelo de este jueves ante River, Central salió a jugar como lo exigía la ocasión, asumiendo el protagonismo. Con Ramos como respaldo en el centro del campo, Cabrera y Segovia empezaron a manejar la pelota. Pero después de los primeros 10 minutos, la visita se acomodó mejor y pasó a dominar el trámite.

A los 14 avisó River. Un tiro de esquina ejecutado desde la derecha complicó a la defensa de Central. Y fue Gonzalo Pereyra quien se encontró con la pelota dentro del área auriazul y, sin marca y desde posición inmejorable, el volante de River remató por encima del travesaño.

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El primero fue de Central

Pero a los 19 llegó el primero, y fue del local, en su primera llegada profunda. Teca Cabrera recuperó un balón en ataque, y cedió para Santi Segovia que sin demora habilitó a López para que defina con un remate bajo desde afuera del área que se metió contra el palo derecho del arquero Barcia.

Después del gol, River se desordenó y Central pudo aumentar, pero falló. A los 23 se lo perdió Cabrera, que remató desviado dentro del área rival. De inmediato Barcia le sacó el gol a Segovia, y Ponce dilapidó el rebote, con un disparo que se fue arriba del travesaño.

A los 35, Central dilapidó una chance clara para aumentar la ventaja. Cabrera recibió dentro del área y un defensor rival le cometió clara falta. El árbitro Facundo Fuentes no dudó en sancionar la pena máxima. Segovia se hizo cargo de la ejecución, pero su disparo, violento, dio en el travesaño, luego el balón picó en la línea y salió.

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La defendió, pero se quedó sin resto

En la segunda parte, Central salió a defender la ventaja. Pero no se metió atrás, todo lo contrario. Buscó defenderse desde la posesión y, dentro de lo posible, jugando en campo contrario. Así, el equipo de Pobersnik tuvo algunas chances de aumentar el marcador, pero faltó puntería.

En el final, River se volcó al ataque con mucha gente y pocas ideas. Pero un error auriazul le abrió las puertas del empate a la visita. A los 41, Piozzi tocó la pelota con el brazo dentro del área, y el juez cobró penal que Meloni cambió por el gol de la igualdad.

El equipo de la reserva de Central

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik fueron: Damián Fernández; Facundo Piozzi, Franco Castorani (ST 43m Tomás Salteño), Luca Raffin, Felipe Carnicero (ST 38m Asael Oviedo); Lucas Ramos (ST 38m Lisandro Duarte), Paulo Bustos; Hernán López (ST 25m Joaquín Espina), Santiago Segovia, Marcelo Cabrera; Thiago Ponce (ST 25m Ignacio Moreno).

Los que se quedaron sin ingresar fueron: San Martín, Marco Antonio Vicente, Sebastián Lago, Valentín Becerra, Kevin Gutiérrez, Leonel Antúnez.