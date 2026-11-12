La Capital | Ovación | reserva

La reserva de Central no aguantó el triunfo ante River y se complicó para clasificar en la última fecha

Central venía ganando en el primer tiempo y hasta erró un penal, pero River se lo igualó en el complementó y lo dejó al límite.

Guillermo Ferretti

Por Guillermo Ferretti

12 de noviembre 2026 · 19:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
La reserva de Central que jugó ante River

CARC JUVENILES

La reserva de Central que jugó ante River

Central no pudo aguantar el triunfo parcial y terminó empatando con River 1 a 1 en Arroyo Seco. Hernán López en el primer tiempo, y Meloni, de penal a los 41 del complemento, fueron los goleadores del encuentro en el que, durante la primera parte, Santiago Segovia malogró un penal. El partido se desarrolló en el marco de la penúltima fecha del Proyección Clausura y, tras el empate, la reserva auriazul quedó casi sin chances de meterse entre los mejores cuatro de su zona.

Para clasificar en la última fecha, necesita vencer a Vélez de visita; que pierda Godoy Cruz como visitante de Aldosivi; y que también caiga Gimnasia de Mendoza en su visita a Argentinos Juniors. Además, si iguala posición con alguno de los mendocinos, el equipo de Mario Pobersnik debe descontarle diferencia de goles a ambos rivales.

Salió de entrada a buscarlo

En cuanto al duelo de este jueves ante River, Central salió a jugar como lo exigía la ocasión, asumiendo el protagonismo. Con Ramos como respaldo en el centro del campo, Cabrera y Segovia empezaron a manejar la pelota. Pero después de los primeros 10 minutos, la visita se acomodó mejor y pasó a dominar el trámite.

A los 14 avisó River. Un tiro de esquina ejecutado desde la derecha complicó a la defensa de Central. Y fue Gonzalo Pereyra quien se encontró con la pelota dentro del área auriazul y, sin marca y desde posición inmejorable, el volante de River remató por encima del travesaño.

Leer más: Ariel Holan: "Hicimos 66 puntos con Central y en este campeonato nadie lo igualó"

El primero fue de Central

Pero a los 19 llegó el primero, y fue del local, en su primera llegada profunda. Teca Cabrera recuperó un balón en ataque, y cedió para Santi Segovia que sin demora habilitó a López para que defina con un remate bajo desde afuera del área que se metió contra el palo derecho del arquero Barcia.

Después del gol, River se desordenó y Central pudo aumentar, pero falló. A los 23 se lo perdió Cabrera, que remató desviado dentro del área rival. De inmediato Barcia le sacó el gol a Segovia, y Ponce dilapidó el rebote, con un disparo que se fue arriba del travesaño.

A los 35, Central dilapidó una chance clara para aumentar la ventaja. Cabrera recibió dentro del área y un defensor rival le cometió clara falta. El árbitro Facundo Fuentes no dudó en sancionar la pena máxima. Segovia se hizo cargo de la ejecución, pero su disparo, violento, dio en el travesaño, luego el balón picó en la línea y salió.

Leer más: Jugó en Central, se hizo hincha y reveló una anécdota increíble: "Viví un mes en el hotel que pagó Newell's"

La defendió, pero se quedó sin resto

En la segunda parte, Central salió a defender la ventaja. Pero no se metió atrás, todo lo contrario. Buscó defenderse desde la posesión y, dentro de lo posible, jugando en campo contrario. Así, el equipo de Pobersnik tuvo algunas chances de aumentar el marcador, pero faltó puntería.

En el final, River se volcó al ataque con mucha gente y pocas ideas. Pero un error auriazul le abrió las puertas del empate a la visita. A los 41, Piozzi tocó la pelota con el brazo dentro del área, y el juez cobró penal que Meloni cambió por el gol de la igualdad.

El equipo de la reserva de Central

Los elegidos para arrancar como titulares por Mario Pobersnik fueron: Damián Fernández; Facundo Piozzi, Franco Castorani (ST 43m Tomás Salteño), Luca Raffin, Felipe Carnicero (ST 38m Asael Oviedo); Lucas Ramos (ST 38m Lisandro Duarte), Paulo Bustos; Hernán López (ST 25m Joaquín Espina), Santiago Segovia, Marcelo Cabrera; Thiago Ponce (ST 25m Ignacio Moreno).

Los que se quedaron sin ingresar fueron: San Martín, Marco Antonio Vicente, Sebastián Lago, Valentín Becerra, Kevin Gutiérrez, Leonel Antúnez.

Noticias relacionadas
Gimnasia, el rival de Newells en los octavos de final del Clausura, es uno de los equipos más goleadores del año. 

Una dato de cuidado para Newell's: su rival en los playoffs tiene la ilusión de ir a la Libertadores

Lionel Scaloni seguirá siendo el entrenador de la selección argentina hasta el Mundial de 2020.

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Lionel Scaloni prepara los amistosos de la renovada selección argentina sin Lionel Messi.

Lionel Scaloni tendría todo acordado para seguir al frente de la selección argentina

Giovani Lo Celso perdió terreno en Betis y existen rumores de un conflicto con el DT.

El tenso presente de Lo Celso en Betis que sembró rumores en España

Las más leídas

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Playoffs del Clausura: Central y Newells ya conocen el día y horario de los octavos de final

Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Lo último

Rosario tendrá el Paseo de los Campeones del Mundo, para homenajear a los que levantaron la Copa

Rosario tendrá el Paseo de los Campeones del Mundo, para homenajear a los que levantaron la Copa

La reserva de Central no aguantó el triunfo ante River y se complicó para clasificar en la última fecha

La reserva de Central no aguantó el triunfo ante River y se complicó para clasificar en la última fecha

La provincia prohibió la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

La provincia prohibió la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Prisión preventiva para la banda de los tucumanos por una ola de salideras bancarias en Rosario

La Justicia dictó dos años de prisión preventiva para siete acusados de integrar una organización que operaba en el centro y macrocentro. Entre los golpes investigados figura una salidera de $28 millones y una serie de robos a automovilistas

Prisión preventiva para la banda de los tucumanos por una ola de salideras bancarias en Rosario
La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

Por Martín Stoianovich
Policiales

La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

Rosario despide a una histórica luchadora por los derechos humanos: murió Alicia Lesgart a los 76 años
La Ciudad

Rosario despide a una histórica luchadora por los derechos humanos: murió Alicia Lesgart a los 76 años

La provincia prohibió la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo
La Ciudad

La provincia prohibió la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

La inflación se aceleró fuerte en octubre y volvió a superar el 2%
Economía

La inflación se aceleró fuerte en octubre y volvió a superar el 2%

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales
La Ciudad

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

Las más leídas
Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

La selección argentina enfrenta a Uruguay: hora, canal y posibles formaciones del amistoso

Playoffs del Clausura: Central y Newells ya conocen el día y horario de los octavos de final

Playoffs del Clausura: Central y Newell's ya conocen el día y horario de los octavos de final

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Detuvieron al hijo del narco Esteban Alvarado en el marco de una serie de allanamientos

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

Volvió a la UNR después de más de medio siglo y se recibió de ingeniero a los 79 años

Ovación
Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Gastón Ávila la sacó barata y sólo se pierde los octavos de final del Clausura

Una dato de cuidado para Newells: su rival en los playoffs tiene la ilusión de ir a la Libertadores

Una dato de cuidado para Newell's: su rival en los playoffs tiene la ilusión de ir a la Libertadores

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Lionel Scaloni seguirá al frente de la selección hasta el Mundial de 2030

Policiales
Prisión preventiva para la banda de los tucumanos por una ola de salideras bancarias en Rosario
Policiales

Prisión preventiva para la banda de los tucumanos por una ola de salideras bancarias en Rosario

La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

La caída de Santino Alvarado, entre la herencia del padre y los vínculos con el nuevo mapa criminal

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

Fiesta de Colectividades: demoraron a 12 cuidacoches en operativos de control

San Lorenzo: imputaron a un hombre por balacera que causó un muerto y dos heridos

San Lorenzo: imputaron a un hombre por balacera que causó un muerto y dos heridos

La Ciudad
Rosario tendrá el Paseo de los Campeones del Mundo, para homenajear a los que levantaron la Copa
La Ciudad

Rosario tendrá el Paseo de los Campeones del Mundo, para homenajear a los que levantaron la Copa

La provincia prohibió la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

La provincia prohibió la venta de un café elaborado por Cabrales por no ser apto para el consumo

Rosario despide a una histórica luchadora por los derechos humanos: murió Alicia Lesgart a los 76 años

Rosario despide a una histórica luchadora por los derechos humanos: murió Alicia Lesgart a los 76 años

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

Paro docente en la UNR: no habrá clases durante toda la próxima semana en reclamo de mejoras salariales

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?
La Ciudad

Los cascarudos volvieron a copar algunos sectores de Rosario: ¿cómo evitarlos?

Cuidacoches en Rosario: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición
La Ciudad

Cuidacoches en Rosario: dejan de lado las excepciones para reglamentar la prohibición

Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú tras su paso por Argentina: Regreso a mi patria
El Mundo

Las primeras palabras del Papa León XIV en Perú tras su paso por Argentina: "Regreso a mi patria"

Santa Fe: casi la mitad de los alumnos termina la secundaria con 15 faltas o más

Por Carina Bazzoni
La ciudad

Santa Fe: casi la mitad de los alumnos termina la secundaria con 15 faltas o más

Detuvieron al delincuente que protagonizó una turbia fuga de una comisaría en enero pasado
Policiales

Detuvieron al delincuente que protagonizó una turbia fuga de una comisaría en enero pasado

Pami lleva adelante un plan integral de reformas en los policlínicos I y II de Rosario
La Ciudad

Pami lleva adelante un plan integral de reformas en los policlínicos I y II de Rosario

Abuso de armas: dos jóvenes detenidos por amenazas con disparos al aire
Policiales

Abuso de armas: dos jóvenes detenidos por amenazas con disparos al aire

El tiempo en Rosario: jueves con los registros en alza y una máxima de 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: jueves con los registros en alza y una máxima de 31º

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel
Policiales

Piden prisión para un hombre que mantuvo cautiva a su pareja en Maciel

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores
Información general

Quini 6 vacante: Siempre Sale tuvo a dos santafesinos entre los ganadores

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico
Policiales

Detuvieron en Aeroparque a la pareja de Lázaro Báez por presunto narcotráfico

Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini
Policilales

Preventiva para un cuidacoches por golpear a un automovilista en Pellegrini

Condenaron a un violinista de Santa Fe que atropelló y mató a un motociclista
La Región

Condenaron a un violinista de Santa Fe que atropelló y mató a un motociclista

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales
La Ciudad

Tragedia en el Jockey Club: los padres de Facundo piden sanciones a los fiscales

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro
Ovación

La carrera de Franco Colapinto en la Fórmula 1 podría tener un sorprendente e inesperado giro

La F1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente
Ovación

La F1 confirmó las últimas dos carreras del año a pesar del conflicto en Medio Oriente

Joaquín Blanco: Rosario está entre los perdedores del modelo de Milei
Economía

Joaquín Blanco: "Rosario está entre los perdedores del modelo de Milei"

Agravaron penas contra los dueños de los perros que mataron a un niño en Recreo
Policiales

Agravaron penas contra los dueños de los perros que mataron a un niño en Recreo

Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: Somos la antípoda
Política

Bonfatti rechazó un acuerdo de Unidos con Milei: "Somos la antípoda"

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín
Policiales

Lo apuñalaron en el pecho y murió cuando lo llevaban al Policlínico San Martín