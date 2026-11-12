Estudiantes es el campeón de la Supercopa Argentina y otra vez rival de Central, ahora en la Recopa

En un partido bárbaro, Estudiantes venció a Independiente Rivadavia en alargue y jugará la Recopa de Campeones con Central y el vencedor de Copa Argentina

Estudiantes no detiene su marcha en la cosecha de títulos y ahora obtuvo el de la Supercopa Argentina , al vencer a Independiente Rivadavia 3 a 2 en tiempo suplementario. Esa consagración lo habilitará a jugar el año próximo la Recopa de Campeones , junto a Central y al ganador de la Copa Argentina.

El Pincha siempre está. En este caso para alzarse con esta copa nacional que se juega desde 2012 y que en sus últimas ediciones enfrenta al campeón del Trofeo de Campeones 2025 (que enfrenta a campeones del Apertura y Clausura) y de Copa Argentina 2025. Es decir, se jugó casi un año después.

El vencedor quedó habilitado para disputar la nueva Recopa de Campeones, que reúne además al vencedor de la Supercopa Internacional (campeón tabla anual ante el campeón Trofeo de Campeones), que fue Central en la final ante Estudiantes. Y que agregará al único campeón 2026, que saldrá del vencedor de la final de Copa Argentina entre Platense y el vencedor de la semifinal de Boca-Banfield.

Tantas copas instauradas hacen perder de vista de dónde surgieron, pero lo cierto es que la Recopa de Campeones (que se disputará por primera vez en 2027) reunirá a equipos que tuvieron su mérito en 2025.

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Un despropósito, sin dudas, más porque ni se sabe cuándo se disputará el formato de triangular, que será todos contra todos. Lo que sí está establecido es que el primer partido será precisamente Estudiantes ante Central. El perdedor de este partido, ya sea por el resultado de los 90 minutos o por penales, se medirá con el campeón de Copa Argentina en el segundo partido. Y otro detalle es que habrá tabla de suma de puntos, en que la que ganar por penales significarán 2 puntos y perder por esa vía 1 punto.

Cómo ganó Estudiantes esta final

El partido fue emocionante y disputado de principio a fin en el estadio de Belgrano. Después de empatar el primer tiempo, Estudiantes sacó ventaja que parecía decisiva con los goles de Carrillo (55') y Villalba en contra (68').

Pero el equipo de Alfredo Berti descontó con Florentín a los 89' y lo igualó el mismo Villalba en el quinto minuto de adicional propiciando el alargue. Ahí Estudiantes se repuso rápido con el grito de Alario a los 6' e Independiente Rivadavia pudo volver a empatarlo en adicional, pero no hubo caso y festejó el Pincha.

Y lo próximo de Estudiantes será nada menos que la final de la Copa Libertadores, ante Palmeiras, el próximo sábado 28 de noviembre, en el Centenario de Montevideo.