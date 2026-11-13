Primera C: Acoglanis tiene el aval del nuevo presidente para seguir en el cargo en Argentino Leonardo Acoglanis se reunión con Juan Mateo Chulich y continuará al frente del equipo que disputará la Primera C 2027. Por Juan Iturrez 13 de noviembre 2026 · 20:41hs

Primera C. Leonardo Acoglanis fue confirmado en el cargo para la temporada 2027

Leonardo Acoglanis continuará al frente del plantel de Argentino en la temporada 2027. El técnico estuvo reunido con el nuevo presidente de los salaítos, Juan Mateo Chulich, y tras el encuentro dio detalles de la charla donde también estuvieron jugadores que forman parte del plantel que venían disputando la Primera C.

Acoglanis será el técnico en el 2027 “Fue un encuentro muy bueno, hablamos de Argentino, de fútbol, y proyectamos de lo que se viene para el equipo en la temporada 2027. El nuevo presidente nos dio la tranquilidad de continuar al frente del equipo, al igual que el cuerpo técnico. También dialogó con varios jugadores que estuvieron presentes en la reunión. Todos nos fuimos conformes y ya planificando a futuro”, dijo Acoglanis a Ovación tras el cara a cara que mantuvo con el flamante presidente. Chulich asumió en reemplazo del renunciante Daniel Mariatti, quien se alejó de la conducción junto a otros dirigentes.

Argentino luchó para salvarse El entrenador salaíto también se refirió a los momentos que se vivieron en la lucha por salvar la categoría. “Fueron días muy difíciles, tanto para el cuerpo técnico como para los jugadores, dirigentes e hinchas. Primero fue el encuentro ante Muñiz y en los penales se pudo salvar la desafiliación, y después los dos encuentros ante Defensores de Glew. El grupo estuvo muy unidos y entre todos dejamos a Argentino en la Primera C”, aseveró el Toto Acoglanis

Ahora apunta al Torneo Ivancich En cuanto al plantel y los entrenamientos, el técnico afirmó. “Seguimos entrenando y nos pusimos al frente del plantel de la primera local que está disputando el Torneo Ivancich. Están jugando los futbolistas fichados en la Rosarina, hay varios del equipo que terminó jugando en la Primera C. El resto del plantel será citado en los próximos días para tener una charla con el nuevo presidente y así planificar la pretemporada en el arranque del 2027”, confió Acoglanis.