Central se agrandó: quedó inaugurada oficialmente la tercera bandeja del Gigante de Arroyito

La directiva Canalla llevó cabo el corte de cintas de la nueva tribuna, que tendrá capacidad de 3.500 localidades

Gonzalo Bolloso, con algunos de sus hijos, cómodamente sentado en las butacas de la nueva tribuna.

Una postal. La vista desde la tercera bandeja, que da espaldas al río.

Los dirigentes de Central hacen el corte de cintas e inauguran oficialmente la tercera bandeja.

Uno de los grandes atractivos del partido entre Central y Estudiantes de Río Cuarto fue la inauguración de la tercera bandeja en el Gigante de Arroyito , con la que el estadio Canalla amplió su capacidad. Esta nueva tribuna tiene alrededor 3.500 butacas.

La inauguración formal se llevó a cabo un par de horas antes del inicio del encuentro , cuando las puertas del Gigante aún no se habían abierto, por parte de los dirigentes auriazules.

Para esa ceremonia había sido convocada la prensa, que pudo acceder a la nueva tribuna para tomar imágenes de la vista que se tiene desde lo más alto del Gigante de Arroyito .

Realmente es una odisea subir los más de 140 escalones que tienen las escaleras externas . Una vez en la tribuna, se pudo apreciar la excelente visión que hay hacia el campo de juego.

Una postal. La vista desde la tercera bandeja, que da espaldas al río.

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En un determinado momento, los integrantes de la comisión directiva, que estaban en el pasillo, salieron por una de las bocas de la platea para cortar la cinta azul y amarilla e inaugurar oficialmente esa añorada tercera bandeja.

Gonzalo Bolloso, con algunos de sus hijos, cómodamente sentado en las butacas de la nueva tribuna. Celina Mutti Lovera / La Capital

La misma se comenzó a construir este año. Pasaron 180 días desde que se plantó la primera columna hasta la inauguración de este sábado, que es parcial porque el proyecto final contempla unos 50 palcos que todavía no están terminados.

Lo cierto es que Central pudo cumplir ese viejo sueño de la tercera bandeja, que fue oficialmente inaugurada, justo en un partido en el que el equipo pelea por un nuevo título.