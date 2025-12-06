Gaspar Iñíguez dejó Newell's y ya tiene nuevo club para la próxima temporada

Gaspar Iñíguez comenzó a entrenar en Newell's en febrero pasado a pedido de Cristian Fabbiani. "Si baja de peso, está al nivel de los mejores volantes del fútbol argentino", dijo el entrenador sobre la llegada del futbolista al club del Parque.
Gaspar Iñíguez comenzó a entrenar en Newell's en febrero pasado a pedido de Cristian Fabbiani. "Si baja de peso, está al nivel de los mejores volantes del fútbol argentino", dijo el entrenador sobre la llegada del futbolista al club del Parque.
A mitad de año, pesaba 20 kilos menos, según manifestó el Ogro. En la cancha, apenas jugó 3 partidos, no rindió y a fin de noviembre rescindió el contrato.
No tardó mucho el mediocampista central de 31 años en conseguir un nuevo club para la próxima temporada. Racing de Córdoba informó a través de sus redes sociales que es su nuevo refuerzo para jugar la Primera Nacional en 2026.
El club cordobés incorporó a Iñiguez, con el pase en su poder, por una temporada.
El plantel que conduce Pablo Fornasari contará con un futbolista que tuvo paso por Argentinos Juniors, Tiburones Rojos de Veracruz, Tigre, Riestra, Coquimbo y Ascoli, entre otros clubes, sin conseguir sobresalir durante su permanencia en Newell's.
Tan mínima fue la participación de Iñíguez en el conjunto rojinegro que apenas disputó 115' minutos. Jugó de titular contra Defensa y Justicia (1-1) en Florencio Varela, porque Fabbiani priorizó cuidar a los titulares para el clásico de la fecha siguiente. Ese día asistió a Jherson Mosquera para que convierta
Luego ingresó desde el banco de suplentes ante Boca (0-5) en La Bombonera y frente a Argentinos (3-1) en La Paternal. Este último partido fue el último que disputó en Newell's y de Fabbiani como entrenador rojinegro.
Iñíguez nunca jugó en el Coloso. El hincha de Newell's solo pudo seguirlo por televisión. Su paso fue intrascendente.
