La Capital | Ovación | Gaspar Iñiguez

Gaspar Iñíguez dejó Newell's y ya tiene nuevo club para la próxima temporada

El mediocampista que trajo Cristian Fabbiani y no rindió ahora ya tiene nuevo equipo. Jugará en la Primera Nacional

6 de diciembre 2025 · 14:51hs
Gaspar Iñíguez levanta a Paredes. El volante de Newells jugó en un rato en la goleada contra Boca.

Celina Mutti Lovera

Gaspar Iñíguez levanta a Paredes. El volante de Newell's jugó en un rato en la goleada contra Boca.

Gaspar Iñíguez comenzó a entrenar en Newell's en febrero pasado a pedido de Cristian Fabbiani. "Si baja de peso, está al nivel de los mejores volantes del fútbol argentino", dijo el entrenador sobre la llegada del futbolista al club del Parque.

A mitad de año, pesaba 20 kilos menos, según manifestó el Ogro. En la cancha, apenas jugó 3 partidos, no rindió y a fin de noviembre rescindió el contrato.

No tardó mucho el mediocampista central de 31 años en conseguir un nuevo club para la próxima temporada. Racing de Córdoba informó a través de sus redes sociales que es su nuevo refuerzo para jugar la Primera Nacional en 2026.

El club cordobés incorporó a Iñiguez, con el pase en su poder, por una temporada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/ClubARacing/status/1996996859785892177&partner=&hide_thread=false

El plantel que conduce Pablo Fornasari contará con un futbolista que tuvo paso por Argentinos Juniors, Tiburones Rojos de Veracruz, Tigre, Riestra, Coquimbo y Ascoli, entre otros clubes, sin conseguir sobresalir durante su permanencia en Newell's.

Los tres partidos de Gaspar Iñíguez

Tan mínima fue la participación de Iñíguez en el conjunto rojinegro que apenas disputó 115' minutos. Jugó de titular contra Defensa y Justicia (1-1) en Florencio Varela, porque Fabbiani priorizó cuidar a los titulares para el clásico de la fecha siguiente. Ese día asistió a Jherson Mosquera para que convierta

>> Leer más: Newell's: rescindió Gaspar Iñíguez, un símbolo de la cadena de errores

Luego ingresó desde el banco de suplentes ante Boca (0-5) en La Bombonera y frente a Argentinos (3-1) en La Paternal. Este último partido fue el último que disputó en Newell's y de Fabbiani como entrenador rojinegro.

Iñíguez nunca jugó en el Coloso. El hincha de Newell's solo pudo seguirlo por televisión. Su paso fue intrascendente.

Noticias relacionadas
El plantel de Central desborda de alegría en medio de la coronación en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

En Central celebran con mucha alegría un título que logró de la mano de varios ídolos

El Estadio de Dallas donde jugará Argentina es un asombroso ejemplo de arquitectura, que ofrece una experiencia única en la vida al visitante, tanto para eventos deportivos como musicales. Allí jugará Argentina.

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Cocoliso González hizo goles importantes en el segundo semestre de Newells y tuvo rendimientos aceptables. 

Termina contrato con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Jeremías Ledesma, el arquero que quiere Central para reforzar el equipo de cara a la Copa Libertadores.

Bomba en el mercado de pases: Central va a buscar a Ledesma y River está dispuesto a venderlo

Ver comentarios

Las más leídas

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Lo último

En Hacemos Santa Fe ya proyectan a Omar Perotti hacia 2027

En Hacemos Santa Fe ya proyectan a Omar Perotti hacia 2027

Fue una de las grandes figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y puede dar el gran salto

Fue una de las grandes figuras en un gran año del Charrúa en la Primera C y puede dar el gran salto

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas

Rosario atraviesa días de más de 33 grados, que tendrán un pico este sábado. Quiénes tienen que estar más resguardados para no sufrir consecuencias

Ola de calor: cuáles son las enfermedades que empeoran con altas temperaturas
Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial
Ovación

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto
La Ciudad

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos
economia

Empleados de comercio tendrán una nueva suma fija: de cuánto es el monto y cómo quedan los sueldos

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta
La Región

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer
Policiales

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

El tiempo en Rosario: sábado caluroso como previa a posibles lluvias el fin de semana largo

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

La fábrica de Oreo y Milka detiene su producción por tres semanas y suspende a 2.300 trabajadores

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Tragedia en General Lagos: una mujer falleció tras el choque entre una moto y una camioneta

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Los refuerzos en Central durante la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Los refuerzos en Central durante la gestión de Gonzalo Belloso tuvieron más luces que sombras

Ovación
En Central celebran con mucha alegría un título que logró de la mano de varios ídolos

Por Elbio Evangeliste
Ovación

En Central celebran con mucha alegría un título que logró de la mano de varios ídolos

En Central celebran con mucha alegría un título que logró de la mano de varios ídolos

En Central celebran con mucha alegría un título que logró de la mano de varios ídolos

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Argentinos preparan la Visa: ciudades, días y estadios faraónicos para la Scaloneta en el Mundial

Termina contrato con Newells y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Termina contrato con Newell's y lo contactó un grande de su país, pero prefiere quedarse

Policiales
Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores
Policiales

Cae una red de narcotráfico que operaba para las bandas de Los Monos y Los Menores

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Balazos y muerte en Granadero Baigorria: investigan el crimen de un hombre de 35 años

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Un oscuro plan detrás del crimen de un jubilado por el que imputaron a su pareja y otra mujer

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

Crimen de Lucas Cicarelli: seguirá preso un imputado hasta que le realicen una pericia psiquiátrica

La Ciudad
Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto
La Ciudad

Terminal de Ómnibus: piden reabrir el depósito de valijas con un servicio similar al de un aeropuerto

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Conflicto universitario: los docentes de la UTN votaron no iniciar las clases en 2026

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

Cómo funcionarán los servicios públicos durante el lunes feriado nacional

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

El Concejo aprobó un alivio fiscal para instituciones que trabajan con discapacidad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más
La Ciudad

Tras el proyecto para relocalizarlo, el autódromo quiere cinco carreras más

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Por Tomás Barrandeguy
la ciudad

Vuelve La Niña: Rosario tendrá un verano seco con temperaturas muy elevadas

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?
La Ciudad

Incendio en una planta de residuos: ¿cómo funcionará tras el operativo?

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

El ranking del pan dulce más caro de Rosario: el más top cuesta $42.000

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich
La Ciudad

Confirman la continuidad del Plan Bandera en Rosario tras la salida de Bullrich

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria
La Ciudad

El bebé de seis meses que sufrió abuso sexual recibió el alta hospitalaria

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías
La Ciudad

María de los Ángeles Paris: Amsafé Rosario repudió la absolución de los policías

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Iapos entregó finalmente el medicamento que tanto necesita Salvador Trapani

Peter Lamelas volvió por segunda vez en la semana a la Casa Rosada
Política

Peter Lamelas volvió por segunda vez en la semana a la Casa Rosada

Susto en zona norte: vecino perforó un gasoducto de alta presión y causó una fuga
LA CIUDAD

Susto en zona norte: vecino perforó un gasoducto de alta presión y causó una fuga

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026
Política

El gobernador de La Pampa reclamó por fondos y rechazó el presupuesto 2026

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario
La Ciudad

La UTA confirmó el paro de colectivos: qué pasa en Rosario

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil
Policiales

Ataques al voleo en 2023: un joven fue condenado por balear a un nene y matar a un albañil

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió
LA REGION

Muerte de un policía en el río: ordenan la búsqueda de la lancha que se hundió

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas
Ovación

Suspendieron un partido de la Superliga rosarina de básquet por incidentes entre los hinchas

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Quiénes son: el nuevo Concejo definió autoridades a puro consenso

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo
La Ciudad

El Concejo aprobó el presupuesto con superávit por quinto año consecutivo

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Provincias Unidas sale a la pesca de votos en Diputados

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

El municipio reforzó todas las áreas de control con el ingreso de 85 inspectores

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato

Por Martín Stoianovich

Policiales

Imputan a Dylan Cantero tras sobrevivir a un intento de asesinato