Tenis: Luisina Giovannini tuvo un año en ascenso y la espera el Abierto de Australia

La tenista local, de 19 años, mejoró más de 200 puestos en el ranking mundial y en dos semanas jugará la clasificación del primer Grand Slam de 2026

Luisina Giovannini fue la iberoamericana con mayor cantidad de títulos ITF de tenis en 2025.

Luisina Giovannini participará en su primera clasificación en un Grand Slam. La jugadora nacida en Coronel Moldes, rosarina por adopción, competirá en dos semanas para ingresar al cuadro principal del Abierto de Australia de tenis .

Con 19 años, se le abrió esta chance a partir de una gran 2025. Saltó del puesto 490 del ranking mundial con el que empezó el año hasta terminar en el 225.

Fue posible a partir de los 5 títulos conseguidos en torneos de la Federación Internacional de Tenis (ITF) a lo largo de la temporada.

Giovannini fue una de las dos únicas tenistas iberoamericanas que alcanzaron tal cantidad de consagraciones en torneos que organiza la ITF.

Luisina Giovannini es diestra y donde mejor se desenvuelve es en polvo de ladrillo.

Estas competencias son de un nivel inferior, en relación al reparto de premios económicos y de puntos para el ranking, que los correspondientes a la WTA (Asociación de Tenis Femenino).

La ITF la distinguió por ese motivo y porque fue la tenista con mejor porcentaje de victorias de la región: 81,25 por ciento, con 39 triunfos y 9 derrotas.

Si se contabilizan también su participación en torneos de la WTA, culminó la temporada con 47 victorias y 16 derrotas, con una efectividad del 75 por ciento.

Lo último fue la final de Quito

La clasificación a la final del WTA 125 de Quito, la definición más importante de su carrera, le dio los últimos puntos en el ranking que le aseguraron la presencia en la clasificación del Abierto de Australia, que se jugará entre el 12 y el 17 de enero.

Luisina Giovannini, en la premiación de la final de Quito, junto a la eslovaca Polona Herzog.

Como Giovannini, habrá otros 7 argentinos, entre damas y caballaeros, en busca del acceso al cuadro principal, cuyo comienzo será el 18 de enero.

“Es siempre un gran objetivo jugar un Grand Slam”, declaró la tenista juvenil a Ovación en agosto pasado. Lo manifestó ante el planteo de que se encontraba al borde de ingresar a las clasificación de los Grand Slams. Y cumplió lo que esperaba.

"Es el momento de dar ese salto"

“Creo que es el momento de dar ese salto que es entrar al profesionalismo, al circuito de WTA”, dijo en ese momento, cuando ya había conseguidos coronarse en los W35 de Buenos Aires, Pergamino, Chacabuco y Boca Ratón, y el W15 de Antalya. Todos sobre polvo de ladrillo.

Giovannini, que tiene como entrenador a Franco Viu, fue gran protagonista de un año que resultó auspicioso para el tenis femenino argentino.

Es que fue la primera vez, en 14 años, que el país finaliza con 10 tenistas dentro del top 500 del ranking de la WTA.

Aparte de la tenista de Coronel Moldes, las jugadoras ubicadas entre las 500 mejores del mundo fueron Solana Sierra (66ª), María Lourdes Carlé (152ª), Julia Riera (181ª), Jazmín Ortenzi (222ª), Victoria Bosio (378ª), Martina Capurro Taborda (386ª), Nicole Fossa Huergo (394ª), María Urrutia (482ª) y Carla Markus (500ª).

La legión en el Abierto de Australia

Sierra es la única singlista argentina que ingresará directamente al cuadro principal del Abierto de Australia. Carlé, Riera, Ortenzi y Giovannini disputarán la clasificación.

En la rama masculina, los que tienen asegurado un lugar en el cuadro principal de Australia son Francisco Cerúndolo (21º), Sebastián Báez (45º), Camilo Ugo Carabelli (49º), Tomás Etcheverry (59º), Francisco Comesaña (67º), Juan Manuel Cerúndolo (75º) y Thiago Tirante (86º).

En tanto, los que disputarán la clasificación son Román Burruchaga (105º), Marco Trungelliti (131º), Juan Pablo Ficovich (161º) y Facundo Díaz Acosta (212º).