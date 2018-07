"Tenemos que confiar en lo que estamos haciendo"

Recalculando. Como si tuviera instalado un GPS en el que busca el mejor camino, Duendes trabaja para recuperar su mejor versión y con ella escalar al sitial más alto del Regional del Litoral. El sendero no es fácil, pero para el Fantasma no hay imposibles. Arrancó el año cumpliendo el objetivo de pasar de ronda en el Nacional de Clubes y en el del Litoral "tratamos de consolidar el equipo, de probar muchas variantes, cosa que otros años no hacíamos", señaló el fullback verdinegro Román Miralles, uno de los referentes del plantel.

"En ese sentido tuvimos momentos muy malos, de poco rugby, como el partido ante Gimnasia, que fue en el que más se notó. Después tuvimos dos o tres partidos en los que aumentamos el volumen de juego, que era lo que realmente estábamos buscando y pudimos plasmar un poco más lo que entrenamos", continuó el back.

"Sinceramente ante GER fuimos un desastre, no producimos nada, no tiramos una jugada. Por suerte nos dimos cuenta de que eso no es a lo que estamos apuntando y ese partido fue un punto de quiebre. Ahora estamos trabajando en eso para llegar a la Zona Campeonato de la mejor manera", destacó Miralles, sincero como siempre.

¿Cuál es el objetivo?

Queremos plasmar en la cancha lo que estamos entrenando: un sistema de juego muy ofensivo. Nosotros nos destacamos por la defensa, pero queremos darle más dinámica al juego. Tenemos backs que nos pueden dar eso, pero a veces nos cerramos en la idea de jugar sólo con los forwards y nos olvidamos que esto se juega con quince. Vamos a seguir trabajando porque queremos jugar como lo hicimos años atrás, cuando nos divertíamos mucho.

Un volver a las bases para ver a ese Duendes que defendía bien y cuando atacaba siempre hería.

Claro, y de eso tampoco hace muchos años que pasó. Pero lo fuimos perdiendo y el objetivo ahora es recuperarlo. Queremos volver a divertirnos adentro de la cancha.

Y en esa búsqueda, ¿en qué escala están?

Es muy difícil poner un puntaje pero sabemos que ante GER nos fuimos al tacho y que en estos últimos dos partidos que jugamos empezamos de a poco a encontrarnos. Ahora nos toca Provincial y en ese partido vamos a tratar de jugar un poco más, y así sucesivamente, partido a partido, hasta lograr el equilibrio que queremos.

¿Cuesta alcanzar ese equilibrio?

Obviamente y más cuando hacés muchos cambios y ponés gente nueva. Nosotros tuvimos cinco años sin tocar a un jugador y eso era distinto. Hoy hay jugadores, la materia prima está. Creo que hay que trabajar y confiar en lo que estamos haciendo.

Es un equipo joven.

Muy joven. Ante Jockey no estaban Maxi (Naninni) ni Pancu (Prieto) y yo era el más viejo (risas). Pero lo bueno de eso es que hay recambio. Son buenos jugadores, no es que están tapando agujeros y eso hace también a la competencia interna.

¿Qué análisis hacés de este Litoral?

Los arranques del Litoral son medios raros. Creo que hasta que los equipos no se armen bien y se consoliden puede pasar cualquier cosa. No tengo ni idea de cómo está la tabla, pero por ejemplo vi que el otro día Uni le ganó a CRAI y CRAI nos ganó a nosotros. Entonces te preguntás ¿qué pasó? Y lo cierto es que Uni juega bien y si te agarra dormido te gana. Estaban casi afuera de clasificar y ahora se juegan un ficha más para entrar. Por eso te digo, hasta que los equipos no se consoliden y eso es cerca de la etapa final, puede pasar cualquier cosa. Cualquiera le puede ganar a cualquiera.

El verdadero torneo empieza en la Zona Campeonato.

Sí, y diría una vez que ya están adentro los cuatro que juegan las instancias finales. Por más que en las finales tenés que ganar como sea, sin importar cómo jugués, creo que es en la Zona Campeonato cuando hay que ajustar todo para que el equipo dé todo lo que puede dar, ya que después no tenés más tiempo. Ahí debés decidir cómo vas a jugar y con quién vas a jugar también. Tiene que aparecer el equipo. A veces sucede antes, otras veces después. Lo ideal es que aparezca lo más rápido posible para plasmar en la cancha el juego que queremos.

¿Se empieza a sentir presión de afuera, más después de haber perdido el campeonato el año pasado?

Para mí es difícil responder eso porque ya no siento presión. Sí estoy dolido por el torneo que perdimos el año pasado y por la forma en que se dio. No es que vamos a ir a buscar revancha, porque no es así. Vamos a ir por el torneo como lo buscamos todos los años.

Este año, por primera vez en la historia del Litoral, Duendes perdió dos partidos seguidos. ¿Cómo cayó eso en el plantel?

No tenía ese dato. Más allá de eso puedo decir que en un momento hicimos una especie de balance y nos dimos cuenta de que hubo años en los que no perdíamos tres partidos en la temporada y de golpe y porrazo empezamos a perderlos. Hablamos de no empezar a acostumbrarnos a eso porque era lo peor que nos podía pasar. Es que cuando estás acostumbrado a ganar y pasás a perder lo sentís mucho más. No obstante creo que somos un equipo que no se va a acostumbrar a perder, nunca. Sabemos que para que eso no pase tenemos que trabajar y mirar para adelante.