Técnico 24/7: Luis Enrique, el DT que se hizo streamer para estar más cerca de los hinchas

“¡Hola a todos! ¡Streamers del mundo, apartaros que voy cuesta abajo y sin frenos! Grabo este video para informaros que me he hecho streamer. Bueno, no me he hecho streamer porque esto es un video y todavía no he debutado, pero mi nueva intención es streamear a lo largo del tiempo que estemos en Qatar, en Doha", dijo Enrique en el anticipo de la llegada de España a territorio qatarí, lo que ocurrirá el próximo viernes y, según resaltó, intentará ese mismo día ponerse en contacto con la "afición".

Luis Enrique se vuelve en un streamer

Y añadió: “Es una idea que parte un poco descabellada, pero entiendo que puede ser muy interesante. La idea es establecer una relación directa con vosotros: los aficionados que le pueda interesar la información de la selección, contado desde un punto de vista en particular; que es el mío y el de mi staff”.

Sostuvo que apunta a "establecer una relación más directa", una "comunicación sin filtros, más espontánea y más natural".

"Creo que será lo suficientemente interesante para todos. Para empezar, ya veis que tengo mucho que mejorar porque la luz de este video no es la adecuada, el micro es de tercera división, la caripela es la que hay y solo puedo mejorar. Estoy con muchas ganas de vivir lo que es el ambiente de un Mundial, la presión de un Mundial y de tener esa comunicación con ustedes. Adiós, hasta pronto”, concluyó.

La selección española jugará su primer partido en Qatar el miércoles 23 de noviembre, frente a Costa Rica, por el Grupo E, mientras que enfrentará a Alemania el domingo 27 y a Japón el jueves 1º.