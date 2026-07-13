La selección argentina entrenó en Kansas y se instala en Atlanta para la última práctica

El conjunto de Lionel Scaloni se muda a la ciudad sede de la semifinal. Este martes volverá a trabajar y luego Scaloni brindará una conferencia de prensa

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Enzo Fernández, durante la práctica de la selección argentina en la ciudad deportiva de Sporting Kansas.

Kansas fue la ciudad donde la selección argentina clasificó por segundo Mundial consecutivo a una semifinal. El plantel permaneció allí hasta este lunes. Realizó un entrenamiento en la ciudad deportiva de Sporting Kansas para viajar luego por la tarde rumbo a Atlanta, donde el miércoles jugará la semifinal del Mundial frente a Inglaterra.

El buen ánimo reinó en el sitio de entrenamiento del seleccionado. Lógico, considerando el presente del representativo que defiende el título mundial. En ese ambiente donde reina el optimismo, los futbolistas trabajaron desde un comienzo bajo las órdenes del preparador físico Luis Martín.

Las tareas consistieron en labores realizadas en el gimnasio del complejo. A continuación cumplieron diferentes tareas en el campo de juego.

La práctica prosiguió a cargo de Lionel Scaloni y sus ayudantes. Esta parte del entrenamiento fue estrictamente futbolística.

Los jugadores desarrollaron trabajos de posesión, recuperación tras pérdida y progresión en ofensiva. En el cierre se hizo un fútbol en espacio reducido.

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Una vez concluida la práctica, por la tarde, la selección viajó hacia Atlanta, sede del partido semifinal contra el representativo inglés.

Este martes, cerca del mediodía, será el último entrenamiento previo al encuentro contra Inglaterra. La práctica tendrá lugar en el Atlanta United Training Ground.

Los primeros 25’ estarán abiertos para la prensa y tres futbolistas de la selección hablarán con los periodistas en la zona mixta.

Más tarde, Scaloni brindará la conferencia de prensa correspondiente al día previo todo partido, en el estadio de Atlanta, sede de la semifinal.