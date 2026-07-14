"Chicos, vamos a descansar": el video viral de Scaloni antes de la semifinal con Inglaterra

El entrenador apareció cuando los futbolistas todavía hablaban con la prensa y los apuró para volver a la concentración. El momento ocurrió luego del partido contra Suiza y se viralizó

El gesto de Scaloni que se volvió viral antes de la semifinal del Mundial

A pocas horas de disputar uno de los partidos más importantes del Mundial 2026, Lionel Scaloni volvió a mostrar una de las facetas que más destacan quienes conviven con él: la obsesión por los detalles. Esta vez, el entrenador de la selección argentina protagonizó un momento tan espontáneo como viral cuando apareció en plena zona mixta para ponerle fin a las entrevistas de sus jugadores.

" Chicos, vamos a descansar, viejo ", les dijo mientras varios futbolistas seguían atendiendo a los medios después de la clasificación a las semifinales.

La escena ocurrió cerca de la 1.20 de la madrugada del domingo, luego del enfrentamiento frente a Suiza, y fue registrada por las cámaras presentes en el estadio. En cuestión de minutos comenzó a circular en las redes sociales, donde muchos hinchas interpretaron la actitud como una muestra del cuidado que el cuerpo técnico tiene sobre cada aspecto de la preparación del plantel.

Con la semifinal frente a Inglaterra a la vuelta de la esquina, cada hora de recuperación cobra importancia . Por eso Scaloni decidió interrumpir las entrevistas para que los jugadores regresaran cuanto antes a la concentración.

El entrenador suele insistir en la importancia del descanso y la recuperación física durante las competencias, especialmente en instancias decisivas como la que afrontará este miércoles la Albiceleste.

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La Selección argentina ya está en Atlanta

Después de dejar atrás los cuartos de final, el plantel argentino viajó a Atlanta, sede de la semifinal del Mundial 2026.

Este martes realizará el último entrenamiento antes del encuentro frente a Inglaterra. La práctica será parcialmente abierta a la prensa durante los primeros minutos y luego Scaloni ofrecerá una conferencia de prensa para comenzar a palpitar el duelo.

Además, la FIFA confirmó que el árbitro del encuentro será el estadounidense Ismail Elfath, quien ya dirigió tres partidos en la Copa del Mundo.

Otro dato que llamó la atención de los hinchas es que la Selección utilizará la camiseta suplente azul frente a Inglaterra.

La elección reavivó un viejo recuerdo entre los fanáticos, ya que Argentina vistió un uniforme de ese color en los triunfos sobre Inglaterra en los Mundiales de México 1986 y Francia 1998, mientras que las derrotas ante ese rival llegaron con la tradicional camiseta celeste y blanca.