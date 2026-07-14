Francia y España juegan este martes la "final anticipada" de la que habló hasta Lionel Scaloni

Lamine Yamal, Luis de la Fuente, Thibaut Courtois y hasta el propio Lionel Scaloni. Todos coincidieron en que la semifinal entre Francia y España de esta martes por tarde , a las 16, es “una final anticipada”. Esto no le resta mérito a la selección argentina, en carrera por la defensa del título conseguido en el Mundial de Qatar. Pero realza la categoría de jugadores y de los equipos que buscarán clasificar este martes al partido decisivo.
“España y Francia será una final anticipada”, declaró el entrenador de la Roja, Luis de la Fuente. “Todo el mundo esperaba este partido. Son las dos mejores selecciones del Mundial”, agregó su juvenil estrella Yamal. “El ganador de esa semifinal será el campeón del mundo”, fue más allá el arquero belga Courtois.
Scaloni no tomó a mal las expresiones de los demás. “Lo que dijo Lamine no lo escuché, pero claro que es una final anticipada. Son dos grandes equipos, los dos favoritos, y uno de los dos va a quedar en el camino. No me parece mal que haya dicho eso porque es la realidad”, añadió el entrenador del campeón mundial.
Más allá de expectativas y de si será cierto que uno de los dos dará la vuelta el domingo en el estadio Nueva York Nueva Jersey, el partido es atrapante por la riqueza de franceses y españoles.
Francia, por la tercera final seguida
El seleccionado de Didier Deschamps buscará clasificar a su tercer final seguida, emulando lo conseguido por Alemania (1982, 1986 y 1990) y Brasil (1994, 1998 y 2002). Su potencia pasa por el desequilibrio de sus futbolistas de ataque. Son temibles.
Kylian Mbappé rompe cualquier férrea oposición defensiva. Junto Messi es el máximo goleador del Mundial, con 8 tantos. El Balón de Oro 2025 Osumane Dembelé es vertiginoso y letal frente al arco. Logró 5 goles, los mismos que el extremo Michael Olisé.
El seleccionado francés tiene un enorme poderío ofensivo aprovechando los espacios. Se siente cómodo jugando de contraataque.
Control de pelota y arco menos vencido
El representativo español, por el contrario, se siente a gusto a partir de la posesión y la presión alta. Cuenta con el despliegue de Pedri, el peligro que genera Oyarzábal, autor de cuatro goles, las proyecciones de Pedro Porro y Marc Cucurella, y el talento de Lamine Yamal, de quien todavía se espera más.
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Otra virtud de España es que apenas le hicieron un gol. Sobresale su pareja de zagueros, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte.
Hace un año, España venció a Francia por 5 a 4 en las semifinales de la Uefa Nations League. Todo promete para que el de este martes sea gran partido.