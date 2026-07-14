Francia y España juegan este martes la "final anticipada" de la que habló hasta Lionel Scaloni

Este martes, a las 16, el poder ofensivo del seleccionado francés chocará contra un representativo español que apenas recibió un gol. Duelo que promete

Yamal y Mbappé, en las semifinales de Uefa Nations League 2025. Volverán a enfrentarse.

Lamine Yamal, Luis de la Fuente, Thibaut Courtois y hasta el propio Lionel Scaloni. Todos coincidieron en que la semifinal entre Francia y España de esta martes por tarde , a las 16, es “una final anticipada”. Esto no le resta mérito a la selección argentina, en carrera por la defensa del título conseguido en el Mundial de Qatar. Pero realza la categoría de jugadores y de los equipos que buscarán clasificar este martes al partido decisivo.

“España y Francia será una final anticipada”, declaró el entrenador de la Roja, Luis de la Fuente. “Todo el mundo esperaba este partido. Son las dos mejores selecciones del Mundial” , agregó su juvenil estrella Yamal. “El ganador de esa semifinal será el campeón del mundo” , fue más allá el arquero belga Courtois.

Scaloni no tomó a mal las expresiones de los demás. “Lo que dijo Lamine no lo escuché, pero claro que es una final anticipada. Son dos grandes equipos , los dos favoritos, y uno de los dos va a quedar en el camino. No me parece mal que haya dicho eso porque es la realidad”, añadió el entrenador del campeón mundial.

Más allá de expectativas y de si será cierto que uno de los dos dará la vuelta el domingo en el estadio Nueva York Nueva Jersey, el partido es atrapante por la riqueza de franceses y españoles.

Francia, por la tercera final seguida

El seleccionado de Didier Deschamps buscará clasificar a su tercer final seguida, emulando lo conseguido por Alemania (1982, 1986 y 1990) y Brasil (1994, 1998 y 2002). Su potencia pasa por el desequilibrio de sus futbolistas de ataque. Son temibles.

Kylian Mbappé rompe cualquier férrea oposición defensiva. Junto Messi es el máximo goleador del Mundial, con 8 tantos. El Balón de Oro 2025 Osumane Dembelé es vertiginoso y letal frente al arco. Logró 5 goles, los mismos que el extremo Michael Olisé.

El seleccionado francés tiene un enorme poderío ofensivo aprovechando los espacios. Se siente cómodo jugando de contraataque.

Control de pelota y arco menos vencido

El representativo español, por el contrario, se siente a gusto a partir de la posesión y la presión alta. Cuenta con el despliegue de Pedri, el peligro que genera Oyarzábal, autor de cuatro goles, las proyecciones de Pedro Porro y Marc Cucurella, y el talento de Lamine Yamal, de quien todavía se espera más.

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Otra virtud de España es que apenas le hicieron un gol. Sobresale su pareja de zagueros, Pau Cubarsí y Aymeric Laporte.

Hace un año, España venció a Francia por 5 a 4 en las semifinales de la Uefa Nations League. Todo promete para que el de este martes sea gran partido.