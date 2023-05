Sordo: "En este equipo todos hacemos goles y todos nos sentimos importantes"

En lo personal estoy muy contento por el rendimiento que vengo teniendo. Siento que puedo ayudar al equipo con lo que hago dentro del campo de juego. Y en lo grupal también estamos muy bien. Muy enfocados en cada partido que nos toca afrontar. Antes de cada compromiso, ya sea de liga o por la copa, nos enfocamos 100 por ciento en eso. No miramos más allá.

¿Sentís que ya recuperaste el nivel del año pasado?

El último partido pude hacer dos goles y eso me reconforta mucho. Y lo más importante fue que el equipo pudo ganar con esos goles. Tácticamente, en este equipo todos nos sentimos importantes. El aporte de algunos es más visible, el de otros no tanto, pero cada jugador que entra o que le toca jugar desde el arranque o que apoya desde el banco, está cumpliendo el trabajo que pide el técnico. Todos nos hacemos responsables de nuestros roles y de las cosas que hacemos.

En esta liga, ¿sentís que tuviste un bajón tras el arranque contra Platense y que estás volviendo a tu nivel?

Yo soy delantero, y los goles exponen más tu tarea o te hacen ver un poco más. Soy consciente de que tácticamente, estoy cumpliendo con lo que pide el entrenador. Lo que mis compañeros necesitan de mí, creo que lo estoy cumpliendo. Yo soy exigente y busco que mi rendimiento sea cada vez mejor y hoy estoy conforme con lo que estoy haciendo. Pero esto es fútbol y es muy difícil sostener el nivel de rendimiento, salvo que seas Messi (risas). La única receta en este plantel es trabajar día a día.

El año pasado, Newell’s dependía mucho de tu aporte y no surgían acompañamientos o caminos alternativos. ¿Ahora hay una estructura de argumentos colectivos que te sostiene bastante mejor?

No sé que se veía de afuera, pero la realidad es que todos empujábamos de la misma manera. El año anterior había un grupo de jugadores que dejó todo. Y el de ahora es un grupo diferente, llegaron nuevos jugadores, un nuevo entrenador y todos, cada uno desde su lugar, desde su posición y con sus características, dan lo mejor.

Con vos y con Brian Aguirre, ¿Newell’s tiene algunos de los mejores extremos del país?

Acá hay un sistema de juego colectivo. Y en cada partido, sabemos que todos somos importantes, con y sin la pelota. No hay ninguno que sobresalga. Acá, lo más importante es el grupo.

Sin Aguirre, ¿cambió algún requerimiento para el ataque?

La idea es seguir igual. Somos tres o cuatro extremos en el plantel y todos estamos a la altura de lo que exige esta camiseta.

La metodología que utiliza Heinze en el día a día en los entrenamientos en Bella Vista genera un halo permanente de presunciones que rodea este proceso. Su hermetismo, su afiebrado apasionamiento por el trabajo y la cercanía con el jugador son herramientas que utiliza el entrenador para motivar a su tropa. Y, evidentemente, en Newell´s consiguió rápidamente la venia de aprobación de sus dirigidos. Las palabras de Sordo reflejan este escenario de compromiso colectivo.

“El Gringo encara cada partido de manera diferente. Lo analiza tácticamente y no deja de lado ningún aspecto fuera de análisis. Su idea es ser siempre protagonista, tratando de tener la pelota al pie la mayor parte del partido”, dijo.

“Heinze nos hizo entender que hay momentos en que el jugador es importante con y sin la pelota. Eso nos pide a cada jugador, tanto en ofensiva como en defensa. En este equipo atacamos y defendemos los 11. Nuestro compromiso pasa por llevar al campo de juego la táctica que ve conveniente para sacar el partido adelante”, subrayó.

Cuando asumió Heinze en el club se generaron expectativas en la relación a la potenciación de jugadores como en tu caso y como Aguirre. ¿Vos lo transitaste así?

Yo, cuando llega un técnico nuevo, lo único que pienso es en sacarle el mayor provecho. Todos sabemos lo que es el Gringo como técnico, y eso pasa por todos los jugadores del plantel. Buscamos sacarle rédito a su experiencia, a su trabajo, a las herramientas que nos brinda para potenciarnos a cada uno, en su puesto y con sus características.

¿Qué más pide el Gringo?

Que los mediocampistas lleguen al área y que los defensores también aprovechen si hay pelotas paradas. Pide que se generen espacios y que se rompan líneas, sobre todo a través de los mediocampistas y que se animen a llegar al gol.

La ausencia de un centrodelantero de área muchas veces conspira contra la terminación de jugadas. ¿Ustedes cómo lo ven adentro de la cancha? ¿Qué les pide específicamente el Gringo?

A los wines nos pide que seamos profundos, que ayudemos con nuestra velocidad para encontrar huecos en la defensa rival y nos remarca que nos animemos a protagonizar situaciones de gol, que colaboremos en la generación de juego y si nos toca definir, tratar de estar finos. Nos hay misterios. Nos remarca que tenemos que aprovechar las situaciones que creamos.

“El sistema de juego me ayuda con los goles”

En este Newell’s que algunas veces tiene que esforzarse demasiado para llegar al gol, Sordo significa una de las opciones más válidas y confiables. “Es un momento de gran alegría. Para un futbolista siempre es muy lindo marcar un gol, todos los delanteros buscamos eso. El sistema de juego me ayuda y me permite realizar ese aporte. Esto que estoy viviendo me pone muy feliz a mí y a mi familia”, apunto el atacante.

Gritás los goles con mucha intensidad. ¿Pensás en alguien cuando festejás?

Al principio fue por desahogo. Y ahora los grito así porque vivo así el fútbol. Marcar un gol es lo más lindo que hay. Más allá de lo que me está tocando vivir, nunca fui de hacer muchos goles. Cada vez que salgo a la cancha trato de enfocarme en lo que tengo que hacer. En esta fecha me tocó marcar y trato de disfrutarlo al máximo.

Con tres goles sos el goleador de Newell’s. ¿Esto habla de las aspiraciones colectivas de este equipo?

Acá todos hacemos goles. Fijate que hasta ahora ya convirtieron goles defensores, volantes y delanteros.

¿El primer gol contra Arsenal fue uno de los más lindos que hiciste?

El primero fue muy lindo, sobre todo por la jugada colectiva previa.

¿Cuál fue el que más gritaste?

Contra Atlético Tucumán. Lo grité mucho porque fue un gran desahogo. En ese momento, en lo personal representó mucho para mí.

Vos demostraste que como pibe del club pudiste superar complicaciones y afirmarte en primera. ¿Eso te dio más seguridades en esta etapa?

Toda la experiencia que agarré en primera me sirvió mucho. Siento que me adapté muy bien a primera y esta alegría de hoy sirve para dejar atrás otros momentos no tan lindos. El fútbol tiene estas cosas, son momentos. Por eso siempre es bueno estar en sintonía con los compañeros. Y en los momentos lindos, mantener los pies sobre la tierra y seguir trabajando. Yo trabajo todos los días para demostrarle al técnico que quiero jugar.

¿Siempre jugaste de extremo en inferiores?

Siempre fui mediocampista ofensivo. Desde que subí al plantel superior, me utilizaron mayormente por afuera, como extremo, por mi velocidad y mis características ofensivas. Me gusta mucho jugar ahí.

Sueña con Europa y la selección

A Newell’s se le viene una seguidilla de 5 partidos en 17 días. “Nosotros tenemos que seguir adelante con la misma idea. No aflojar en ningún entrenamiento, tratando de cumplir el plan de cada partido. Confiamos mucho en el sistema que implementa Heinze”, expresó Sordo.

Sobre el potencial de este equipo en esta temporada, el extremo destacó que “en lo grupal tratamos de mejorar y crecer cada vez más. No nos ponemos un techo. Crecemos pensando partido a partido. No pensamos más allá”.

Acerca de los sueños de futbolista que conserva, confió que “mi sueño es llegar a la selección argentina y tratar de jugar en una de las ligas más importantes de Europa”.

“No sé si eso está cerca, porque hoy solo pienso en Newell’s y en este momento bueno que estoy viviendo. Si llego a eso, será por mi trabajo y mi esfuerzo acá. Yo trato de dar lo mejor en cada partido”, enfatizó.