Un delantero de Newell's que no será tenido en cuenta por Orsi-Gómez se irá a jugar al extranjero

El jugador será cedido a préstamo por un año. Las negociaciones entre ambos clubes están muy encaminadas

Newell's está a horas de comenzar su recorrido en el torneo Apertura 2026, con nuevos entrenadores y un plantel totalmente renovado. El equipo afrontará una temporada exigente, en la que tiene como primer objetivo sumar puntos para alejarse del riesgo del descenso.

El punto de inflexión en Newell's fue el 14 de diciembre. Ese día los socios eligieron a una nueva comisión directiva, encabezada por Ignacio Boero. El nuevo presidente designó como director deportivo a Roberto Sensini y muy pronto empezaron las novedades.

Apenas cuatro días después, el club presentó a la nueva conducción técnica del equipo, la dupla conformada por Favio Orsi y Sergio Gómez. Y ese mismo día empezó a gestarse la creación de un nuevo equipo.

Los que vinieron y los que se van de Newell's

A lo largo del mercado de pases que todavía está abierto, Newell's incorporó a nueve futbolistas y se aseguró la continuidad de Luciano Herrara, uno de los jugadores de mejor rendimiento en un olvidable 2025 para el equipo del Parque. El jujeño estaba a préstamo y ahora es jugador del club.

Ahora comienza la segunda parte, que consiste en ubicar en otros clubes a jugadores de Newell's que no están en los planes de Orsi-Gómez y que no serán tenidos en cuenta. Y uno de ellos es Giovani Chiaverano.

El delantero nacido en Ricardone, que pasó por todas las categorías formativas del club, está a un paso de seguir su carrera en Chile. Es que Newell's y Audax Italiano tienen muy avanzadas las negociaciones por un préstamo de un año y la operación del préstamo podría concretase muy pronto.

De Ricardone a Santiago de Chile

Chiaverano llegó cuando era muy chico proveniente de Independiente de Ricardone. Tiene contrato con Newell's desde enero de 2023 y hasta ahora jugó muy poco. Sus rendimientos no fueron buenos: hizo muy pocos goles y casi nunca entró como titular.

Audax juega en la primera división del fútbol chileno. Su actual entrenador es el argentino Gustavo Lema y en el plantel hay tres jugadores de la misma nacionalidad en el plantel: Marcelo Ortiz, Franco Troyansky y Rodrigo Cabral.