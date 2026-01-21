Jorge Almirón desafía la racha de los últimos técnicos que debutaron en Central

El flamante técnico de Rosario Central, Jorge Almirón, buscará comenzar con el pie derecho este sábado ante Belgrano en el Gigante.

Jorge Almirón hará su presentación oficial el próximo sábado desde las 22 ante Belgrano en el Gigante de Arroyito en la primera fecha del Apertura 2026. Y tratará de imitar lo que hicieron la mayoría de sus últimos antecesores en el primer partido, que fue quedarse con los tres puntos en Central .

De los últimos 10 directores técnicos que tuvieron los canallas, seis de ellos lograron el triunfo en su estreno (Leonardo Fernández, Edgardo Bauza, Diego Cocca, Cristian González, Miguel Russo y Matías Lequi), dos empates (Paulo Ferrari, aunque luego perdió por penales y Ariel Holan) y dos fueron derrotados (Somoza y Carlos Tevez).

Si bien ya había estado como interino y como DT en la Copa Santa Fe donde fue campeón en 2017, el primer cotejo de su ciclo fue el 19 de noviembre de 2018 cuando los canallas vencieron 1 a 0 a Talleres en el Mario Kempes, en la 9ª fecha de la Superliga 2017/18, con gol de Fernando Zampedri. Formó con: Jeremías Ledesma; Paulo Ferrari, Fernando Tobio, Mauricio Martínez y Alfonso Parot; Washington Camacho (58’ Leonardo Gil), Maximiliano González (85’ Joaquín Pereyra), Federico Carrizo y Diego Becker (77’ José Luis Fernández); Fernando Zampedri y Agustín Coscia.

Debutó el 2 de agosto de 2018, en cancha de Unión, en el partido que los canallas golearon 6 a 0 a Juventud Antoniana de Salta con goles de Germán Herrera (2), Marco Ruben (penal), Fernando Zampedri, Gonzalo Bettini y Washington Camacho, en los 32vos de final de la Copa Argentina donde salió campeón. Alistó a: Jeremías Ledesma; Gonzalo Bettini, Matías Caruzzo, Oscar Cabezas y Alfonso Parot; Federico Carrizo (60’ Andrés Lioi), Néstor Ortigoza, Leonardo Gil y Washington Camacho; Fernando Zampedri (74’ Maximiliano Lovera) y Marco Ruben (66’ Germán Herrera).

Paulo Ferrari

La primera vez que se sentó en el banco fue el 26 de febrero de 2019 (cancha de Colón), cuando Central, tras igualar 2 a 2 ante Sol de Mayo (dos goles de Claudio Riaño), quedó eliminado en los 32vos de final de la Copa Argentina. Formó con: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Nicolás Giménez, Oscar Cabezas y Jonás Aguirre; Andrés Lioi (ET Washington Camacho), Emanuel Ojeda, Matías Palavecino (84’ Maximiliano Lovera) y Diego Becker; Jarlan Barrera (ET Germán Herrera) y Claudio Riaño.

Diego Cocca

Se presentó el 31 de marzo de 2019 cuando Central venció 2 a 0 en La Paternal a Argentinos Juniors con tantos de Leonardo Gil y Alfonso Parot, en la fecha 24 de la Superliga 2018/19. Su primer equipo formó con: Jeremías Ledesma; Nahuel Molina, Matías Caruzzo, Miguel Barbieri y Alfonso Parot; Leonardo Gil, Fabián Rinaudo, Néstor Ortigoza y Washington Camacho (73’ Facundo Rizzi); Maximiliano Lovera (66’ Joaquín Pereyra) y Germán Herrera (82’ Fernando Zampedri).

Cristian González

Fue el DT luego de la pandemia y debutó el 2 de noviembre de 2020, en la primera fecha de la Copa Maradona, cuando Central venció 2 a 1 a Godoy Cruz en el Gigante con tantos de Pedro Ojeda y Lucas Gamba. El Kily se decidió por este equipo: Josué Ayala; Fernando Torrent, Diego Novaretti, Jonathan Bottinelli y Lautaro Blanco; Joel López Pissano (75’ Luca Martínez Dupuy), Rodrigo Villagra, Pedro Ojeda y Luciano Ferreyra (86’ Joaquín Laso); Emiliano Vecchio; Lucas Gamba (90’+2 Fabián Rinaudo).

Leandro Somoza

Se inició el 3 de abril de 2022, en el octavo capítulo de la Liga Profesional 2022, ante Tigre (V) 0-2, con goles de Pablo Magnín (penal) y Lucas Blondel. Formó con: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Javier Báez y Lautaro Blanco; Walter Montoya (84’ Facundo Buonanotte), Pedro Ojeda (74’ Luciano Ferreyra) y Marcelo Benítez (84’ Claudio Yacob); Emiliano Vecchio (84’ Milton Caraglio ) y Gino Infantino (62’ Luca Martínez Dupuy); Marco Ruben.

Carlos Tevez

No tuvo un resultado positivo en su debut ya que el 24 de junio de 2022 fue con una derrota por 1 a 0 frente a Gimnasia (gol de Román Sosa), en la 5ª fecha de la Liga Profesional 2022. Jugó con: Gaspar Servio; Damián Martínez (74’ Fernando Torrent), Facundo Almada, Javier Báez y Lautaro Blanco; Walter Montoya, Mateo Tanlongo, Marcelo Benítez y Gino Infantino (57’ Facundo Buonanotte); Lucas Gamba (57’ Michael Covea) y Alejo Veliz.

Miguel Russo y la última etapa en Central

En su última etapa en el club, tuvo su primer cotejo el 27 de enero de 2023 ante Argentinos Juniors (L) 1-0 con tanto de Jhonatan Candia, en la primera fecha de la Liga Profesional 2023. Formó con: Gaspar Servio; Damián Martínez, Juan Cruz Komar, Facundo Mallo, Carlos Quintana (72’ Kevin Silva) y Alan Rodríguez; Kevin Ortiz, Francis Mac Allister e Ignacio Malcorra; Fabricio Oviedo (55’ Luca Martínez Dupuy) y Jhonatan Candia (44’ Octavio Bianchi).

Matías Lequi

Tuvo su bautismo el 5 de agosto de 2024 en La Plata con un triunfo con Gimnasia (gol de Tomás O’ Connor) en la fecha 9 de la Liga Profesional 2024. Puso esta alineación: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Carlos Quintana y Agustín Sández; Jonatan Gómez (71’ Kevin Ortiz), Franco Ibarra, Mauricio Martínez (71’ Tomás O’Connor) y Lautaro Giaccone (65’ Enzo Copetti); Marco Ruben (82’ Agustín Módica) y Jaminton Campaz (82’ Alan Rodríguez).

Ariel Holan

El último entrenador que tuvieron los canallas se presentó el 20 de noviembre de 2024, cuando, en la fecha 23 de la Liga Profesional de ese año, Central igualó 1 a 1 ante Estudiantes en La Plata. El tanto canalla lo hizo Jaminton Campaz. Los del Profesor formaron con: Jorge Broun; Damián Martínez (80’ Emanuel Coronel), Juan Giménez, Mauricio Martínez y Alan Rodríguez (80’ Agustín Sández); Franco Ibarra; Maximiliano Lovera (67’ Lautaro Giaccone), Jonatan Gómez, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz (52’ Augusto Solari); Enzo Copetti (80’ Marco Ruben).