Se viene el debut de Central: los cambios y novedades que encontrarán los hinchas en el Gigante

En medio de las obras de la platea del río, los canallas deberán tener en cuenta algunas modificaciones en el acceso. Además, habrá inauguración de luces

Guillermo Ferretti

21 de enero 2026 · 11:41hs
Los hinchas de Central volverán al Gigante este sábado para el partido frente a Belgrano.

Rosario Central se prepara para recibir a sus socios en el Gigante de cara al estreno en el torneo Apertura, que está programado para este sábado a las 22.15 cuando los auriazules se midan con Belgrano de Córdoba. Ante las obras que se llevan a cabo en el club, habrá cambios en los accesos y estrenos.

Entre las novedades a destacar, hay que apuntar que habrá un nuevo acceso en el sector que da al río Paraná, la puerta 5 Bis, ubicada casi sobre la tienda del club, en la esquina de Génova y Avellaneda. Esto tiene que ver con la obra en marcha por la construcción de la nueva tribuna “Río Alta”.

Además, habrá inauguración de luces, con el histórico cambio de las viejas lámparas de las torres por las nuevas de sistema led. Este reemplazo de luminarias es algo que el estadio estaba necesitando para cumplir ahora, holgadamente, con las exigencias de Conmebol para participar en sus competencias, como lo hará Central en este 2026 en la Copa Libertadores.

Un proceso de construcción para Central

El club Rosario Central avanza en el proceso de la construcción de la nueva tribuna Río Alta, cuyo final de obra para la primera etapa, que incluye también nuevos palcos asocidos y estacionamientos acordes al nuevo requerimiento del sector, y está prevista para el mes de agosto de este año.

En Central se viene una obra de gran magnitud: la construcción de la tercera bandeja sobre la platea del río.

En estas primeras fechas, las obras no generarán grandes modificaciones en lo que tiene que ver con el ingreso y la circulación del estadio. Los accesos a las populares serán los mismos que se venían empleando. Lo mismo sucederá con las plateas del sector Cordiviola.

Con respecto al sector río, la puerta 5 también se mantendrá. Pero se le agregará una boca de acceso, pegada a la tienda del club, que se denominará puerta 5 bis. Esto se definió así dado que la puerta 6 se utilizará solo para el ingreso de palquistas y periodistas.

El resto de las personas se derivará a este nuevo ingreso, próximo a la tienda. Además, se mantendrán los dos controles ya existentes en esos accesos, un primer control con lector PDA y molinetes asociados, ubicados sobre vereda de la tienda para derivación exclusiva de un parcial de espectadores de puerta 6.

La iluminación a punto de completarse

También, para este partido, el club trabaja arduamente para terminar a tiempo con el cambio de luminarias. En estos días se vienen reemplazando las antiguas lámparas de las torres por luces led.

Una vez completada la tarea para el debut auriazul del día sábado por la noche, Central pasará ser el tercer club de Argentina con mayor potencia lumínica en su estadio.

Los hinchas de Central se llevaron las antiguas luces del Gigante de Arroyito.

