Oferta de diez millones de euros por Veliz, pero Central está a resguardo y define el nueve

Tottenham de Inglaterra recibió una oferta de 10 millones de euros de Bahía de Brasil por la compra del pase de Alejo Veliz. No hay repesca para los ingleses

Alejo Veliz anotó un gol ante Almirante Brown en el amistoso de Central en Arroyo Seco.

Tottenham de Inglaterra recibió una oferta de Esporte Clube Bahía de Brasil por la compra del pase de Alejo Veliz. ¿La cifra? Diez millones de euros, un número que conformó a los ingleses y, por lo tanto, puso muy en duda la continuidad del delantero, que está cedido en Central .

Pero luego se supo que Tottenham no puede repescar a Veliz del préstamo en Central, que finaliza a mitad de año. Por eso Los Spurs no avanzaron en la operación. Eso solo ocurriría si se dan dos condiciones: una, que Veliz acepte emigrar; y dos, que Tottenham acuerde con Central el pago de un resarcimiento por los 6 meses de contrato que le quedan por cumplir al delantero en Arroyito.

¿Alejo Veliz se va de Central? El rumor se instaló con fuerza en el Mundo auriazul en las últimas horas y encendió las alertas del hincha canalla.

Leer más: Cuánto recaudó Central por la venta de las viejas luminarias del Gigante de Arroyito

La arremetida de Bahía por Veliz

Es que desde Brasil aseguraban que Bahía, equipo de primera división, está dispuesto a adquirir el pase de Veliz a Tottenham de Inglaterra en unos 10 millones de euros. Y que ya existía un acuerdo entre los clubes para avanzar en la operación.

Sin embargo, al menos por ahora, Central tiene “protegido” a Veliz. Es que los ingleses solo podían activar una cláusula de repesca por el jugador si el delantero participaba en menos de la mitad de los partidos del semestre pasado, cosa que no ocurrió.

Ahora, si Tottenham quiere vender a Veliz a Bahía en este mercado, tendrá que escuchar qué pretende Central a modo de resarcimiento por los 6 meses que le quedan de contrato al joven de 22 años con los auriazules.

No hay repesca

La imposibilidad de Tottenham de repescar a Veliz le otorga a Central cierta tranquilidad sobre la chance de retener al delantero hasta mitad de año, cuando finaliza el vínculo, aunque haya ofertas o aparezcan interesados en la compra de su pase.

Eso sí, siempre apostando al compromiso de los jugadores, los auriazules no detendrán a Veliz si él decide emigrar. Es que los brasileños estarían ofreciendo al delantero un contrato muy importante en relación con el vigente.

Por lo tanto, no hay que descartar que haya alguna embestida económica más de parte de los brasileños para tratar de llevarse a Veliz. De ser así, y si los brasileños terminan convenciendo al goleador para que se sume a Bahía, Central se sentará con Tottenham para cerrar “un número” a modo de resarcimiento por los seis meses que restan cumplir del contrato de Veliz con los de Arroyito.

Leer más: Central quiere retener a Veliz, pero Bahía ya quiso llevárselo hace unos años

Un grupo poderoso

La oferta de Bahía a Tottenham por el pase de Veliz tiene el respaldo del grupo “City”. El City Football Group (CFG) es un consorcio global de propiedad de clubes de fútbol que incluye al Manchester City (Inglaterra), como su buque insignia.

Pero además cuenta con otros equipos como el New York City (Estados Unidos), Girona (España), Melbourne City (Australia), Montevideo City Torque (Uruguay), Yokohama Marinos (Japón), Sichuan Jiuniu (China), Lommel (Bélgica), Troyes (Francia), Bahía (Brasil), Palermo (Italia) y Club Bolívar (Bolivia).

Bahía, que actualmente participa en el torneo Bahiano (estadual), se prepara para jugar la Fase Previa de la Libertadores 2026.

En esa instancia, se medirá ante O'Higgins de Chile. Eso será en duelo eliminatorio con partidos de ida y vuelta. Y ya están programados para jugarse; el primero de ellos el 18 de febrero en Rancuaga y, 7 días más tarde el segundo, el 25 de febrero, en Salvador de Bahía.

El tema Veliz deberá resolverse a la brevedad por el bien de todas las partes involucradas en la situación.