Mientras todos hablan de su pase a Boca, el canalla Chimy Ávila la rompió en España y el Betis pudo ganar
Hace tiempo que se habla de la posibilidad de que el futbolista rosarino se marche a otro equipo y su nombre suena fuerte en el xeneize
15 de enero 2026·15:01hs
No la pasaba bien el Betis ante el Elche en el choque por los octavos de final de la Copa del Rey en España: perdía 1 a 0 y el partido iba cuesta arriba. Pero el chileno Manuel Pellegrini mandó a la cancha a un jugador confeso hincha de Central y todo cambió: Ezequiel Chimy Ávila.
En pocos minutos, "Chimy" marcó dos goles y así el Betis pudo dar vuelta la historia para clasificarse a los cuartos de final y seguir soñando con el título en la Copa del Rey. El rosarino fue la figura del partido con apenas 32 minutos en la cancha.
El reencuentro de Chimy Ávila con el gol
Hacía mucho que Chimy no convertía goles y cada vez jugaba menos. De hecho, el de este miércoles fue su primer doblete desde que fichó con el Betis. El último fue con Osasuna ante el Celta de Vigo el 5 de noviembre de 2022.
Tal vez por sus pocos minutos de juego y su falta de actuaciones determinantes, su nombre fue vinculado a varios clubes en el actual mercado de pases. Es más: hace unos días hasta se informó que se iba a préstamo al Getafe, aunque finalmente la operación no se concretó.
Sin embargo, los rumores más resonantes hablan de un supuesto interés de Boca por contar con el rosarino. En rigor, no es la primera vez que se dice que a Juan Román Riquelme le gustaría contar con el Chimy en el equipo, aunque nunca como ahora se habló tanto del tema.
De hecho, en su adolescencia el jugador tuvo un paso por las divisiones inferiores del xeneize. Su carrera profesional empezó finalmente en Tiro Federal, desde donde pasó a San Lorenzo y luego al Huesca y el Osasuna españoles. Al Betis llegó a mediados de 2024, aunque en los últimos meses jugó muy poco. Por eso los rumores sobre su salida se dispararon.
Lo venía buscando desde hace tiempo, es un desahogo Lo venía buscando desde hace tiempo, es un desahogo
Luego de su determinante actuación ante el Elche, Chimy habló. "Lo venía buscando de hace tiempo, es un desahogo", confesó el futbolista rosarino. Y, para agregar confusión sobre su futuro, sorprendió: "Quiero una revancha en Betis de la final que jugué con Osasuna. Quiero revancha y qué mejor que con el escudo del Betis", disparó.
Más adelante, añadió: "No tengo que mandar mensajes a Boca o Getafe. Eso es cosa de mis agentes y de la directiva. Yo tengo contrato pienso día a día en mi trabajo y en hacer las cosas bien acá en Betis. Lo que pase mañana nunca se sabe. Si supiera lo que va a pasar en el futuro, mañana juego a la quiniela".
