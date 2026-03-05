Polémica en AFA: el insólito cambio en la clasificación a la Libertadores y a la Sudamericana

Tras la caída de Argentinos en la fase previa del certamen continental, los dirigentes analizaron una reestructuración en los cupos a torneos intenacionales

Los dirigentes de la AFA plantearon un cambio rotundo en la clasificación a la Copa Libertadores.

Luego de que trascendieran los cambios que acordaron los dirigentes de la AFA sobre las clasificaciones a las copas internacionales , la Liga Profesional de Fútbol aclaró que las mencionadas modificaciones comenzarán a regir a partir de las próximas temporadas y no durante este año.

“Ante las versiones erróneas sobre los futuros cambios de las clasificaciones de los clubes argentinos para las competencias Conmebol, es importante aclarar que los mismos se incluirán en los reglamentos de los torneos de la temporada 2027 y de aplicación para la 2028 ”, señalaron a través de sus redes sociales.

La polémica se instaló cuando se dio a conocer que el cónclave del Comité Ejecutivo que se llevó a cabo este martes debatió sobre cómo podrían repartirse los cupos para los torneos internacionales , después de tres eliminaciones consecutivas de los equipos argentinos en la fase previa de la Copa Libertadores .

Ante las eliminaciones de Godoy Cruz ante Colo Colo de Chile en 2024, Boca frente a Alianza Lima de Perú en 2025 y Argentinos Juniors contra Barcelona de Ecuador en 2026 , todas en la Fase 2 de la Libertadores , los dirigentes impulsaron una reestructuración de la clasificación.

Estos equipos cayeron derrotados en esta fase previa y no obtuvieron el boleto a la Copa Sudamericana, por lo que quedaron sin competencias internacionales en lo que restaba del año. Por eso, propusieron la alternativa de que el último clasificado de la tabla anual (en principio el 9º) dispute el repechaje de la Libertadores.

Este movimiento cambia rotundamente los premios para cada equipo, ya que el noveno o décimo de la temporada podría disputar la Libertadores, mientras que el tercero iría directamente a la Sudamericana. Cabe aclarar que, en caso que los campeones (Apertura, Clausura y Copa Argentina) estén entre los mejores ubicados, se liberarán cupos, lo que podría otorgarle un lugar en el repechaje del principal torneo continental hasta al 12º mejor ubicado.

Quiénes clasificarían a la Copa Libertadores 2028

Cupo 1: campeón torneo Apertura

Cupo 2: campeón torneo Clausura

Cupo 3: campeón Copa Argentina

Cupo 4: 1º puesto tabla anual

Cupo 5: 2º mejor clasificado tabla anual

Cupo 6 (fase previa): 9º mejor clasificado tabla anual

Quiénes clasificarían a la Copa Sudamericana 2028

Cupo 1: 3º mejor clasificado tabla anual

Cupo 2: 4º mejor clasificado tabla anual

Cupo 3: 5º mejor clasificado tabla anual

Cupo 4: 6º mejor clasificado tabla anual

Cupo 5: 7º mejor clasificado tabla anual

Cupo 6º 8º mejor clasificado tabla anual