A Leonardo Fernández se lo ve firme. Sólido. Con sed de cerrar más de una boca. Las distintas informaciones y rumores sobre el posible futuro y cierto deseo de la dirigencia de buscar otro apellido para cubrir el banco de entrenador en Central no lo aturdieron. Parece que lo potenciaron. "Se habló mucho pero estoy tranquilo", soltó el técnico en el prólogo del mano a mano con Ovación. "Puede ser que haya sido una de las semanas más cuestionadas, pero no de las más difíciles", puntualizó con convicción, tal vez basándose en la gran cantidad de puntos que cosechó el equipo desde que agarró el fierro caliente que le dejó Paolo Montero. "Después de una derrota buscamos llevarla de la mejor manera porque la idea es revertir el resultado en River y volver al triunfo en casa ante Racing", precisó antes de abundar en diversos temas más.

¿Cómo tomaste además que se afirmó que los dirigentes fueron a la práctica el pasado martes porque te habían pedido una reunión cuando en realidad fuiste el que planteó esa charla?

Es que realmente fue así. Lo llamé al mánager Mauro Cetto y solicité charlar con todos los dirigentes para disiparles cualquier duda que tuvieran. Le pedí que estén acá, en Arroyo Seco. Hablamos de fútbol, intercambiamos opiniones y todo sigue. Fue algo normal. Ahora hay que seguir mirando para adelante porque esta rueda continúa y Central debe volver a la senda que todos queremos.

Más allá del optimismo que mostrás, ¿sos consciente de que no es el mejor clima para trabajar habiendo tantos cuestionamientos, sean internos o externos?

Sí, pero en lo particular no me afectan esas cosas. Por ahí a la que más le molesta todo esto es a mi familia. Porque ellos no están inmersos de lleno en este mundo que es el fútbol. Es obvio que cuando sale o se dice algo en contra de uno les duele. Aunque sinceramente llevo este tema bien porque sé que son situaciones que pueden aparecer cuando ocupás un cargo tan importante como el de entrenador de Central.

¿Y qué te hizo cambiar de idea que ante Racing vas a poner a todos los más grandes?

Porque es lo que tenía más o menos en la cabeza desde un primer momento que asumí. Era lo que teníamos también más a mano en ese momento. Lo que pasó es que después se fueron dando varias circunstancias que nos obligaron a ir corrigiendo o cambiando sobre la marcha. Pero como hoy en día tenemos a todos bien, entonces los vamos a utilizar.

Pero convengamos que en algunos casos llama la atención que sean titulares porque con Racing jugarán algunos que lo hacían poco o no venían rindiendo.

Creemos que muchos están mejor y por eso los utilizaremos desde el vamos el domingo (mañana). Si están en este plantel, por algo será.

¿Qué análisis hacés de Ruben, quien es uno de los que no viene rindiendo como se espera?

Marco viene de menor a mayor tras la lesión. Para nosotros es un delantero muy importante. Realmente genera muchas cosas dentro de la cancha. Estamos confiados en que hará un buen partido frente a Racing. Además es uno de los goleadores del equipo.

¿Cómo le jugarán a Racing, que goleó por la Libertadores ayer (jueves) y seguramente Coudet vendrá con lo mejor que tenga a mano porque no le fue nada bien en los últimos partidos de la Superliga?

Ellos vendrán con sus mejores armas porque tratarán de ganar debido que deben sumar puntos. Sabemos que será un rival complejo, pero estamos bien y confiamos en lo nuestro. Dentro de todo eso, creo que se dará un lindo partido.

¿Pensás que será mejor si viene con todos los titulares, ya que Lanús y River jugaron con un mix y a Central no le fue muy bien?

Lo ideal sería ganar porque para eso trabajamos y nos preparamos. Vamos a tratar de no relajarnos ni distraernos. Acá no te podés confiar de ninguno. El fútbol argentino es muy dinámico y nadie te regala nada. Después, cada partido es una historia diferente.

Lo que está claro es que después de Racing deberán visitar a otro rival directo como Defensa y Justicia, que es un equipo muy ordenado y regular.

Sí, es así, Después del durísimo partido del domingo con Racing tendremos que ir a Florencio Varela, donde nos esperará otro gran duelo porque Defensa viene creciendo. Es uno de los mejores equipos en cuanto a funcionamiento y rendimiento, más allá de que ellos también están peleando por clasificar a la próxima Copa Sudamericana. De hecho, están por encima nuestro cuatro puntos hoy en día. Ese encuentro también será clave.

¿Te lamentás de algún partido en especial, ya que hoy Central está fuera de toda competencia para la próxima campaña?

Me lamento de todos los puntos que dejamos en el camino. Los que no pudimos sumar por diferentes circunstancias. Eso sí me duele.

Así y todo tuvieron suerte porque hasta ahora no perdieron dos partidos seguidos.

No lo llamaría suerte. Es trabajo. Eso marca que después de un duro golpe, el plantel se repone. Que tiene personalidad y deseo de hacer bien las cosas. Este grupo, en ese sentido, siempre da un plus.

¿Creés entonces que si lográs repetir dos o tres fechas el equipo las cosas cambiarían?

Uno nunca sabe, pero sería muy importante ante todo poder parar un par de fechas los mismos nombres. Después puede pasar cualquier cosa. Pero lo que uno desea es ensamblar el equipo y presentarse casi siempre retocando lo justo y necesario.

¿Cómo ves al plantel de acá al final, ya que se jugará todo en estos últimos partidos?

Muy bien. Y está bien que haya exigencia hasta último momento. En ese sentido veo al grupo con todas las ganas. Todos sabemos que nos jugamos partidos fundamentales.