La gastronomía apuesta al centro: las aperturas que llegan y las que están por venir

Aunque en los últimos años la movida gastronómica rosarina se instaló con fuerza en barrios como Pichincha, Nuestra Señora de Lourdes y Abasto, hoy varios proyectos vuelven a mirar al centro para encender sus cocinas . No solo algunos locales que estaban cerrados reabren sus puertas, sino que una serie de inmuebles tradicionales volverán a ponerse en valor. Este último es el caso del edificio donde durante décadas funcionó el bar La Buena Medida, en la esquina de Buenos Aires y Rioja, que está en obras para reabrir bajo la marca Masa Madre Bakery , panadería que hoy funciona en Callao y Catamarca y cerrará ese local para dar paso a esta nueva apertura.

Otro de los inmuebles históricos que inicia una nueva etapa es el que ocupó la panadería La Victoria en la esquina de Buenos Aires y San Juan . Aunque la firma, fundada en 1928, anunció su cierre en abril de este año, la ubicación no tardó en captar el interés de nuevos inversores debido a la intensa circulación peatonal y comercial que caracteriza a esa zona del microcentro. Allí abrirá Casa Baires Panadería & Cafetería Clásica, un emprendimiento que apunta a inaugurar en julio.

Pero también hubo otros cambios de manos en locales gastronómicos que volvieron a ver la luz bajo nuevos proyectos. Uno de ellos es el espacio de la Galería Pasaje de la Nación que hasta diciembre pasado ocupó Chica Kitchen , la propuesta de café, cocina y coctelería que funcionaba en el histórico paseo comercial con accesos por peatonal Córdoba y San Martín. Allí, los dueños de la vermutería Sodita abrieron recientemente una segunda sucursal, sumándose al proceso de renovación que atraviesan algunas galerías tradicionales del microcentro, las cuales buscan ganar protagonismo comercial.

También se agrega el caso del local de San Lorenzo 1081, entre Sarmiento y San Martín, donde funcionaba la casa de comida Esenio y que recientemente reabrió bajo el nombre de Osteria – Taberna Italiana. El emprendimiento, impulsado por cinco socios rosarinos, propone una experiencia inspirada en la tradición italiana, con foco en las pastas y el vino. Aunque por el momento funciona solo para eventos privados, la idea es que en un futuro quede inaugurado al público en general.

Dos históricos locales se renuevan

Tal como había adelantado La Capital en marzo de este año, los dueños del antiguo bar La buena Medida, que permanecía cerrado desde el 2023 por reformas en el inmueble, decidieron frenar las obras y cerrar definitivamente las puertas. Allí se instaló un cartel de la inmobiliaria Domus que anunciaba que el espacio se encontraba en alquiler y en pocas semanas encontró inversores. Se trata de los titulares de la cafetería y panadería, Masamadre Bakery, ubicada en la esquina de Callao y Catamarca, quienes antes habían tenido en sus manos las franquicias de la cervecería Antares.

Según contaron a Negocios de La Capital, el desembarco en el edificio de Buenos Aires y Rioja se dio en medio de la búsqueda de una nueva sede para el emprendimiento, que atravesaba dificultades edilicias en su local actual. Cuando los antiguos locatarios decidieron frenar el proyecto de reformas, desde la inmobiliaria se contactaron con ellos y finalmente concretaron la operación de alquiler en el mes de abril. La firma avanza ahora con una importante obra de recuperación y adecuación del edificio, construido en 1898, con el objetivo de trasladar allí toda su actividad y sumar nuevos espacios para producción y atención al público.

"Masamadre abre en La Buena Medida, fusionando la identidad de la panadería artesanal con el espíritu del bar tradicional. El local va a mantener los clásicos desayunos, meriendas y brunchs de Masamadre, pero con una carta que va a incluir opciones clásicas de bodegón como el emblemático sándwiche de milanesa del antiguo bar, que es muy famoso entre el público y que nosotros vamos a servir en versiones como pan de masa madre. También vamos a abrir de noche, para la gente que quiera venir a cenar", indicó el empresario, quien prefirió mantener su nombre en reserva.

En cuanto a la parte arquitectónica, el proyecto consiste en una restauración integral del histórico edificio, enfocada en preservar su valor patrimonial mientras se moderniza su infraestructura. Las obras, dirigidas por los propios dueños, incluyen la restauración de la fachada respetando los tonos originales exigidos por el patrimonio urbano, el pulido de los pisos antiguos y la recuperación de la carpintería original.

Uno de los pilares del proyecto es la adecuación del sótano, que replica la superficie de la planta alta, para instalar allí la fábrica de Masamadre Bakery donde se cocinarán productos como panes de masa madre (hogazas, ciabattas, baguettes) y laminados como medialunas, croissants, sfogliatellas, torta negra y bizcochos. La obra requirió una renovación total de pisos y techos, además de una nueva instalación de potencia eléctrica y gas para las maquinarias de panadería. "Apuntamos a abrir a principios de julio, durante la primera o la segunda semana, esperamos llegar con todos los arreglos", expresó el empresario.

La revitalización de la esquina de San Juan y Buenos Aires es otro paso clave en la recuperación comercial del centro. A solo dos cuadras de La Buena Medida, avanzan las obras para abrir Casa Baires Panadería & Cafetería Clásica, un bar que buscará emular a los clásicos cafetines porteños y que está impulsado por los socios de Buglë Vivero Café.

El proyecto ocupará el inmueble donde funcionó, desde los 80, la panadería La Victoria, uno de los comercios más reconocidos de la zona, que bajó sus persianas este año. Desde entonces, el local atraviesa un proceso de remodelación que apunta a darle una nueva vida a una esquina de fuerte impronta comercial y gastronómica dentro del casco céntrico.

Los avances de la obra ya comenzaron a hacerse visibles. De hecho, uno de los socios del emprendimiento, Juan Manuel Allende, compartió en redes sociales imágenes de los trabajos y renders que anticipan cómo lucirá el espacio una vez finalizada la intervención. La propuesta buscará combinar elementos de la tradición cafetera con una oferta de panadería orientada tanto al público de paso como a quienes trabajan y realizan trámites en el centro de la ciudad.

Sale cafetería, entra vermutería

Tras el cierre de Chica Kitchen en diciembre del año pasado, la galería Pasaje de la Nación había quedado sin oferta gastronómica. Pero una semana atrás recobró vida de la mano de Sodita, la vermutería que ya contaba con un local en barrio Martin y que eligió el tradicional paseo comercial de calle San Martín al 800 para inaugurar su segunda sucursal en Rosario. El proyecto se concretó este mes con una propuesta que combina vermutería, cocina para compartir y eventos temáticos, sumándose al proceso de renovación que atraviesan algunas galerías históricas de la ciudad.

El nuevo local fue inaugurado en coincidencia con el debut de la selección argentina en el Mundial, posicionándose como un punto de encuentro para ver los partidos en grupo. Para ello, incorporó una carta especial con promociones y platos pensados para compartir, además de mantener algunos de los productos más identificados con la marca. Con este desembarco, la vermutería decidió ampliar su presencia en Rosario y darle movimiento gastronómico a uno de los espacios más visibles del pasaje céntrico.

El furor por las trattorías italianas

Si hay un formato gastronómico que viene ganando terreno en esta nueva oleada invernal es el de las trattorías italianas. Con propuestas centradas en las pastas artesanales, el vino y una ambientación inspirada en la tradición culinaria de Italia, este tipo de negocios multiplicó sus aperturas en distintos barrios de la ciudad. Y el centro rosarino no es la excepción.

Una de las incorporaciones más recientes es Osteria – Taberna Italiana, el emprendimiento que abrió sus puertas en San Lorenzo 1081, en el local que anteriormente ocupaba la casa de comidas Esenio. Impulsado por cinco socios rosarinos, el proyecto busca recrear la experiencia de las tradicionales tabernas italianas, con una propuesta gastronómica enfocada en pastas, platos para compartir y una cuidada selección de vinos.

Por el momento, el espacio funciona para eventos privados y encuentros especiales, aunque sus responsables prevén una apertura más amplia al público en los próximos meses. Su desembarco se suma a una tendencia que continúa expandiéndose en Rosario y que encuentra cada vez más adeptos.

También en mayo hubo otra propuesta vinculada a la cultura italiana que desembarcó en el centro. Se trata de Tutto Passa, una cantina ubicada sobre calle Tucumán al 1200 que combina gastronomía inspirada en Nápoles con una fuerte identidad ligada a la figura de Diego Maradona. La pareja a cargo del proyecto es Martín Villafañe y Emilia Neme, quienes transformaron el local en un espacio repleto de referencias al astro argentino, desde la ambientación hasta la carta gastronómica. Incluso el nombre del emprendimiento remite a una de las frases más recordadas de Maradona durante su paso por Napoli.