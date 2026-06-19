Una jubilada fue víctima de robo: imputan a su cuidadora por un millonario botín

Acusan a la asistente de una adulta mayor de quedarse con 5 mil dólares, una caja fuerte y alhajas. La PDI la detuvo mientras estaba alojada en un centro de Cáritas

Una mujer que cuidaba a una jubilada fue imputada por presuntamente sustraerle una gran suma de dinero y otros elementos.

María del Mar A está acusada de robar, el 17 de abril, a la mujer a la cual cuidaba, identificada como María Esther N. de 77 años. El botín estaba integrado por 5.000 dólares, 50.000 pesos, una caja fuerte, varias alhajas de oro, un teléfono celular y prendas de vestir. Según la denuncia, la asistente tomó sus pertenencias personales y abandonó la casa dejando a la jubilada encerrada.

La sospechosa fue finalmente detenida el 13 de junio pasado , en un refugio para personas en situación de calle sustentado por Cáritas en Balcarce al 1000. E n cuanto al dinero desaparecido nada se sabe aún dónde puede estar.

María del Mar tiene 49 años y trabajaba en la casa de la víctima desde hacía unos seis meses. Cuidaba a la jubilada en una vivienda ubicada en calle Sívori al 5400, barrio Azcuénaga.

De acuerdo con lo que la fiscal Guillermina Aiello argumentó en la audiencia imputativa en el Centro de Justicia Penal, María del mar aprovechó su situación de confianza con la anciana, la redujo en su propio hogar y la amordazó para que no pidiera ayuda. Luego se llevó los elementos mencionados anteriormente. Horas después, la jubilada logró alertar sobre lo sucedido y recibió asistencia.

La causa avanzó con una orden de captura emitida a fines de abril. Durante varias semanas, la Brigada de Capturas de la Policía de Investigaciones realizó tareas de seguimiento en distintos domicilios vinculados a familiares y allegados de la sospechosa hasta su captura. La magistrada María de los Ángeles Granato dio por formalizada la acusación presentada por la fiscal Guillermina Aiello y dispuso el pedido de detención por un plazo de 90 días.

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La denuncia

Una vez que la víctima logró pedir ayuda , efectivos del Comando Radioeléctrico llegaron al lugar ese 17 de abril alrededor de las 20.30. Ante los agentes, la mujer relató que su empleada la había inmovilizado y amordazado antes de escapar con el dinero y los objetos de valor. En su declaración inicial, la jubilada mencionó que le faltaban 30 mil dólares, una suma superior a la que la fiscalía le atribuyó a la imputada en la audiencia.

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Además, denunció que se había llevado joyas de oro, tarjetas, documentación y un celular. La víctima también precisó que había contratado a la cuidadora unos seis meses antes a través de un aviso publicado en un diario.

Ante este panorama la Fiscalía emitió una orden de captura el 30 de abril. Tras esto, durante semanas, la Brigada de Capturas de la Policía de Investigaciones (PDI) rastreó a la sospechosa en domicilios de familiares y conocidos, sin obtener resultados. El panorama cambió cuando los investigadores recibieron el dato de que la mujer podría encontrarse en el refugio Cáritas, ubicado en Balcarce al 1000, en pleno centro rosarino.

La captura

Así, el 13 de junio, agentes de la PDI montaron una vigilancia discreta en la zona y lograron identificar a María del Mar A, y concretaron su detención.

Durante la audiencia desarrollada en el Centro de Justicia Penal, la jueza María de los Ángeles Granato dio por formalizada la imputación por robo y privación ilegítima de la libertad. La investigación continúa en curso mientras se profundizan distintas medidas probatorias para determinar el destino de los bienes denunciados como sustraídos. Por el momento, la acusada permanecerá detenida mientras avanza el proceso judicial que busca esclarecer por completo lo ocurrido en la vivienda de barrio Azcuénaga.