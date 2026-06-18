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Los pibes de Newell's sufrieron, empataron agónicamente en Caballito y sacaron pasaje

Los dirigidos por Lucas Bernardi igualaron 2 a 2 en su visita a Ferro, con goles de Alan Mereles, y ahora Newell's irá en cuartos de final con Vélez

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

18 de junio 2026 · 18:05hs
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Los pibes rojinegros consiguieron merecidamente un paso a la siguiente ronda. 

CANOB

Los pibes rojinegros consiguieron merecidamente un paso a la siguiente ronda. 

Por la última fecha de la fase de grupos, los pibes de Newell's tuvieron que sufrir para después poder gozar. Así, como el tango, se entiende y se resume la esencia del agónico empate 2 a 2 con Ferro, que los ubicó en la siguiente instancia del torneo Proyección.

Por la 18º jornada, esa emotiva parda en la cancha auxiliar de Caballito, con dos goles de Alan Meres, le otorgó un merecido boleto para continuar haciendo camino en este certamen que siempre lo tuvo entre los protagonistas.

Vale remarcar que, esta tarde a la misma hora, se jugaron todos los encuentros de los equipos que tenían chances de pasar de ronda en el grupo B.

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Newell's, a por más

En este duelo de carácter decisivo se destacó la figura del volante central Mereles, autor de las dos conquistas leprosas, a los 48’ de penal, y a los 92’ ya en tiempo adicional.

Por su parte, para el elenco local, anotaron, a los 73’, Ragio y, a los 80 ‘, Borda. Esos goles dieron vuelta el resultado en un tramo importante del trámite, y llenaron de incertidumbre el destino de Newell’s en el torneo.

Por suerte para los del parque Independencia, apareció una enorme corajeada de Mereles, entrando al área, que en doble intento pudo marcar y llevar serenidad a un partido que no fue sencillo para los intereses rojinegros.

Ese final, con los resultados que iban llegando de las otras canchas, fue muy emotivo y le dio un marco electrizante a las secuencias de la definición.

Con este marcador, Newell’s quedó 4º en su zona, y en cuartos de final se cruzará con Vélez, puntero del grupo A. Vale recordar, que en el sistema de disputa de la reserva sólo pasan los cuatro primeros a la siguiente instancia.

Así, que en una tarde gris y con lloviznas persistentes, consiguió un empate en la expiración que le rubricó su paso de ronda.

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Tarde de definiciones

Además del empate 2 a 2 entre Newell’s y Ferro, Lanús superó 1 a 0 a Boca, Independiente 3 a 2 a Belgrano, Huracán igualó 1 a 1 con Defensa y Justicia, y Quilmes goleó 6 a 1 San Martín de San Juan.

De esta manera, Boca quedó primero con 36 puntos, segundo Independiente con 36, tercero Lanús con 35, y cuarto Newell’s con 34. Más atrás, se ubicaron: quinto Quilmes con 36, y sexto Defensa con 32.

En el primer tiempo, la producción de Newell’s fue de menor a mayor y en la segunda mitad de esa etapa tuvo un par de acciones de riesgo más que su rival, vía remates de Amadío, de Ríos y un cabezazo de Baños, luego de un tiro libre desde la derecha.

El 0 a 0 del entretiempo lo encontraba tratando de afirmarse para seguir su hoja de ruta en Caballito, y con la oreja en los otros partidos del grupo. Hasta ese momento, las ecuaciones numéricas le guiñaban un ojo ya que lo encontraban dentro del lote de clasificados.

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A Newell's se le complicó la cosa

Esa tendencia positiva se confirmó muy rápidamente en el complemento pero la Lepra no pudo sostener ese envión. A los 3’, tras un penal a Blas Benedetto que convirtió Alan Mereles, la visita abrió la cuenta. Con un disparo firme, bajo y cerca del palo derecho del arquero de Ferro parecía que indicaba un sendero de más tranquilidad rumbo al triunfo.

Tras eso primer gol rojinegro, Ferro lució nublado, más confundido y, le costó reponerse. Y la visita se confió en poder manejar las riendas en el tramo de cierre, pero no lo consiguió. Por eso, los goles de Ragio y Borda, aparecieron como consecuencia de ese quedo.

En algunos minutos, Newell’s se quedaba afuera del lote de clasificación, pero sobre el final, se volvieron a alinear los planetas, y el segundo gol de Mereles, y los otros marcadores en los otros estadios le otorgaban un guiño de complicidad y continuidad.

Así, Newell’s sufrió, pero terminó extendiendo su camino en este torneo. Lo merecía, por lo mostrado desde comienzos de año.

Vale precisar que en Caballito Newell’s formó con Francisco Sciarini; Gino Barrio (A) (Tiago Grondona), Lucas Baños, Néstor Boretto, Felipe Calderone; Tomás Viola, Alan Mereles, y Blas Benedetto; Gino Mutti (Jeremías Morales), Joaquín Amadío, y Thomás Ríos.

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