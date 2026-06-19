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¿El lunes 22 de junio es feriado? Qué pasa con la celebración del Día de la Bandera

En la misma semana que se celebró el 17 de junio, que se anticipó al 15, llega otra jornada especial este 20 de junio. Un repaso por los feriados que quedan en 2026

19 de junio 2026 · 15:32hs
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El próximo feriado será el lunes 15 de junio

El próximo feriado será el lunes 15 de junio

Los argentinos vienen de disfrutar el feriado, que como cayó lunes permitió que muchas personas tuvieran tres días de descanso y pudieran incluso viajar por el finde XL. A medida que pasan los días, llega la pregunta infaltable: ¿cuándo será el próximo fin de semana largo?

Por lo pronto, vale recordar que el feriado del 17 de junio por el Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel se trasladó al lunes 15, formando así, un descanso de tres días.

Pero esta misma semana llega otro feriado el día 20, producto del Paso a la Inmortalidad del General Don Manuel Belgrano. Este es un feriado inamovible que este año cae sábado por lo que no habrá un día de descanso adicional.

>>Leer más: Rosario recibió más de 35 mil turistas en el fin de semana largo

Qué se conmemoró el 17 de junio

El 17 de junio se conmemorará el Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes. Fue un militar y político que luchó en el Norte por la independencia de la Argentina.

El caudillo y líder popular oriundo de Salta cumplió un rol fundamental tanto en las guerras civiles como en la Guerra Gaucha para mantener al territorio argentino libre de invasiones realistas. Además, tuvo un papel fundamental en la lucha contra las ofensivas inglesas.

De este modo, se homenajeó al militar argentino que luchó durante la Guerra de la Independencia, por lo que se lo considera un prócer en Argentina. La fecha elegida se debe al día de su fallecimiento, que fue el 17 de junio de 1821.

Este asueto se encuentra dentro de la categoría de feriado trasladable, por lo tanto, este se puede correr de día para generar un fin de semana largo. Es por ello que el feriado del 17 de junio fue corrido para el lunes 15 de este año.

Qué se conememora el 20 de junio

Este sábado 20 de junio se conmemora el paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano.

Si bien muchos se preguntan si acaso el feriado del sábado se trasladará al lunes siguiente, que cae 22, la realidad es que se trata de un feriado inamovible. Por eso es que la jornada pasará desapercibida para muchos.

Los feriados que quedan en el año

Junio

  • Sábado 20: Paso a la Inmortalidad de Manuel Belgrano (feriado inamovible)

Julio

  • Jueves 9: Día de la Independencia (feriado inamovible)

  • Viernes 10: Día no laborable con fines turísticos

Agosto

  • Lunes 17: Paso a la Inmortalidad de José de San Martín (feriado trasladable)

Septiembre

  • Sin feriados nacionales.

Octubre

  • Lunes 12: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (feriado trasladable)

Noviembre

  • Lunes 23: Día de la Soberanía Nacional (trasladado desde el 20)

Diciembre

  • Lunes 7: Día no laborable con fines turísticos

  • Martes 8: Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)

  • Viernes 25: Navidad (feriado inamovible)

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