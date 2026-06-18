Liga Federal de Básquet: Central en Rosario y Temperley en Paraná, a la cancha

El único partido de 4º interzonales que se jugará este jueves en la ciudad será en el Cruce Alberdi con Central. Temperley juega de visitante. GER el viernes.

Festejo de los chicos de Gustavo Sandrini. Central avanzó en la Liga Federal y quiere extender su sueño de protagonismo en el básquet de la ciudad.

En el Cruce Alberdi y en Paraná, dos de los tres representantes rosarinos en la Liga Federal de Básquet inician este jueves el camino de los cuartos de final interzonales. Central será local de Sionista de Paraná y Temperley , el mejor de la fase regular, visitará a Quique de la capital entrerriana.

A las 21 empieza a jugar Temperley, el equipo de calle Ayacucho dirigido por Mariano Junco. Fue primero en la zona de la Conferencia Litoral y por lo tanto de ahorró la instancia de cuartos zonales.

Y como la modalidad de clasificación en los interzonales será la misma que en la primera instancia, es decir, 1-2, con el mejor ubicado jugando primero de visitante y luego los dos de local, si fuera necesario, el Negro primero juega de visitante. Y lo hará ante el último clasificado de la otra zona.

Quique dio la sorpresa en los cuartos de su zona, ya que eliminó a Rivadavia Juniors de Santa Fe que había terminado mucho mejor la fase regular.

El gimnasio del Cruce Alberdi, con Central

Mientras que a las 21.30 el plato fuerte en Rosario será en el Cruce Alberdi. Ahí el ascendente Central de Gustavo Sandrini buscará sacar ventaja ante Sionista, que hizo una muy buena fase regular, para luego ir a definir a Paraná.

>>Leer más: Liga Federal de Básquet: Central cerró la fase regular muy bien y ahora se vienen los playoffs

El lunes, a las 21, serán las revanchas, tanto para Central como para Temperley.

Mientras que el tercer equipo rosarino que busca subir a la Liga Argentina recién jugará este viernes. Gimnasia, que viene haciendo una gran Superliga Rosarina y perdieron su invicto en la última fecha precisamente ante Central, jugará en el gimnasio de calle Laprida.

Los mens sana también serán locales en primer turno ante el mejor de la otra zona, Urquiza de Santa Elena. El encuentro será a las 21.30. La vuelta será el martes, a las 21.30 también.

Finalmente, Olimpia de Venado Tuerto será visitante de Gimnasia de Santa Fe en el primer chico, luego de eliminar de la competencia a Náutico. El partido va el jueves, a las 21. El martes, a las 21, será la revancha.

En caso de haber tercer partido, en cada caso será al día siguiente, en el mismo horario.