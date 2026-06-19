Inauguraron la puesta en valor de la plaza Cristo de las Redes en el barrio Remanso Valerio de Baigorria

La obra forma parte de un plan integral que impulsa el gobierno de Santa Fe en Granadero Baigorria, con una inversión superior a los 4.900 millones de pesos

Con el objetivo de garantizar mejores servicios, espacios públicos de calidad, viviendas seguras y mayores oportunidades de desarrollo para los habitantes del barrio, el gobierno de Santa Fe lleva adelante una intervención integral en Remanso Valerio, en articulación con la Municipalidad de Granadero Baigorria.

En el marco del plan de intervención integral que se desarrolla en Remanso Valerio , el gobierno de la provincia de Santa Fe inauguró en Granadero Baigorria las obras de recuperación y puesta en valor de la plaza Cristo de las Redes, un espacio emblemático para la vida comunitaria del barrio.

Durante el acto, presidido por el gobernador Maximiliano Pullaro, el mandatario destacó que “de a poco, con la inversión del gobierno provincial y el acompañamiento del municipio, este barrio va quedando más lindo, con mejores plazas y mejores accesos. Esto mejora la calidad de vida de los vecinos, pero fundamentalmente también fortalece la seguridad pública ”.

El gobernador remarcó además que las inversiones continuarán en el sector. “Seguiremos trabajando en esta zona. Uno de los proyectos más importantes que tenemos se desarrollará en estos terrenos provinciales. Vamos a embellecer el lugar, pero, sobre todo, generaremos empleo para vecinos de Baigorria y de toda el área metropolitana. El gran acierto es que sigamos trabajando juntos: estamos poniendo de pie a esta provincia y fortaleciendo cada una de sus localidades”, afirmó.

Mejorar la calidad de vida en Remanso Valerio

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, agradeció el trabajo de los equipos de la Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo y de la Secretaría de Hábitat, en coordinación con el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano y la Municipalidad de Granadero Baigorria.

“Estas obras tienen un impacto directo en la vida cotidiana de los vecinos y representan una mejora concreta para todo el barrio”, señaló Enrico.

A su turno, el intendente Adrián Maglia valoró “el esfuerzo que realiza la provincia para mejorar la calidad de vida de este histórico barrio” y destacó la inversión destinada a “un lugar que permaneció olvidado durante muchos años y atravesó numerosas gestiones sin respuestas”.

También participaron el secretario de Políticas de Inclusión y Abordajes Sociales, Ramón Soques; el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli; la subsecretaria del Plan Abre, Yasmin Lifschitz; y el subsecretario de Planeamiento del Hábitat, Pablo Ábalos.

La inauguración de la plaza se inscribe en un proceso que comenzó a tomar forma durante el último año, cuando provincia y municipio empezaron a ordenar una intervención más amplia sobre Remanso Valerio y el Parque de la Cabecera. El proyecto, según se planificó entonces, apunta a beneficiar a unas 345 familias y a transformar al histórico barrio de pescadores en un sector más integrado, seguro y con mejores condiciones de hábitat.

Conexión urbana con Baigorria

En ese marco, los primeros anuncios oficiales habían puesto el acento en la apertura de calles y pasajes, la generación de veredas, la recuperación de espacios públicos y el saneamiento urbano, con obras de agua potable, cloacas, desagües e iluminación. Se trata de demandas de larga data en un sector que durante años convivió con déficits estructurales y con una conexión urbana limitada respecto del resto de Granadero Baigorria.

La transformación también está vinculada al proyecto Borde Ribereño Paseo de la Cabecera, pensado para ordenar el extremo sur de la ciudad y abrir nuevas oportunidades de uso público sobre el río Paraná. Esa planificación contempla espacios culturales, recreativos y educativos, además de una futura conexión costera con Rosario, una escala metropolitana que explica la relevancia de las obras que hoy avanzan en el barrio.

En marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias del Concejo Municipal, Maglia había definido a esta intervención como una de las transformaciones urbanas más importantes de la historia reciente de Baigorria. Allí remarcó que las obras en ejecución permitirían garantizar por primera vez acceso real a agua potable, cloacas y alumbrado para más de 300 familias del Remanso.

Más cerca en el tiempo, el proceso sumó además avances en la relocalización de familias que viven en sectores de riesgo sobre la barranca. Esos acuerdos habitacionales forman parte del Plan Especial Interjurisdiccional Parque de la Cabecera y buscan que las obras de urbanización no se limiten a la infraestructura, sino que también ofrezcan respuestas concretas a situaciones de vulnerabilidad social y habitacional.

Una transformación integral

Con el objetivo de garantizar mejores servicios, espacios públicos de calidad, viviendas seguras y mayores oportunidades de desarrollo para los habitantes del barrio, el gobierno de Santa Fe lleva adelante una intervención integral en Remanso Valerio, en articulación con la Municipalidad de Granadero Baigorria.

La estrategia fue diseñada a partir de relevamientos territoriales, visitas domiciliarias, instancias de participación comunitaria y un trabajo sostenido junto a vecinos, que permitió identificar las principales necesidades y definir acciones para abordar problemáticas históricas del sector.

Entre los ejes de actuación se destacan la recuperación y creación de espacios públicos; la puesta en valor del Salón de Usos Múltiples (SUM) como referencia comunitaria; la ampliación y renovación de redes de infraestructura sanitaria; obras viales para mejorar la conectividad interna y la integración con el resto de la ciudad; mejoras de accesibilidad en pasillos y recorridos peatonales; la estabilización y el apuntalamiento de viviendas ubicadas en sectores de barranca; intervenciones de mejoramiento habitacional; la construcción de nuevas viviendas; y la relocalización de familias en situación de riesgo o afectadas por las obras de urbanización.

Para concretar este proceso de transformación urbana, el Ministerio de Obras Públicas impulsó dos licitaciones públicas. La primera, destinada a obras de infraestructura y recuperación del espacio público, cuenta con un presupuesto superior a los 3.900 millones de pesos. La segunda, orientada a intervenciones habitacionales integrales, supera los 1.000 millones de pesos.

>>Leer más: Remanso Valerio: avanza la relocalización de las familias del barrio que va transformando su fisonomía