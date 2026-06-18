Restauraron el Monumento a Belgrano a poco de que cumpla 100 años

La escultura de bronce, inaugurada en 1928, fue intervenida por completo junto con el basamento ubicado en el centro del bulevar Oroño

Aunque el Monumento Nacional a la Bandera acapara las miradas cada 20 de junio, este mes se completó otro proyecto de restauración patrimonial importante. La municipalidad terminó la renovación del Monumento a Manuel Belgrano para resolver varios problemas alrededor de una escultura que está a punto de cumplir cien años en Rosario.

El subsecretario de Obras Públicas, Juan José Ferrer , recordó este jueves que tanto la figura del prócer como la base presentaban "un deterioro importante por el paso del tiempo, la contaminación ambiental y la acción de diferentes agentes biológicos" . En diálogo con La Red Rosario , afirmó que los materiales se preservarán mucho mejor gracias al trabajo realizado en el corazón del parque de la Independencia.

El sitio no es un detalle menor en lo que respecta al proyecto. " La restauración se realizó en el lugar, eso obviamente le pone un valor agregado. En este caso no hizo falta desarmarla ni llevarla a un taller para poder hacerlo", comentó con respecto a la estatua ecuestre del creador de la bandera argentina.

La obra fue inaugurada el 12 de octubre de 1928 y se divide en dos partes: por un lado está el basamento de granito rojo con la inscripción correspondiente al homenaje, mientras que arriba se ubica la escultura de bronce de Belgrano , donde se llevó a cabo una limpieza integral.

El personal municipal se dedicó a eliminar depósitos de hollín entre los pliegues de la estatua ecuestre y también removieron excremento de pájaros y nidos. En ese proceso, se hizo un tratamiento de microfisuras que fueron detectadas sobre la superficie. "Luego se recupera y se estabiliza la pátina del original, que es lo que garantiza que esa conservación dure mucho más en el tiempo", añadió Ferrer.

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Si bien se trata de un diseño centenario, los trabajadores no tuvieron que desmontar la figura de Belgrano a caballo ni recurrir a soldaduras. Al respecto, el funcionario precisó: "Se armó un andamio que lo cubrió en su totalidad. Espacio por espacio, se va tomando cada una de las caras y, por supuesto, la intervención que corresponde es de carácter vertical, siempre de arriba hacia abajo para terminar".

Vale aclarar que lo único que tiene en común este monumento con el que se encuentra frente al Monumento a la Bandera es la historia de Belgrano. A la vera del río Paraná también hay varios elementos de bronce, aunque viraron a un tono verdoso por el óxido natural que genera la propia aleación, una de las características de la mundialmente famosa Estatua de la Libertad en Nueva York. "En eso se intenta no volver a su color original porque entendemos que es justamente una de las propiedades más importantes del material, respetar el paso del tiempo", aclaró el funcionario.

Cuánto mide el Monumento a Manuel Belgrano

El Monumento a Manuel Belgrano tiene una altura de 22 metros en el centro de calle Oroño. Si bien tiene aproximadamente el mismo tamaño que la del homenaje al general San Martín en la plaza homónima, la del bulevar es un poco más elevada.

Además de la estatua ecuestre, el diseño incluye un mástil mayor de 32 metros en el mismo sector. Ferrer destacó que "son dos de los espacios más altos en ese sector del parque de la Independencia". En ese contexto, los restauradores tuvieron que montar un andamio reforzado. "Es una tarea muy minuciosa y delicada que hay que llevar adelante como corresponde", subrayó el subsecretario municipal.

Aunque el Monumento a la Bandera es mucho más famoso y visitado, el que recuerda a Belgrano se inauguró casi tres décadas antes. El intendente Santiago Pinasco definió su ubicación a principios del siglo XX como presidente de un comité binacional que emprendió el proyecto para homenajear al prócer con una primera escultura en la ciudad de Génova.

La obra original se presentó oficialmente el 12 de octubre de 1927 en la plaza Tommaseo. Exactamente un año después, Rosario incorporó una réplica exacta del trabajo del escultor Arnaldo Zocchi.