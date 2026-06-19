La Capital | La Ciudad | apuestas deportivas

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo de City Center Online

Los fanáticos del deporte en la provincia cuentan con una nueva forma de vivir cada partido, torneo y competencia. City Center Online, la plataforma digital de entretenimiento de City Center Rosario, ya permite realizar apuestas deportivas de manera segura, legal y regulada

19 de junio 2026 · 09:15hs
Google Seguir a La Capital en Google
Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo del City Center Online

Las apuestas deportivas ya se pueden disfrutar en Santa Fe con el respaldo del City Center Online

City Center Online continúa ampliando su oferta de entretenimiento. Desde ahora, fútbol, tenis, básquet y muchas disciplinas más forman parte de la propuesta deportiva de la plataforma, que permite seguir la acción en tiempo real y realizar apuestas prepartido, y en vivo mientras se desarrollan los encuentros.

Como principal diferencial, City Center Online, la marca digital de City Center Rosario, garantiza los máximos estándares de seguridad, transparencia y juego responsable. A esto se suma un valor único en el mercado: el respaldo de sus oficinas en Rosario y un equipo de atención personalizada disponible las 24 horas, todos los días de la semana.

La llegada de las apuestas deportivas a Santa Fe a través de City Center Online representa una nueva alternativa de entretenimiento para quienes siguen de cerca las principales competencias nacionales e internacionales. Con una plataforma moderna, accesible desde dispositivos móviles y computadoras, los usuarios pueden acompañar sus deportes favoritos desde cualquier lugar.

>> Leer más: Mundial 2026: City Center Rosario tendrá Fan Zone, sorteos y premios cuando juegue Argentina

Con la emoción del deporte como protagonista y la identidad de una marca reconocida en el sector del entretenimiento, City Center Online amplía su propuesta para que cada partido se viva de una forma diferente. Para más información ingresá a citycenteronline.bet.ar.

Sólo para mayores de 18 años. El jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Mensaje de Lotería de Santa Fe.

Noticias relacionadas
La yerba mate prohibida por Assal

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado

Plan Bandera. Hay menos violencia, más control y más presencia de nuestras fuerzas”, sostuvo la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva.

Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el Plan Bandera en Rosario

Sodita se prepara para recibir un nuevo partido de la selección argentina

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Se viene un gran festejo por el Día de la Bandera, con Monumento renovado

Día de la Bandera: colectivos y bicicletas públicas, gratis para ir a los festejos en Rosario

Ver comentarios

Las más leídas

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Lo último

Rosario fiel a su historia, sin permisos: el fin de 10 años de olvido intencional

Rosario fiel a su historia, sin permisos: el fin de 10 años de olvido intencional

Francia: se encontró una partitura inédita de Mozart en París

Francia: se encontró una partitura inédita de Mozart en París

Aguinaldo junio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Aguinaldo junio 2026: cuándo se paga, quiénes lo cobran y cómo calcularlo

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

El gobierno de Santa Fe terminó de coordinar el dispositivo de seguridad del 20 de junio, que incluirá despliegue para prevenir disturbios

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera
Derriban tres búnkeres en barrio Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal
Policiales

Derriban tres búnkeres en barrio Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el Plan Bandera en Rosario
La Ciudad

Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el Plan Bandera en Rosario

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado
Política

Santa Fe extiende el régimen de ficha limpia para incluir a contratistas del Estado

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera
Economía

Efecto Mundial: negocios de calle San Luis abren en el feriado del Día de la Bandera

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación sideral y moderna
Economía

La nueva concesión de la Hidrovía: transformación "sideral" y "moderna"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La salud de Jorge Messi: la familia emitió un comunicado para aclarar su situación

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

La Justicia ordenó reincorporar un empleado despedido arbitrariamente

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

Leo Messi juega el Mundial en nombre del padre y con el abrazo de todos los argentinos

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

El Sanatorio Americano afirmó que no usa material radiactivo cesio-137

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Javkin adjudicó la transformación más grande de Empalme Graneros

Ovación
Argentina pone la mira en Austria: Scaloni cuida a un futbolista y recupera a un soldado
Ovación

Argentina pone la mira en Austria: Scaloni cuida a un futbolista y recupera a un soldado

Argentina pone la mira en Austria: Scaloni cuida a un futbolista y recupera a un soldado

Argentina pone la mira en Austria: Scaloni cuida a un futbolista y recupera a un soldado

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar para jugar en México

Central: Enzo Giménez tiene posibilidades de emigrar para jugar en México

Mundial 2026: árbitro confirmado para el partido de Argentina ante Austria

Mundial 2026: árbitro confirmado para el partido de Argentina ante Austria

Policiales
Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado
Policiales

Santa Fe: detienen a una mujer porque su hijo de 10 años llevaba en la calle un revólver cargado

Derriban tres búnkeres en barrio Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Derriban tres búnkeres en barrio Banana: huellas de narcomenudeo donde mataron al policía federal

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

Condenan a 10 años por asociación ilícita a exjefa de la comisaría de Frontera

La Ciudad
Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera
La Ciudad

Tres anillos para Milei en Rosario: cómo será el operativo del Día de la Bandera

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado

Assal prohíbe una yerba mate en Santa Fe por irregularidades en el rotulado

Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el Plan Bandera en Rosario

Monteoliva subrayó los resultados obtenidos con el Plan Bandera en Rosario

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Dónde ver a la selección argentina si se trabaja en el microcentro de Rosario

Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

"Sólo en dos años de Milei se avanzó más que en ocho años anteriores"

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento
La Ciudad

Brindis TV hará el Día de la Bandera una transmisión especial desde el Monumento

El tiempo en Rosario: un viernes con muy pocas nubes pero fresco
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes con muy pocas nubes pero fresco

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus
Economía

El gobierno adjudicó el control de la hidrovía a Jan de Nul-Servimagnus

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: docentes pidieron licencia y hay 14 denuncias

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales
Información General

Clientes de Litoral Gas reportaron intentos de estafas en redes sociales

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud
La Ciudad

Récord de postulantes en el Examen Único del sistema de Residencias en Salud

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales
Política

La Corte recibió a diputados para analizar la reforma de Colegios de Jueces Penales

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones
Economía

AFA proyecta nuevos negocios y refuerza sus inversiones

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento
Economía

Conflicto con los gremios aceiteros: las empresas quieren firmar el aumento

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones
Policiales

Violencia de género: golpeó a una mujer, secuestró a otra y deberá pagar $3 millones

Juana Sagarduy, una escritora de Rosario que levanta vuelo en Inglaterra
Cultura y Libros

Juana Sagarduy, una escritora de Rosario que levanta vuelo en Inglaterra

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra
Información general

Lo arrestaron por arrojar a un nene a los cocodrilos en un zoológico de Inglaterra

Se reanuda la navegación en el estrecho de Ormuz tras varios meses paralizado
El Mundo

Se reanuda la navegación en el estrecho de Ormuz tras varios meses paralizado

La industria santafesina volvió a caer en abril y suma una baja del 5,2 % en 2026
Economía

La industria santafesina volvió a caer en abril y suma una baja del 5,2 % en 2026

Pidieron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni
Política

Pidieron la indagatoria para el hermano de Manuel Adorni

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince
Policiales

Detuvieron a un sospechoso por amenazas a escuelas por medio del sistema Lince

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe
La Ciudad

La baja natalidad abre una oportunidad para jardines de infantes en Santa Fe

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo
Información general

Descubren en Traslasierra un nuevo animal desconocido en el mundo

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028

Por Alvaro Torriglia
Economía

La nueva acería de Sidersa en San Nicolás comenzará a producir a principios de 2028