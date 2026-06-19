Qué necesita Argentina para ser primero de su grupo y los posibles cruces del Mundial

El equipo de Lionel Scaloni podría sellar su clasificación como líder del grupo J en el partido ante Austria, pero necesitará que se cumplan dos resultados

La goleada 3-0 de la selección argentina ante Argelia le permite disfrutar de una cómoda posición en el grupo J del Mundial 2026 , en el que necesitará un buen resultado más para confirmar su clasificación a 16avos de final . La expectativa es que este lunes 22 de junio, ante Austria, pueda confirmar su 1º puesto en la zona .

En caso de sellar su clasificación en la cima del grupo, se enfrentará al 2º de la zona H conformada por España, Uruguay, Arabia Saudita y Cabo Verde , que empezó con dos empates en la primera jornada y todavía tiene todo por definirse.

El equipo de Lionel Scaloni deberá vencer a Austria y esperar que Jordania no supere a Argelia para confirmar su 1º puesto en el grupo antes de la tercera fecha. Si bien el conjunto europeo todavía podría igualarlo en puntos, el primer criterio de desempate es el sistema olímpico (resultado entre ambos) , que le otorgaría la ventaja.

La posibilidad de avanzar como líder de la zona con una fecha de anticipación le permitiría a la selección argentina preservar jugadores en el duelo ante Jordania del sábado 27 de junio , para evitar lesionados o suspendidos antes del choque de 16avos de final.

Posibles cruces de Argentina en 16avos

Si Argentina confirma su clasificación a la siguiente ronda de la Copa del Mundo, tiene tres caminos posibles. Las únicas dos vías en la que ya conoce quiénes serían sus rivales son en caso de finalizar entre los dos primeros del grupo J. Si clasifica 1º, jugará ante el 2º del grupo H. Por otro lado, si termina como 2º chocará ante el 1º también del grupo H.

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En cambio, si Argentina alcanza los 16avos de final como uno de los ocho mejores terceros, su rival podría variar, pero se definiría entre los primeros de los grupos L (Inglaterra, Ghana, Croacia o Panamá), D (Estados Unidos, Australia, Turquía o Paraguay), G (Nueva Zelanda, Irán, Bélgica o Egipto), B (Canadá o Suiza) o K (Colombia, RD Congo, Portugal o Uzbekistán).

Dónde jugaría la selección argentina

En caso de que el equipo de Scaloni finalice como líder de su zona, jugaría los 16avos de final el viernes 3 de julio a las 19 en el estadio de Miami. En tanto, si continúa avanzando hasta la final, los octavos serían el martes 7 de julio a las 13 en Atlanta, los cuartos el sábado 11 a las 22 en Kansas City y la semifinal el miércoles 15 a las 16 en Atlanta.

El estadio de Miami podría recibir a la selección argentina en 16avos de final. AP

Por otro lado, si termina en el 2º puesto del grupo, el recorrido pasaría a ser principalmente por la costa oeste de Estados Unidos. El duelo de 16avos, ante el 1º del grupo H, se disputará en el estadio de Los Ángeles el jueves 2 de julio a las 16. Si sigue en carrera, los octavos serían el lunes 6 a las 16 en Dallas, los cuartos el viernes 10 a las 16 en Los Ángeles y las semifinales el martes 14 a las 16 en Dallas.

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Sea cual sea el camino, si Argentina alcanza las semifinales, tiene garantizado jugar un total de ocho partidos. El partido por el tercer y cuarto puesto se jugará el sábado 18 de julio a las 18 en Miami, mientras que la final será el domingo 19 de julio a las 16 en el estadio Nueva York Nueva Jersey.