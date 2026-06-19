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Lamine Yamal se rinde a los pies de Lionel Mesi: "Es el mejor jugador de la historia"

El jugador de la selección de España elogió al capitán argentino después de su actuación ante Argelia y fue tajante con quienes ponen en duda su lugar en el fútbol mundial

19 de junio 2026 · 12:50hs
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“Mi ídolo es Neymar

“Mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor de todos los tiempos”, sostuvo Lamine Yamal.

Lamine Yamal se rindió ante Lionel Messi después del hat-trick del capitán argentino en el debut de la selección ante Argelia en su presentación en el Mundial 2026, y aseguró que el rosarino demuestra en cada partido que es “el mejor jugador de la historia”.

El joven futbolista de España y Barcelona habló en la previa del próximo compromiso de la Roja y no esquivó la consulta sobre la actuación de Messi, quien volvió a paralizar al mundo con tres goles en el estreno argentino.

“Cada partido que juega demuestra que es el mejor jugador de la historia”, afirmó Yamal, en una frase que rápidamente tuvo repercusión por el peso de quien la pronunció: una de las grandes apariciones del fútbol mundial y uno de los nombres señalados como heredero generacional.

El extremo español fue incluso más contundente al referirse a las discusiones que todavía rodean la figura del capitán argentino.

>>Leer más: Mundial 2026: la terrible lesión que sufrió un jugador de Canadá y conmovió a todos

“Si alguien aún tiene dudas, es porque las busca deliberadamente”, sostuvo Yamal, al dejar en claro que para él el debate sobre el mejor futbolista de todos los tiempos ya no admite demasiadas vueltas.

>>Leer más: Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Neymar, su gran ídolo

La declaración tuvo un condimento especial porque el propio jugador reconoció que su ídolo personal es Neymar, una de las figuras que más lo marcó desde chico y uno de los talentos más admirados por la nueva generación.

“Mi ídolo es Neymar, pero Messi es el mejor de todos los tiempos”, remarcó Yamal, marcando una diferencia entre la admiración emocional por el brasileño y la valoración histórica del argentino.

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