"¿Messi? Soy más del team Cristiano Ronaldo": la picante frase del arquero de Austria

Alexander Schlager dijo que, aun así, está ansioso de enfrentar al rosarino. "Tiene una presencia increíble y se nota en su equipo", dijo

El arquero Alexander Schlager es una de las figuras de Austria. Dijo que prefiere a Cristiano Ronaldo por sobre Messi.

Alexander Schlager tiene 30 años y juega en el Salzburgo . También es el arquero de la selección de Austria, que el lunes se enfrentará a Argentina por la segunda fecha del Grupo J del Mundial 2026. Y enfrente tendrá nada menos que a Lionel Messi , autor de un hat-trick ante Argelia en la primera jornada.

A Schlager le preguntaron por Messi y la respuesta del arquero le puso picante a la previa del choque que se jugará en Dallas, a las 14 del lunes.

"¿Messi? Soy más del team de Cristiano Ronaldo", disparó el futbolista, que jugó un buen partido en el debut de Austria ante Jordania con victoria por 3 a 1.

"Sería una osadía hablar contra Messi"

Sin embargo, más allá de esa frase inicial, el arquero se deshizo en elogios para el rosarino, que con sus tres tantos en la primera fecha igualó la marca de Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales. "Durante mucho tiempo rindió a un nivel muy bueno, sería una osadía decir o intentar decir algo en su contra", afirmó Schlager.

Luego, el jugador austríaco añadió: "Messi tiene una presencia increíble y se nota en su equipo. Lo que genera cuando está en la cancha y la vibra que transmite". Y remató: "Tengo muchas ganas de jugar y vamos a intentar hacer todo lo posible para contrarrestarlo".