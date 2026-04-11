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Rugby Urba: en un duelo de necesitados, Plaza se equivocó menos y volvió a la senda del triunfo

En un encuentro con muchos errores de los dos, Atlético del Rosario superó merecidamente a Los Tilos en La Plata y empieza a trepar en la tabla del Top 14

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

11 de abril 2026 · 18:22hs
El try de Bertero indicó el camino de la victoria plazona ante Los Tilos.

El try de Bertero indicó el camino de la victoria plazona ante Los Tilos.
Rugby Urba: en un duelo de necesitados, Plaza se equivocó menos y volvió a la senda del triunfo

En un choque de dos que mostraron más problemas que virtudes en el juego, Plaza consiguió revertir su serie de dos derrotas consecutivas en la visita de esta tarde a Los Tilos, dentro de la 4ª fecha del Top 14 de la Urba. El encuentro de rugby se disputó en La Plata, terminó con una justa victoria de Atlético del Rosario por 39 a 32, y estuvo arbitrado por Nehuén Jauri Rivero.

El partido fue de vuelo bajo pero muy atractivo y entretenido. Se vieron muchos errores, muy básicos, de los dos, y ese factor influyó en el desarrollo del cotejo.

Poniendo la lupa más a fondo, a Plaza le costaron mucho las formaciones fijas, y se sentía más seguro y encontraba más certezas en el juego suelto. Así, pudo lastimar por afuera en reiteradas ocasiones a un rival que apostaba a las acciones agrupadas con sus delanteros y se iba deshilachando a medida que transcurrían los minutos.

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Golpe por golpe

En ese marco, la etapa inicial fue intensa, de ida y vuelta, y con muchas desprolijidades de los dos lados. Los dos atacaban mejor de lo que defendían, y eso resumió los principales rasgos del trámite en el club platense. Por eso no pateaban a los palos y elegían ir al line por las tremendas facilidades que otorgaban en las tareas de resistencia y contención.

En la primera mitad, fue el dueño de casa el que marcaba pequeñas ventajas caca vez que atacaba. Y la visita respondía a su manera, con sus herramientas, con el desparpajo de sus backs, con buenos trabajos de Manuel Nogués, Juan Cruz Bertero y Nicolás Casals.

El primer tiempo finalizó 29 a 17 a favor de Atlético, y esa gran cantidad de puntos en escena exponía las fortalezas y las debilidades de los dos. El conjunto rosarino se equivocó menos en una auténtica pelea de borrachos mareados a la salida de un bar.

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Todo transcurrió parecido

En el complemento, todo siguió bajo los mismos parámetros de direccionamiento. Todo era golpe por golpe, bastante ordinario, y en ese tablero de acción a Plaza le convenía esa pequeña ventaja en el marcador que tenía y ese fue otro eje que también sirvió para compender y explicar el tramo final de un pleito con muchos errores desde los dos bandos. Ninguno daba la resistencia debida y pretendida para este nivel de competencia, y eso conformó un espectáculo atractivo desde afuera.

El cansancio también empezaba a mostrarse como un agente conspirador, y llevó al desarrollo a cortes constantes. Los cambios en los dos equipos no lograron quebrar esa tendencia.

Así, llegaron los tries de Guichon y Puerta,s y un penal de Santamarina; y también el try de Cornejo y el penal determinante sobre el final de Manuel Nogués para los rosarinos.

Durante gran parte de la segunda etapa, la visita no anotó, y estuvo a punto de pagarlo muy caro. Corrió muchos riesgos en los minutos de definición, pero esta vez la suerte, el destino y la puntería con el pie de Nogués en la sentencia del duelo, pudo generar una vuelta al camino de las victorias, y desde ahí empieza a mirar todo más aliviado.

El 39-32 en el tanteador final expone sus defectos y virtudes, y le señala el sendero que debe seguir recorriendo para continuar subiendo y tranquilizándose.

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Los tantos

Primer tiempo:

LT: 2' try de Fernández Armendariz x Santamarina, 9' try de San Sebastián, y 16' try de Chiavassa.

AR: 5' try de Bertero x M. Nogués, 12' try de Casals, 20' try de Casals x M. Nogués, 34' penal de Nogués, y 39' try de L. Malanos x M. Nogués.

Segundo tiempo:

LT: 44' try de Guichón x Santamarina, 56' try de Puertas, y 69' penal de Santamarina.

AR: 48' try de Cornejo x M. Nogues, y 79' penal de M. Nogués.

Formaciones

Los Tilos: Manuel Puertas, Hipólito San Sebastián, Adriel Armenti; Gianluca Broglia, Martín Leiva; Eliseo Chiavassa, Felipe Bares, y Luciano Tomboli;, Pedro Rodríguez Alcobendas, y Joaquín Tuculet; Ignacio Guichon, Tomás Fernández Armendariz (C), Gastón Martínez, Nicolás Fernández Vega,; y Bautista Santamarina.

Atlético del Rosario: Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio, y Bruno Montenegro, José Cáceres, y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino, y Lucas Malanos; Tomás Cornejo, y Martín Elías; Nicolás Casals, Ramiro Musio, Tomás Malanos (C), Juan Cruz Bertero; y Manuel Nogués.

Otros resultados de la Urba

En el resto de los partidos de esta jornada del Top 14 de la Urba:

CASI venció 38 a 14 a Regatas en Bella Vista; SIC 33 a 23 a Alumni en Tortuguitas; Newman 52 a 28 a Los Matreros en Benavídez; Buenos Aires cayó 34 a 12 ante Hindú, CUBA 35 a 33 ante La Plata, y Belgrano Athletic 30 a 24 frente a Champagnat.

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