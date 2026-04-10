La Capital | Ovación | Rugby

Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

El trofeo se pondrá en juego en el partido del lunes entre Capibaras XV y Tarucas, por la séptima fecha del Súper Rugby Américas

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

10 de abril 2026 · 21:51hs
Para la historia del rugby. Jugadores de San Agustín y de Capibaras juntos para la foto. Un entrenamiento conjunto muy emotivo.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Para la historia del rugby. Jugadores de San Agustín y de Capibaras juntos para la foto. Un entrenamiento conjunto muy emotivo.

Se viene el cierre de la primera parte del Súper Rugby Américas, jornada que comenzó este viernes y culminará el próximo lunes con el partido que sostendrán, desde las 20 y en la cancha del Hipódromo Independencia, Capibaras XV y Tarucas, cotejo donde estará en juego la Copa Diario La Capital.

Mientras llega ese momento, en el mismo escenario, fue presentado el trofeo en paralelo con una práctica conjunta entre la franquicia litoraleña y San Agustín XV rugby inclusivo, lo que le dio un marco emotivo al evento.

Estuvieron presentes el CEO de Capibaras XV, Carlos Fertonani; el secretario de deportes de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti; el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rosario, Rogelio Biazzi; la secretaria de deportes y turismo de la Municipalidad de Rosario, Alejandra Mattheus; el vicepresidente de la Unión de Rugby de Rosario, Alejandro García Orsetti; el gerente de Relaciones Institucionales de La Capital Multimedios, Ricardo Terán, el CEO de La Capital Multimedios, Vito Scaglione, entre otros.

>> Leer más: Plantel confirmado de Los Pumitas para el Rugby Championship con varios rosarinos

El encuentro entre Capibaras XV y Tacuras será el primero en la historia entre las dos franquicias más jóvenes del torneo, más allá de que si se explora el origen de ambas podría decirse que será una versión moderna del viejo clásico entre Rosario y Tucumán.

Capibaras XV ante otra franquicia argentina

Será también el tercer encuentro de Capibaras XV ante otra franquicia argentina, habida cuenta de que ya se enfrentó de visitante ante Pampas y Dogos, en dos encuentros sumamente parejos. Y lo hará en condición de local tras jugar cuatro partidos de visitante, con todo lo que ello implica.

Los tucumanos marchan terceros con 23 puntos, mientras que el local, con 16 puntos, deberá sumar para alejarse del quinto, Peñarol Rugby, que lo sigue muy de cerca, a escasos dos puntos. Otro que acecha es Selknam, con 13 unidades.

El árbitro del encuentro será Juan Sebastián Maio, quien después de participar del Súper Rugby Américas desde 2023, y con catorce partidos en su haber como asistente del referí, hará su debut en el torneo como referí principal.

Voces del rugby

“Jugar de local es importantísimo”, reflexionó Leo Senatore, el ex Puma que es Embajador de la franquicia litoraleña. “Es un partido bisagra. Se termina la primera ronda y hasta el momento se ganaron tres partidos y se perdieron tres. Este puede ser el que incline la balanza para alguno de los dos lados, pero más allá de los resultados el balance de esta primera etapa del torneo es altamente positivo. De hecho, con su juego dinámico, divertido y que propone, Capibaras dejó muy identificada a toda la región”, completó el ex octavo.

“Cada vez más gente acompaña el equipo. Esperemos que muchas familias pueda venir a hinchar por Capibaras para darle un lindo marco a lo que seguramente será una fiesta y como lo fue en el debut ante Peñarol en esta misma cancha o con Cobras en Santa Fe. Hay que disfrutar de un lindo torneo como este, que por primera vez lo tenemos en la ciudad”, concluyó el ex forward de GER.

El aperitivo de este cruce comenzó a degustarse este viernes a la noche. Al cierre de esta edición, se enfrentaban en la cancha del CASI por la séptima fecha Pampas y Peñarol bajo la supervisión de Tomás Bertazza.

Este sábado, en tanto, a las 20, en el Estadio Héroes de Curupaytí, en Asunción del Paraguay, Yacaré XV recibirá a Dogos XV con el arbitraje del rosarino Damián Schneider. El domingo, a las 15, en el Estadio Nicolau Alayon de San Pablo, será el turno de Cobras Brasil XV ante Selknam con el referato de Gonzalo de Achával.

Los viernes son los días habituales en los que San Agustín XV rugby inclusivo realiza sus entrenamientos, pero el de esta edición fue particularmente distinto con la visita de los jugadores de Capibaras XV.

Sentido de pertenencia

En tanto, Sebastián Bosch, uno de los responsables de San Agustín XV, afirmó: “Capibaras generó un sentido de pertenencia en toda la región y para San Agustín ser parte es un orgullo enorme. Los chicos estaban muy felices de hacer un entrenamiento en conjunto con ellos y lo vivieron de una manera especial. Fue extraño porque muchos de estos chicos jugaron nacionales e inclusive fueron a Mundiales, hasta enfrentaron a Los Pumas. Pero esto fue totalmente distinto a todo eso. Nuestros jugadores sintieron durante toda la semana mucha ansiedad y eso fue por todo lo que generó Capibaras en este tiempo: canchas llenas, muchas repercusiones y buena difusión. A nuestros jugadores los vi felices, pero también los vi muy motivados a los chicos de Capibaras. Cierra por todos lados, fue una experiencia inolvidable”. Luego, quien fue ala de GER y del seleccionado de la URR, se jugó una fichita a manos del dueño de casa: “De local, Capibaras se hace sentir. Yo creo que el lunes va a ser un partido intenso, muy duro, pero va a ganar Capibaras”.

Como no podía ser de otra manera, el encuentro terminó con el intercambio de recuerdos y con la promesa de futuros encuentros.

Pese a que juega el lunes a las 20, para Capibaras XV el partido ante Tarucas ya comenzó. El entrenamiento de este viernes fue una inyección anímica antes de un choque que, por los antecedentes que traen unos y otros, se presume será para alquilar balcones, para sentarse a ver y disfrutar.

Copa Diario La Capital

Vito Scaglione, CEO de La Capital Multimedios, Tobías jugador de San Agustín y Manuel Berstein, de Capibaras, junto al trofeo que estará en disputa ante Tarucas.

R2

Recuerdos para toda la vida

La gente de San Agustín le entregó a la de Capibaras un cuadro rememorando el histórico momento y una camiseta que Ignacio Gandini, muestra con alegría.

R4

Una hinchada particular

“Capibaras generó un sentido de pertenencia en toda la región y para San Agustín ser parte es un orgullo enorme”, reconoció Sebastián Bosch.

r5

Noticias relacionadas
Fabián Noguera estaba marginado y tendría una nueva chance en Newells.

Newell's: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Asociación Rosarina de fútbol: Emiliano Bonomelli, un histórico de Unión de Álvarez, ingresa junto a su hija Olivia y sus amigas, Jazmín, Rebeca, y sus compañeros al estadio Angel Moscoloni. El arquitecto y defensor es el goleador del equipo. 

Asociación Rosarina de Fútbol: Emiliano Bonomelli, el gran capitán que sigue vigente en Unión de Álvarez

La pasión por el tablero. Una veintena de jugadores le darán vida a un nuevo torneo de backgammon en Rosario demostrando que los juegos de mesa siguen vigentes.

Pasión por los juegos de mesa: Rosario será sede del segundo campeonato de backgammon

Franco García anotó el primero de Newells en la victoria en Santiago del Estero.

Newell's: un titular que viene de hacer un gol está en duda para recibir a San Lorenzo

Ver comentarios

Las más leídas

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Palermo sobre Macri: No paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo

Palermo sobre Macri: "No paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo"

Lo último

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Rugby: Regional del Litoral, una segunda fecha que promete fuertes emociones y tries

Rugby: Regional del Litoral, una segunda fecha que promete fuertes emociones y tries

Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Una fue en cercanías al Monumento a la Bandera, la otra en zona sur y ocurrieron a plena luz del día. Ambos hechos finalizaron con personas aprehendidas

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases
La Ciudad

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa
Policiales

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%
Economía

Precios de marzo: la inflación en la ciudad de Buenos Aires llegó al 3%

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo
La Región

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Qué se sabe sobre la muerte de Maitena, la adolescente que era buscada en Merlo

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Confirman que el hombre hallado sin vida en su casa de la zona oeste fue asesinado

Palermo sobre Macri: No paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo

Palermo sobre Macri: "No paga ni un café y decían que me iba a pagar el sueldo"

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Vacas vendidas dos veces: La Joya Agro acordó la compra tras la denuncia de robo

Ovación
Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

Por Pablo Mihal
Ovación

Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

Newells: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Newell's: Kudelka rescató a un zaguero en conflicto y podría concentrarlo con San Lorenzo

Asociación Rosarina de Fútbol: Emiliano Bonomelli, el gran capitán que sigue vigente en Unión de Álvarez

Asociación Rosarina de Fútbol: Emiliano Bonomelli, el gran capitán que sigue vigente en Unión de Álvarez

Policiales
En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego
Policiales

En 24 horas se registraron dos discusiones de tránsito en las que se exhibieron armas de fuego

Zona oeste: ocho allanamientos en los que se secuestraron cocaína, dólares, motos y una camioneta

Zona oeste: ocho allanamientos en los que se secuestraron cocaína, dólares, motos y una camioneta

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Crimen de la agente de la Policía Federal: piden justicia en medio de un giro en la causa

Tres detenidos en el primer operativo de flagrancia virtual detectado por el sistema Lince

Tres detenidos en el primer operativo de "flagrancia virtual" detectado por el sistema Lince

La Ciudad
El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas
La ciudad

El tiempo en Rosario: sábado inestable con probabilidad de tormentas aisladas

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

La respuesta de María Auxiliadora por el alumno que llevó dos veces una bala a clases

El 107 vuelve a estar operativo y la central telefónica del Sies ya funciona con normalidad

El 107 vuelve a estar operativo y la central telefónica del Sies ya funciona con normalidad

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Comienzan las clases en la flamante facultad de Ciencias del Movimiento Humano de la UNR

Qué se sabe sobre la muerte de Ángel, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia
Información General

Qué se sabe sobre la muerte de Ángel, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia

Hidrovía: dos gigantes pasan a la instancia clave de la licitación
Economía

Hidrovía: dos gigantes pasan a la instancia clave de la licitación

La Legislatura santafesina sancionó la ley orgánica de municipios
Politica

La Legislatura santafesina sancionó la ley orgánica de municipios

Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado
Policiales

Un joven fue baleado en un presunto intento de robo y quedó internado

Falsa agente turística detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos
Policiales

Falsa agente turística detenida en Santa Fe por estafar a clientes en 16 millones de pesos

Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste
Policiales

Investigan la muerte de un hombre de 58 años en su casa de la zona oeste

Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque
LA CIUDAD

Murió un hombre que había sufrido graves heridas en un choque

Malvinas en Imágenes: una muestra en Rosario recorre 500 años de historia y memoria
La Ciudad

Malvinas en Imágenes: una muestra en Rosario recorre 500 años de historia y memoria

Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

Por Nicolás Maggi
la Ciudad

Comercios de Rosario: capacitarán en digitalización para enfrentar la caída de ventas

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Campaz fue el más incisivo y que más peligró generó

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: viernes de sol pleno y una máxima de 24 grados

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado
Policiales

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja
Ovación

El VAR no llamó al árbitro en toda la noche y Jaminton Campaz zafó de la tarjeta roja

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Policiales

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos
La Región

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias
La Ciudad

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias

Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas
Política

Causa Andis: ordenan volver a indagar a Diego Spagnuolo por el escándalo de presuntas coimas

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Por Emmanuel Paz
Negocios

Nuevas reglas: quiénes ganan y quiénes pierden con la apertura de importaciones

Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días
La Región

Cayó el último implicado y el crimen del joven en Funes quedó esclarecido en pocos días

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela
La Región

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela