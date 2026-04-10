Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

El trofeo se pondrá en juego en el partido del lunes entre Capibaras XV y Tarucas, por la séptima fecha del Súper Rugby Américas

Para la historia del rugby. Jugadores de San Agustín y de Capibaras juntos para la foto. Un entrenamiento conjunto muy emotivo.

Se viene el cierre de la primera parte del Súper Rugby Américas, jornada que comenzó este viernes y culminará el próximo lunes con el partido que sostendrán, desde las 20 y en la cancha del Hipódromo Independencia, Capibaras XV y Tarucas , cotejo donde estará en juego la Copa Diario La Capital .

Mientras llega ese momento, en el mismo escenario, fue presentado el trofeo en paralelo con una práctica conjunta entre la franquicia litoraleña y San Agustín XV rugby inclusivo , lo que le dio un marco emotivo al evento.

Estuvieron presentes el CEO de Capibaras XV, Carlos Fertonani; el secretario de deportes de la provincia de Santa Fe, Fernando Maletti; el jefe de Gabinete de la Municipalidad de Rosario, Rogelio Biazzi; la secretaria de deportes y turismo de la Municipalidad de Rosario, Alejandra Mattheus; el vicepresidente de la Unión de Rugby de Rosario, Alejandro García Orsetti; el gerente de Relaciones Institucionales de La Capital Multimedios, Ricardo Terán, el CEO de La Capital Multimedios, Vito Scaglione, entre otros.

El encuentro entre Capibaras XV y Tacuras será el primero en la historia entre las dos franquicias más jóvenes del torneo, más allá de que si se explora el origen de ambas podría decirse que será una versión moderna del viejo clásico entre Rosario y Tucumán.

Capibaras XV ante otra franquicia argentina

Será también el tercer encuentro de Capibaras XV ante otra franquicia argentina, habida cuenta de que ya se enfrentó de visitante ante Pampas y Dogos, en dos encuentros sumamente parejos. Y lo hará en condición de local tras jugar cuatro partidos de visitante, con todo lo que ello implica.

Los tucumanos marchan terceros con 23 puntos, mientras que el local, con 16 puntos, deberá sumar para alejarse del quinto, Peñarol Rugby, que lo sigue muy de cerca, a escasos dos puntos. Otro que acecha es Selknam, con 13 unidades.

El árbitro del encuentro será Juan Sebastián Maio, quien después de participar del Súper Rugby Américas desde 2023, y con catorce partidos en su haber como asistente del referí, hará su debut en el torneo como referí principal.

Voces del rugby

“Jugar de local es importantísimo”, reflexionó Leo Senatore, el ex Puma que es Embajador de la franquicia litoraleña. “Es un partido bisagra. Se termina la primera ronda y hasta el momento se ganaron tres partidos y se perdieron tres. Este puede ser el que incline la balanza para alguno de los dos lados, pero más allá de los resultados el balance de esta primera etapa del torneo es altamente positivo. De hecho, con su juego dinámico, divertido y que propone, Capibaras dejó muy identificada a toda la región”, completó el ex octavo.

“Cada vez más gente acompaña el equipo. Esperemos que muchas familias pueda venir a hinchar por Capibaras para darle un lindo marco a lo que seguramente será una fiesta y como lo fue en el debut ante Peñarol en esta misma cancha o con Cobras en Santa Fe. Hay que disfrutar de un lindo torneo como este, que por primera vez lo tenemos en la ciudad”, concluyó el ex forward de GER.

El aperitivo de este cruce comenzó a degustarse este viernes a la noche. Al cierre de esta edición, se enfrentaban en la cancha del CASI por la séptima fecha Pampas y Peñarol bajo la supervisión de Tomás Bertazza.

Este sábado, en tanto, a las 20, en el Estadio Héroes de Curupaytí, en Asunción del Paraguay, Yacaré XV recibirá a Dogos XV con el arbitraje del rosarino Damián Schneider. El domingo, a las 15, en el Estadio Nicolau Alayon de San Pablo, será el turno de Cobras Brasil XV ante Selknam con el referato de Gonzalo de Achával.

Los viernes son los días habituales en los que San Agustín XV rugby inclusivo realiza sus entrenamientos, pero el de esta edición fue particularmente distinto con la visita de los jugadores de Capibaras XV.

Sentido de pertenencia

En tanto, Sebastián Bosch, uno de los responsables de San Agustín XV, afirmó: “Capibaras generó un sentido de pertenencia en toda la región y para San Agustín ser parte es un orgullo enorme. Los chicos estaban muy felices de hacer un entrenamiento en conjunto con ellos y lo vivieron de una manera especial. Fue extraño porque muchos de estos chicos jugaron nacionales e inclusive fueron a Mundiales, hasta enfrentaron a Los Pumas. Pero esto fue totalmente distinto a todo eso. Nuestros jugadores sintieron durante toda la semana mucha ansiedad y eso fue por todo lo que generó Capibaras en este tiempo: canchas llenas, muchas repercusiones y buena difusión. A nuestros jugadores los vi felices, pero también los vi muy motivados a los chicos de Capibaras. Cierra por todos lados, fue una experiencia inolvidable”. Luego, quien fue ala de GER y del seleccionado de la URR, se jugó una fichita a manos del dueño de casa: “De local, Capibaras se hace sentir. Yo creo que el lunes va a ser un partido intenso, muy duro, pero va a ganar Capibaras”.

Como no podía ser de otra manera, el encuentro terminó con el intercambio de recuerdos y con la promesa de futuros encuentros.

Pese a que juega el lunes a las 20, para Capibaras XV el partido ante Tarucas ya comenzó. El entrenamiento de este viernes fue una inyección anímica antes de un choque que, por los antecedentes que traen unos y otros, se presume será para alquilar balcones, para sentarse a ver y disfrutar.

Copa Diario La Capital

Vito Scaglione, CEO de La Capital Multimedios, Tobías jugador de San Agustín y Manuel Berstein, de Capibaras, junto al trofeo que estará en disputa ante Tarucas.

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Recuerdos para toda la vida

La gente de San Agustín le entregó a la de Capibaras un cuadro rememorando el histórico momento y una camiseta que Ignacio Gandini, muestra con alegría.

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Una hinchada particular

“Capibaras generó un sentido de pertenencia en toda la región y para San Agustín ser parte es un orgullo enorme”, reconoció Sebastián Bosch.