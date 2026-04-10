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Rugby: Regional del Litoral, una segunda fecha que promete fuertes emociones y tries

Tras un largo impase, vuelve la acción al torneo regional de rugby más competitivo del país, en el que está en juego la Copa Banco Macro

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

10 de abril 2026 · 22:09hs
Puro rugby. Ignacio Villegas

Leonardo Vincenti / La Capital

Puro rugby. Ignacio Villegas, octavo de GER. 

Tras la ventana por la disputa de la primera fecha del Torneo del Interior y la inactividad por Semana Santa, vuelve la acción al torneo regional de rugby más competitivo del país. La segunda fecha del Regional del Litoral, torneo donde está en juego la Copa Banco Macro se hizo esperar.

La gran sorpresa de la primera fecha fue, sin dudas, la caída de Jockey Club Rosario ante su homónimo de Venado Tuerto, que este sábado visita a Universitario en su quinta del barrio Las Delicias.

El cotejo, que pondrá frente a frente a venadenses y académicos, comenzará como casi toda la fecha a las 16 y será dirigido por el paraguayo Sergio Alvarenga.

El verdiblanco, en tanto, que recuperó la memoria con una goleada a Universitario de Córdoba en el Torneo del Interior, recibirá en las Cuatro Hectáreas la visita de Crai bajo la supervisión del entrerriano Juan Moyano.

Duendes recibirá en Las Delicias a Paraná Rowing, mientras que GER hará lo propio con el puntero, Santa Fe Rugby, en la cancha del Hipódromo Independencia ya que tiene la suya suspendida (este partido será el televisado y comenzará a las 17). Bruno Masetti y Carlos Poggi son los respectivos árbitros designados.

>> Leer más: Rugby: con San Agustín de partenaire, se presentó la Copa Diario La Capital

Completando el programa, Old Resian visitará a Estudiantes en el parque Urquiza con el arbitraje de Facundo Gorla.

Posiciones: Santa Fe Rugby, 5 puntos; GER, Estudiantes, Jockey Club Venado Tuerto y Duendes, 4; Crai, Old Resian y Jockey Club Rosario, 1 punto; Paraná Rowing y Universitario, sin unidades.

Segunda división

Por el torneo de Segunda División, Los Caranchos visitará a Tilcara (Villalba), Provincial a Los Pampas (Intilangelo) y Logaritmo a Regatas/Belgrano (Suárez Silva). Completan Tilcara v. Alma Juniors, La Salle v. Universitario (SF) y Gimnasia (P) v. Círculo Rafaelino.

Posiciones: Alma Juniors, Tilcara 5, Universitario (SF), Los Caranchos y Provincial, 5 puntos; Logaritmo, 4; La Salle, Cha Roga, Círculo Rafaelino, Gimnasia (P), Regatas/Belgrano y Los Pampas, sin unidades.

>> Leer más: Plantel confirmado de Los Pumitas para el Rugby Championship con varios rosarinos

Rugby: Urba Top 14, Plaza quiere dar vuelta la página ante Los Tilos

Buscando recuperarse de dos derrotas consecutivas, Atlético del Rosario visitará este sábado a Los Tilos en el marco de la cuarta fecha del Top 14 de la Urba con la idea de conseguir un triunfo para dar vuelta de página y empezar a consolidarse en un certamen duro como lo es el de la máxima categoría del rugby de Buenos Aires. El encuentro, que comenzará a las 15.30, será dirigido por Nehuén Jauri Rivero.

Plaza (9º, 5 puntos), que viene de caer ante Regatas Bella Vista y Los Matreros tras imponerse a La Plata en la primera fecha, tendrá enfrente un equipo que tiene un panorama bastante parecido al suyo ya que también festejaron ante el Canario y luego cayeron ante Hindú y Regatas.

No se enfrentan desde el año 2022. Ese año, el conjunto del pasaje Gould le ganó en las dos ruedas, por 28-7 y 20-18. Los Tilos no logra derrotar a los rosarinos desde la temporada 2018, cuando se impuso en el Barrio Obrero por 36-7.

De no mediar cambios de último momento, Atlético del Rosario formará con Ezequiel Reyes, Ramiro Rubio y Bruno Montenegro; José Cáceres y Octavio Capella; Federico Etcheverry, Ignacio Sapino y Lucas Malanos; Tomás Cornejo y Martín Elías; Nicolás Casals, Ramiro Musio, Tomás Malanos y Juan Cruz Bertero; Manuel Nogués.

Los Tilos lo hará con Manuel Puertas, Hipólito San Sebastián y Adriel Armenti; Gianluca Broglia y Martín Leiva; Eliseo Chiavassa, Felipe Bares y Bautista Gatti; Pedro Rodríguez Alcobendas y Joaquín Tuculet; Ignacio Guichon, Tomás Fernández Armendáriz, Gastón Martínez y Nicolás Fernández Vega; Bautista Santamarina.

En el resto de la programación, hay dos partidos que cambiarán de sede por tener las canchas suspendidas: CASI jugará ante Regatas en Bella Vista y el SIC va con Alumni en Tortuguitas.

En los restantes encuentros, Newman, el campeón defensor, enfrentará a Los Matreros en Benavídez; Buenos Aires recibirá a Hindú, CUBA a la Plata y Belgrano Athletic a Champagnat.

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