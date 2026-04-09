La Capital | Ovación | Los Pumitas

Plantel confirmado de Los Pumitas para el Rugby Championship con varios rosarinos

Dos jugadores de Plaza Jewell, dos Jockey, uno de Universitario y otro de Los Caranchos estarán en la cita de Sudáfrica.

9 de abril 2026 · 18:38hs
Entrenamiento de Los Pumitas con Nicolás Fernández Miranda al mando.

Entrenamiento de Los Pumitas con Nicolás Fernández Miranda al mando.

Los Pumitas están listos para iniciar el Rugby Championship M-20 y la confirmación del plantel que jugará el prestigioso torneo es el primer paso. Y en la lista están nada menos que seis jugadores de la Unión de Rugby de Rosario: dos de Atlético del Rosario, dos de Jockey Club, uno de Caranchos y uno de Universitario.

Alvaro Degrati y Federico Narváez (Atlético del Rosario), Juan Preumayr y Mateo Tanini (Jockey Club), Ignacio Zabella (Universitario) y Benjamín Ordiz (Los Caranchos) serán los seis que representarán al rugby rosarino en la cita que se desarrollará en Sudáfrica, del 27 de abril al 9 de mayo en Port Elizabeth, más precisamente en el estadio Nelson Mandela.

Serán tres jornadas con un sistema de competencia de todos contra todos. La primera fecha será el 27 de abril, la segunda el 3 de mayo y la última el 9 de mayo. Previo a partir rumbo a Sudáfrica, el seleccionado juvenil realizará una concentración en Hindú Club del 17 al 20 de abril.

La primera fecha, el 27 de abril, tendrá a Los Pumitas jugando con los locales, desde las 11 hora argentina. Previamente, Nueva Zelanda y Australia inaugurarán el certamen.

La segunda jornada la abrirá el seleccionado juvenil argentino ante Nueva Zelanda a las 9 y posteriormente jugarán Sudáfrica v. Australia.

Y en la última también abrirá Argentina ante Australia y cerrará siempre el local, ahora con Nueva Zelanda.

Leer más: Jugó en Newell's y es muy querido, es el máximo goleador de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Los antecedentes de Los Pumitas

En la primera edición en 2024, los dirigidos en aquel entonces por Álvaro Galindo cosecharon un triunfo ante Australia en el debut por 25-6, luego cayeron ante Nueva Zelanda por 43-20 y en la última fecha cayeron en un ajustado 30-28 ante Sudáfrica.

El año pasado, ya bajo el mando de Nicolás Fernández Miranda, el actual entrenador junto a Eusebio Guiñazú, el equipo cayó en sus tres presentaciones, pero cerró el torneo con una gran actuación ante Australia.

El torneo, réplica del que juegan los Pumas, pero en juveniles, es la antesala del Mundial a disputarse en junio-julio en Georgia. Los pumitas integrarán el grupo C, junto a Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos, debutando el 27 de junio ante los norteamericanos, luego Irlanda y cierre con Inglaterra.

Noticias relacionadas
Alfredo Berti, técnico de Independiente Rivadavia, con la gorra de los Peaky Blinders.

El video viral del ex-Newell's que se siente el Peaky Blinders de la Lepra mendocina

Lionel Messi disputará el Mundial 2026 con la selección argentina, su sexta Copa del Mundo.

La selección argentina confirmó cuáles serán sus últimos dos amistosos previos al Mundial 2026

Franco Colapinto correrá en Buenos Aires con un Lotus ploteado con los colores de Alpine.

Alpine envió el auto de Franco Colapinto a Buenos Aires: qué modelo manejará el piloto argentino

El Gigante de Arroyito vuelve a recibir un certamen internacional con una nueva participación de Central en la Copa Libertadores.

Central debuta en la Copa Libertadores y así será el operativo de seguridad

Ver comentarios

Las más leídas

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Lo último

Plantel confirmado de Los Pumitas para el Rugby Championship con varios rosarinos

Plantel confirmado de Los Pumitas para el Rugby Championship con varios rosarinos

Pidieron levantar el secreto bancario de Adorni y citaron a declarar a otros cinco testigos

Pidieron levantar el secreto bancario de Adorni y citaron a declarar a otros cinco testigos

José Mayans reclama juicio político contra Milei: No entiende un carajo y está pirado

José Mayans reclama juicio político contra Milei: "No entiende un carajo y está pirado"

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

A Gabriel Osvaldo Saucedo lo mataron a balazos luego de una pelea entre mujeres por la cual apuntan a una banda vinculada a la venta de drogas
El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Por Martín Stoianovich
Central recuperó a su jugador estrella y tiene equipo confirmado para el debut en la Libertadores

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central recuperó a su jugador estrella y tiene equipo confirmado para el debut en la Libertadores

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos
La Región

Prisión preventiva para una falsa agente de viajes acusada de estafar a 19 clientes con tours truchos

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado
Policiales

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias
La Ciudad

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela
La Región

Crimen en San Cristóbal: imputan a un segundo adolescente como partícipe del ataque en la escuela

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Paro de colectivos dispuesto por la UTA: qué pasa en Rosario

Una leyenda de Newells dijo que está triste por el club y le habló a Messi: Te están esperando

Una leyenda de Newell's dijo que está triste por el club y le habló a Messi: "Te están esperando"

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Elecciones estudiantiles en la UNR: el peronismo dio la única sorpresa en las urnas

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

Mataron de un balazo en la cabeza a un hombre y hay una menor detenida

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

La subasta de bienes incautados al delito en Rosario rompió un récord

Ovación
Central recuperó a su jugador estrella y tiene equipo confirmado para el debut en la Libertadores

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central recuperó a su jugador estrella y tiene equipo confirmado para el debut en la Libertadores

Central recuperó a su jugador estrella y tiene equipo confirmado para el debut en la Libertadores

Central recuperó a su jugador estrella y tiene equipo confirmado para el debut en la Libertadores

Jugó en Newells, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

Jugó en Newell's, es el máximo goleador histórico de su país y a los 41 años tiene nuevo equipo

El video viral del ex-Newells que se siente el Peaky Blinders de la Lepra mendocina

El video viral del ex-Newell's que se siente el Peaky Blinders de la Lepra mendocina

Policiales
Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado
Policiales

Brutal ataque en un bar del centro: golpeó a una moza y fue demorado

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

El asesinato de Chiquillo expone a una violenta banda narco en el barrio Gráfico

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Narcotráfico en Rosario: el exjefe policial Alejandro Druetta obtuvo la libertad condicional

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

Cae presunto narco: era preparador físico en un club de Villa Mugueta

La Ciudad
Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias
La Ciudad

Arajet aún no inauguró la ruta Rosario-Punta Cana y ya decidió aumentar las frecuencias

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede del 2° Encuentro de Abogados de Empresa

La Bolsa de Comercio de Rosario será sede del 2° Encuentro de Abogados de Empresa

Javkin: Mientras algunos dicen que tenemos que poner $0 en salud, nosotros seguimos ampliando la red

Javkin: "Mientras algunos dicen que tenemos que poner $0 en salud, nosotros seguimos ampliando la red"

Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un batacazo

Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un "batacazo"

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura
La Ciudad

Los reclamos de ahorristas de la constructora Bauen Pilay llegaron a la Legislatura

Trapitos: la Iglesia se metió de lleno en la polémica y rechaza su prohibición

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Trapitos: la Iglesia se metió de lleno en la polémica y rechaza su prohibición

La suba de la nafta consolida el regreso de la época dorada del GNC: las claves del fenómeno

Por Matías Petisce
La Ciudad

La suba de la nafta consolida el regreso de la "época dorada" del GNC: las claves del fenómeno

Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un batacazo
La Ciudad

Elecciones en la UNR: Universitarios por la Libertad celebraron un "batacazo"

Los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023
Economía

Los alquileres aumentaron 423% desde diciembre de 2023

Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy
Politica

Ley de municipios, sin cambios: Unidos avanza y busca aprobarla hoy

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente
La Ciudad

El Colegio Huerto no dictó clases tras la muerte de una docente

La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas

Por Candela Martorell
En foco

La esperanza de la IA reside en las personas y no en las máquinas

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo
Información General

Quini 6 vacante: de cuánto es el pozo acumulado que se pondrá en juego el domingo

Transporte en Rosario: Nación niega atrasos en fondos de la tarjeta Sube
La Ciudad

Transporte en Rosario: Nación niega atrasos en fondos de la tarjeta Sube

El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados
La ciudad

El tiempo en Rosario: el jueves llega con neblina por la madrugada y una máxima de 23 grados

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional
Política

Exdirigente de Central procesado por fraude fue designado como funcionario nacional

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido
Policiales

Crimen en Funes: confirman cómo mataron a Ramiro Nast y hay un nuevo detenido

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central: cuatro regresos muy esperados en la lista de convocados por Almirón para el debut copero

El próximo rival de Newells tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país
Ovación

El próximo rival de Newell's tuvo un debut discreto en la Sudamericana y además jugó afuera del país

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario
Información General

Todo vacante en el Quini 6: el domingo se pone en juego un pozo megamillonario

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada
Política

Finalmente, Milei recibió al gendarme Gallo en la Casa Rosada

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal
Policiales

Emboscada mortal en barrio Godoy: ratificaron la condena a la mujer que citó a la víctima fatal

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja
Política

Scaglia defiende la reforma de la ley de glaciares: "Si fuera por el ambiente, no sembraríamos soja"

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta
Policiales

Crimen en Rufino: imputaron por femicidio al novio de la chica de 17 años hallada muerta