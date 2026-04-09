Plantel confirmado de Los Pumitas para el Rugby Championship con varios rosarinos

Dos jugadores de Plaza Jewell, dos Jockey, uno de Universitario y otro de Los Caranchos estarán en la cita de Sudáfrica.

Los Pumitas están listos para iniciar el Rugby Championship M-20 y la confirmación del plantel que jugará el prestigioso torneo es el primer paso. Y en la lista están nada menos que seis jugadores de la Unión de Rugby de Rosario: dos de Atlético del Rosario, dos de Jockey Club, uno de Caranchos y uno de Universitario.

Alvaro Degrati y Federico Narváez (Atlético del Rosario), Juan Preumayr y Mateo Tanini (Jockey Club), Ignacio Zabella (Universitario) y Benjamín Ordiz (Los Caranchos) serán los seis que representarán al rugby rosarino en la cita que se desarrollará en Sudáfrica, del 27 de abril al 9 de mayo en Port Elizabeth, más precisamente en el estadio Nelson Mandela.

Serán tres jornadas con un sistema de competencia de todos contra todos. La primera fecha será el 27 de abril, la segunda el 3 de mayo y la última el 9 de mayo. Previo a partir rumbo a Sudáfrica, el seleccionado juvenil realizará una concentración en Hindú Club del 17 al 20 de abril.

La primera fecha, el 27 de abril, tendrá a Los Pumitas jugando con los locales, desde las 11 hora argentina. Previamente, Nueva Zelanda y Australia inaugurarán el certamen.

La segunda jornada la abrirá el seleccionado juvenil argentino ante Nueva Zelanda a las 9 y posteriormente jugarán Sudáfrica v. Australia.

Y en la última también abrirá Argentina ante Australia y cerrará siempre el local, ahora con Nueva Zelanda.

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Los antecedentes de Los Pumitas

En la primera edición en 2024, los dirigidos en aquel entonces por Álvaro Galindo cosecharon un triunfo ante Australia en el debut por 25-6, luego cayeron ante Nueva Zelanda por 43-20 y en la última fecha cayeron en un ajustado 30-28 ante Sudáfrica.

El año pasado, ya bajo el mando de Nicolás Fernández Miranda, el actual entrenador junto a Eusebio Guiñazú, el equipo cayó en sus tres presentaciones, pero cerró el torneo con una gran actuación ante Australia.

El torneo, réplica del que juegan los Pumas, pero en juveniles, es la antesala del Mundial a disputarse en junio-julio en Georgia. Los pumitas integrarán el grupo C, junto a Inglaterra, Irlanda y Estados Unidos, debutando el 27 de junio ante los norteamericanos, luego Irlanda y cierre con Inglaterra.