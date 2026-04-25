Rugby: Duendes despachó a Old Resian en Las Delicias con una lluvia de tries

Con siete tries, uno de Emi Boffelli, Duendes se impuso 38-3. GER ganó en Mendoza y Jockey perdió de local un partido increíble en el Torneo del Interior

Duendes, líder en el Regional de Rugby del Litoral, corrigió el rumbo en el Torneo del Interior. Venía de caer 22-7 en su visita a Jockey Club Córdoba pero hoy recompuso su imagen y por la segunda fecha del torneo organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) derrotó a Old Resian 38-3 con una mayor claridad que con la que le había ganado hace una semana por el Regional del Litoral Copa Banco Macro.

Parafraseando a Sabina-Páez, “ Llueve sobre mojado” sería una buena expresión para titular la categórica victoria del verdinegro conseguida en la cancha 2 del barrio Las Delicias, que se despachó con una lluvia de tries (fueron siete en total, uno de ellos anotados por Emiliano Boffelli) en una jornada donde el agua caída del cielo fue noticia y motivo de suspensión transitoria.

El tricolor de Fisherton, en tanto, no logra levantar cabeza. En el Interior había perdido en la primera fecha por un ajustado 24-22 frente a La Tablada y ahora sumó una nueva caída que empieza a complicar su situación también en este certamen. En el Regional marcha último.

Otro que tampoco puede quebrar la racha adversa es Jockey Club Rosario. El verdiblanco sumó una nueva derrota en lo que va del año y su situación ya es alarmante. En el Torneo Regional cosechó tres derrotas consecutivas y en el Interior, que había goleado en la primera fecha a Universitario de Córdoba 44-17 de visitante, cayó en las Cuatro Hectáreas ante Santa Fe Rugby 31-29, un partido que a diez minutos del final lo ganaba 29-17. En la otra vereda, el tricolor santafesino sumó así su segundo triunfo en el Interior ya que en la primera fecha le había ganado a Córdoba Athletic 37-13.

Leer más: Torneo del Interior de rugby: Duendes y Old Resian se roban la atención

GER sigue siendo de temer

GER, en tanto, sigue siendo un rival de temer para los equipos mendocinos. En la primera fecha había superado a Marista, el campeón cuyano, 29-13 y este sábado se despachó con una goleada de visitante ante Mendoza Rugby por 51-17 que lo deja en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona 1.

Estudiantes, en tanto, se recuperó del mal comienzo en el torneo con su caída ante Tala por 34-26 en el parque Urquiza y se impuso con autoridad en Chaco ante Curne por 27-3.

Los restantes resultados fueron: Marista 27, Tucumán Rugby 39; Tala 79, Urú Curé 3; Córdoba Athletic 36, Universitario de Córdoba 17 y La Tablada 17, Jockey Club Córdoba 36.

Leer más: Impronta rosarina en Los Pumitas para el Rugby Championship M20

Torneo del Interior B

Por el Interior B, los marcadores fueron: Cardenales 28, Nat. y Gimnasia 28; Paraná Rowing 21, Crai 17; Universitario SJ 10, Tucumán Lawn Tennis 18; Mar del Plata 28, IPR Sporting 30; Sociedad Sportiva 27, Liceo 24; Los Tordos 46, Huirapuca 29, Tigres 33, Palermo Bajo 34 y Universitario T 33, Jockey Club Villa Marías 22.