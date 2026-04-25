La Capital | Ovación | Rugby

Rugby: Duendes despachó a Old Resian en Las Delicias con una lluvia de tries

Con siete tries, uno de Emi Boffelli, Duendes se impuso 38-3. GER ganó en Mendoza y Jockey perdió de local un partido increíble en el Torneo del Interior

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

25 de abril 2026 · 20:47hs
Valentín Larrazabal abre el juego ante la atenta mirada de Emiliano Boffelli.

Foto: Celina Mutti Lovera / La Capital

Valentín Larrazabal abre el juego ante la atenta mirada de Emiliano Boffelli.

Duendes, líder en el Regional de Rugby del Litoral, corrigió el rumbo en el Torneo del Interior. Venía de caer 22-7 en su visita a Jockey Club Córdoba pero hoy recompuso su imagen y por la segunda fecha del torneo organizado por la Unión Argentina de Rugby (UAR) derrotó a Old Resian 38-3 con una mayor claridad que con la que le había ganado hace una semana por el Regional del Litoral Copa Banco Macro.

Parafraseando a Sabina-Páez, “Llueve sobre mojado” sería una buena expresión para titular la categórica victoria del verdinegro conseguida en la cancha 2 del barrio Las Delicias, que se despachó con una lluvia de tries (fueron siete en total, uno de ellos anotados por Emiliano Boffelli) en una jornada donde el agua caída del cielo fue noticia y motivo de suspensión transitoria.

Leer más: Rugby: Capibaras juega en Brasil, pero se viene Pampas y el mejor jugador tiene premio

Duras batallas en el Torneo el Interior

El tricolor de Fisherton, en tanto, no logra levantar cabeza. En el Interior había perdido en la primera fecha por un ajustado 24-22 frente a La Tablada y ahora sumó una nueva caída que empieza a complicar su situación también en este certamen. En el Regional marcha último.

Otro que tampoco puede quebrar la racha adversa es Jockey Club Rosario. El verdiblanco sumó una nueva derrota en lo que va del año y su situación ya es alarmante. En el Torneo Regional cosechó tres derrotas consecutivas y en el Interior, que había goleado en la primera fecha a Universitario de Córdoba 44-17 de visitante, cayó en las Cuatro Hectáreas ante Santa Fe Rugby 31-29, un partido que a diez minutos del final lo ganaba 29-17. En la otra vereda, el tricolor santafesino sumó así su segundo triunfo en el Interior ya que en la primera fecha le había ganado a Córdoba Athletic 37-13.

Leer más: Torneo del Interior de rugby: Duendes y Old Resian se roban la atención

GER sigue siendo de temer

GER, en tanto, sigue siendo un rival de temer para los equipos mendocinos. En la primera fecha había superado a Marista, el campeón cuyano, 29-13 y este sábado se despachó con una goleada de visitante ante Mendoza Rugby por 51-17 que lo deja en lo más alto de la tabla de posiciones de la Zona 1.

Estudiantes, en tanto, se recuperó del mal comienzo en el torneo con su caída ante Tala por 34-26 en el parque Urquiza y se impuso con autoridad en Chaco ante Curne por 27-3.

Los restantes resultados fueron: Marista 27, Tucumán Rugby 39; Tala 79, Urú Curé 3; Córdoba Athletic 36, Universitario de Córdoba 17 y La Tablada 17, Jockey Club Córdoba 36.

Leer más: Impronta rosarina en Los Pumitas para el Rugby Championship M20

Torneo del Interior B

Por el Interior B, los marcadores fueron: Cardenales 28, Nat. y Gimnasia 28; Paraná Rowing 21, Crai 17; Universitario SJ 10, Tucumán Lawn Tennis 18; Mar del Plata 28, IPR Sporting 30; Sociedad Sportiva 27, Liceo 24; Los Tordos 46, Huirapuca 29, Tigres 33, Palermo Bajo 34 y Universitario T 33, Jockey Club Villa Marías 22.

Noticias relacionadas
Martín Elías desborda por una de las puntas mientras intenta deshacerse de la marca de los hombres del CASI.

Rugby de la Urba: Atlético del Rosario la guapeó, pero CASI tuvo la última palabra

Atlético del Rosario dio pelea al CASI en el pasaje Gould pero lo terminó perdiendo.

Atlético del Rosario estuvo a la altura pero terminó perdiendo ante CASI

San Agustín XV impulsa la modalidad de Mixed Ability Rugby en Rosario.

Rugby inclusivo e inserción laboral: los puentes de integración de San Agustín XV

La puntería del apertura plazón Manuel Nogués es determinante.

Rugby: Atlético del Rosario recibe al CASI en un partido de alto voltaje

Ver comentarios

Las más leídas

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: Nos quieren ver abajo

Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: "Nos quieren ver abajo"

La fidelidad Leprosa, un sello que trasciende resultados

La fidelidad Leprosa, un sello que trasciende resultados

Lo último

Rugby: Duendes despachó a Old Resian en Las Delicias con una lluvia de tries

Rugby: Duendes despachó a Old Resian en Las Delicias con una lluvia de tries

Primera C: Argentino tenía todo para ganar, se durmió y J. J. Urquiza le arrebató dos puntos

Primera C: Argentino tenía todo para ganar, se durmió y J. J. Urquiza le arrebató dos puntos

Cippec convocó a crecer o crecer y reunió al arco político en una noche clave donde La Capital dijo presente

Cippec convocó a "crecer o crecer" y reunió al arco político en una noche clave donde La Capital dijo presente

Ausentismo escolar: por qué faltan tanto los alumnos secundarios y qué papel juegan los padres

Las inasistencias en ese nivel subieron siete puntos en dos años. Problemas de salud, desgano, viajes y una relación cada vez más frágil entre familias y escuelas ayudan a explicar el fenómeno
Ausentismo escolar: por qué faltan tanto los alumnos secundarios y qué papel juegan los padres
Drogas en el Comando Radioléctrico de Santa Fe: hallaron estupefacientes en un patrullero
La Región

Drogas en el Comando Radioléctrico de Santa Fe: hallaron estupefacientes en un patrullero

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes
la ciudad

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes

Noche de las Librerías: afirman que fue una de las mejores, pese a la crisis

Por Matías Petisce
La Ciudad

Noche de las Librerías: afirman que "fue una de las mejores", pese a la crisis

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía
La Ciudad

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca
Información General

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

Rosario contará con la primera plaza diseñada y equipada para perros

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: Nos quieren ver abajo

Di María levantó la apuesta tras la clasificación de Central: "Nos quieren ver abajo"

La fidelidad Leprosa, un sello que trasciende resultados

La fidelidad Leprosa, un sello que trasciende resultados

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía

Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía

Ovación
Primera C: Argentino tenía todo para ganar, se durmió y J. J. Urquiza le arrebató dos puntos

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Argentino tenía todo para ganar, se durmió y J. J. Urquiza le arrebató dos puntos

Primera C: Argentino tenía todo para ganar, se durmió y J. J. Urquiza le arrebató dos puntos

Primera C: Argentino tenía todo para ganar, se durmió y J. J. Urquiza le arrebató dos puntos

Top 14: Atlético del Rosario recibió un duro revés en su visita a CUBA

Top 14: Atlético del Rosario recibió un duro revés en su visita a CUBA

Leones FC fue más que Cañuelas pero tuvo que conformarse con el empate: igual sigue puntero

Leones FC fue más que Cañuelas pero tuvo que conformarse con el empate: igual sigue puntero

Policiales
Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones
Policiales

Nueva condena a la banda de Pupito Avalle, acusada por homicidios, balaceras y extorsiones

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Rosario se movilizará por Sophia Civarelli y exigirá justicia en plaza 25 de Mayo

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Detuvieron a un chofer de Uber y una pareja que viajaba armada junto a una niña

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

Luis Palacios: perpetua para dos hombres por una cita que terminó en homicidio

La Ciudad
Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes
la ciudad

Siguen las lluvias y se suma un alerta amarillo por vientos fuertes

Ausentismo escolar: por qué faltan tanto los alumnos secundarios y qué papel juegan los padres

Ausentismo escolar: por qué faltan tanto los alumnos secundarios y qué papel juegan los padres

Renovaron el aviso a muy corto plazo para Rosario por tormentas fuertes

Renovaron el aviso a muy corto plazo para Rosario por tormentas fuertes

La fidelidad Leprosa, un sello que trasciende resultados

La fidelidad Leprosa, un sello que trasciende resultados

Los dos autos de Fórmula 1 que conducirá Colapinto por las calles de Buenos Aires
Ovación

Los dos autos de Fórmula 1 que conducirá Colapinto por las calles de Buenos Aires

Central a los playoffs: el Canalla reabastece la ilusión y va haciendo camino al andar

Por Elbio Evangeliste
Ovación

Central a los playoffs: el Canalla reabastece la ilusión y va haciendo camino al andar

Cuánto costará esquiar en Bariloche este invierno y qué se espera del clima
Turismo

Cuánto costará esquiar en Bariloche este invierno y qué se espera del clima

La Provincia del Pecado, la Nación y el Maxiquiosco

Por Jorge Asís
Miradas

La Provincia del Pecado, la Nación y el Maxiquiosco

Dolor en el vóley: murió Micaela Vogel, exjugadora de la selección femenina
Ovación

Dolor en el vóley: murió Micaela Vogel, exjugadora de la selección femenina

Rosario reclamó justicia por el femicidio de Sophia: Nuestros hijos están matando a nuestras hijas

Por Isabella Di Pollina
La Ciudad

Rosario reclamó justicia por el femicidio de Sophia: "Nuestros hijos están matando a nuestras hijas"

Primera C: Leones FC y Argentino con diferentes realidades juegan ante Cañuelas y J. J. Urquiza

Por Juan Iturrez
Ovación

Primera C: Leones FC y Argentino con diferentes realidades juegan ante Cañuelas y J. J. Urquiza

Odontólogos encuentran patologías en menores asociadas al bullying y al uso de pantallas

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Odontólogos encuentran patologías en menores asociadas al bullying y al uso de pantallas

Atlético del Rosario busca pisar en terreno más firme, en una nueva fecha del Top 14 de la Urba
Ovación

Atlético del Rosario busca pisar en terreno más firme, en una nueva fecha del Top 14 de la Urba

Fuertes reclamos de Pullaro al gobierno nacional en el remate del primer lote de soja
Economía

Fuertes reclamos de Pullaro al gobierno nacional en el remate del primer lote de soja

El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

Por Elbio Evangeliste
Ovación

El uno x uno de Central: Julián Fernández hizo la diferencia en la clasificación canalla

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno
la ciudad

Fin de semana con lluvia y viento en Rosario antes de la llegada de un mini invierno

Asociación Rosarina de Fútbol: Morning y Adiur juegan el clásico del Viaducto

Por Juan Iturrez
Ovación

Asociación Rosarina de Fútbol: Morning y Adiur juegan el clásico del Viaducto

Lisandro Enrico atacó sin filtro a la Nación por la ruta A012: Es cagarse en la gente
La Ciudad

Lisandro Enrico atacó sin filtro a la Nación por la ruta A012: "Es cagarse en la gente"

Torneo del Interior de rugby: Duendes y Old Resian se roban la atención
Ovación

Torneo del Interior de rugby: Duendes y Old Resian se roban la atención

Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Hay familias rosarinas que impiden la aplicación de una vitamina obligatoria en recién nacidos

¡Adentro! Central lo sufrió en Río Cuarto, pero le ganó a Estudiantes y se clasificó a los octavos de final

Por Elbio Evangeliste
Ovación

¡Adentro! Central lo sufrió en Río Cuarto, pero le ganó a Estudiantes y se clasificó a los octavos de final

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey
La Ciudad

Un informe de la UNR revela las serias fallas de seguridad que tenía la pileta del Jockey

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911
LA CIUDAD

Amenazas a escuelas: detectan una leve desaceleración de denuncias al 911

Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central
La Ciudad

Tras la denuncia, la Defensoría de Niñez pide evitar la exposición de los juveniles de Central