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Adiós a un escritor rosarino: falleció Roberto Retamoso tras una cirugía

El exdocente e investigador de la Facultad de Humanidades y Artes de la UNR tenía 79 años y había sufrido complicaciones en la operación

25 de abril 2026 · 13:51hs
El escritor fue trasladado a terapia intensiva el último lunes.

Foto: Facebook/Marcela Libonatti.

El escritor fue trasladado a terapia intensiva el último lunes.

La Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) anunció este viernes la muerte del escritor Roberto Retamoso. Días atrás, sus familiares confirmaron que estaba internado debido a problemas posteriores a una cirugía en un nosocomio local.

El exdocente tenía 79 años y había sido operado días atrás. Si bien el resultado inicial fue alentador, luego surgieron complicaciones y los médicos no lograron revertir el cuadro con el tratamiento.

La noticia no sólo tuvo eco en los pasillos de la casa de estudios ubicada sobre Entre Ríos al 700. El autor también había dictado clases en la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales (FCPOLIT) en paralelo con una producción que incluyó todo tipo de trabajos literarios y académicos.

La despedida para el escritor Roberto Retamoso

Aunque se jubiló en 2017, Retamoso siguió vinculado a la actividad en Humanidades y recientemente promovió la creación del Centro de Estudios Nicolás Rosa. "Acompañamos a sus amigos, familiares y colegas en este doloroso momento", manifestaron desde la institución.

Según indicaron sus familiares este miércoles, el exprofesor de la UNR tuvo una complicación derivada de una operación para tratar una neuralgia. El último lunes había sido trasladado a una unidad de terapia intensiva y desde entonces permanecía sedado e intubado.

>> Leer más: A los 86 años, murió el distinguido historiador rosarino Miguel Ángel De Marco

El escritor comenzó a dar clases en 1986 y era doctor en Letras. A lo largo de su carrera hizo libros de crítica literaria y ensayo, poesía, aunque su trayectoria tuvo un quiebre cuando dejó de trabajar en las aulas y se abrió definitivamente la puerta de la ficción. "No me animaba a publicar. Escribía, pero no publicaba. Cuando superé eso, habré dicho, más vale tarde que nunca", le dijo a La Capital en 2024.

En total, Retamoso lanzó cuatro novelas: "Las aguas cárdenas" (2015), "Prosopopeyas" (2018), "La hermanita perdida" (2022) y "La Parrillita". Esta última tenía como escenario el tradicional restaurante del pasaje Fabricio Simeoni, que recientemente cerró sus puertas y lo tuvo entre los últimos comensales antes de la despedida.

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