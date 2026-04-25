Leones FC fue más que Cañuelas pero tuvo que conformarse con el empate: igual sigue puntero

El equipo de la familia Messi igualó 1 a 1 en la cancha de Unión de Arroyo Seco. El partido estuvo suspendido un buen rato por la tormenta eléctrica.

Mario Senra intenta un ataque para Leones FC. El marcador lateral fue el autor del tanto del empate para el equipo de Alvear.

Leones FC no pudo subirse en forma solitaria a la cima de su zona en el torneo de la Primera C al igualar 1 a 1 con Cañuelas en Arroyo Seco. El equipo de Alvear dejó pasar la oportunidad que le dio el otro líder, General Lamadrid, que también igualó su partido por la fecha 9.

El gol del equipo de la familia Messi lo convirtió Mario Senra en el segundo tiempo luego de una gran asistencia de Bonesso. Leones FC terminó con un jugador más, ya que un rato antes del gol del empate Cañuelas se quedó con 10 por la expulsión de un jugador rival.

Leones FC hizo méritos para ganar el partido y de hecho era el dominador absoluto hasta que a los 15 minutos del primer tiempo el árbitro tuvo que suspender el partido debido a la presencia de una gran tormenta eléctrica en Arroyo Seco.

Cuando el partido se reanudó, las acciones se emparejaron y Cañuelas sorprendió al equipo local al ponerse en ventaja cuando no había hecho muchos méritos para conseguirlo.

Luego del gol de Senra, uno de los mejores de su equipo, Leones FC tuvo un par de chances de anotar, pero falló en la definición y finalmente tuvo que conformarse con el empate, que le permite seguir arriba junto a Lamadrid.