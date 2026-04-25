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Noche de las Librerías: afirman que esta nueva edición "fue una de las mejores" pese a la crisis económica

Los comerciantes destacaron el movimiento de gente y la expectativa generada por las promociones. "Fue un oasis en medio de una recesión actual", valoraron

Matías Petisce

Por Matías Petisce

25 de abril 2026 · 12:01hs
La Noche de las Librerías es un clásico en la agenda cultural de Rosario.

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

La Noche de las Librerías es un clásico en la agenda cultural de Rosario.

"Fue una de las mejores noches", dijeron los vendedores que participaron este viernes de la Noche de las Librerías en el marco de la Semana del Libro. Pese a la recesión económica en el país, "un aluvión de gente" se agolpó por la propuesta cultural del municipio para aprovechar ofertas y descuentos.

En muchos casos, el cierre de los comercios se extendió pasada la medianoche del sábado por la expectativa y la compra de libros, en su mayoría del género novela, a fin de refugiarse en la ficción y escaparle a la realidad. El público juvenil fue otro protagonista que se inclinó por ficciones más superficiales y el manga (cómic oriental).

Si bien no precisaron números exactos, las librerías consultadas por La Capital mostraron mucha conformidad y alivio en una actividad que no escapa a la realidad que atraviesan otros rubros comerciales. La propuesta cultural, acompañada y amenizada por tragos y música, fue la verdadera clave del éxito de principio a fin de la jornada.

Noche de las Librerías

"En líneas generales fue una de las mejores noches de de las librerías desde que comenzó esta propuesta, ya que en las últimas ediciones no había sido para nada así, con tanta gente, a tal punto que tuvimos que hacer más lugar porque desde las 18.30 comenzó a llenarse la librería y hasta se extendió del horario programado (el cierre estaba previsto a las 23)", destacaron Walter y Malena desde la librería Homos Sapiens. El local de Sarmiento al 800 ofrece un espacio amigable y atractivo a la hora de tomar un café rodeado de libros.

En ese marco, ambos destacaron que "fue como una especie de oasis por el aluvión de gente que vino en busca de una oportunidad para comprar los libros, ya sea en cuotas o para aprovechar los descuentos, que son muy buenos. Entonces, ahí te das cuenta que el público responde".

"Fue una sorpresa para muchos porque las ventas fueron muy buenas. Lo que más nos llamó la atención fue el público joven, que también se llevó buena cantidad de libros", apuntaron para revelar que la elección de los lectores estuvo focalizada en el género ficción y novela por sobre el ensayo, ya que "la gente buscó refugiarse en la literatura para escaparle a la realidad".

El Día de la Chupina como antesala

A escasas cuadras, por peatonal Córdoba, Sabrina, de Cúspide Libros, añadió el factor adolescente por el tradicional Día de la Chupina, que se caracteriza por un faltazo masivo a las escuelas. "Si lo comparamos con otros años, se vio más movimento y mayor interés. La verdad es que fue una día movido porque hubo actividad durante toda la mañana, mucho público que se acercó para comprar manga y novelas juveniles, ya sean de fantasía o románticas. Justamente las editoriales ponen cada vez más énfasis en el espacio para adolescentes por la necesidad de ellos", apuntó.

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La librera comentó que se vendían de entre cinco y seis ejemplares porque había descuentos que rondaban el 20 por ciento, así como otras promociones con tarjetas y hasta seis cuotas sin interés. "Los libros, hoy en día, están en el orden de 35 mil pesos y pueden llegar hasta 50.000, pero depende mucho de las promociones y las editoriales", acotó.

En cuanto a la elección, precisó que el público llega a la librería con la intención de buscar una novela pasatista que los saque de la realidad. "El ensayo está presente con las últimas novedades, pero lo que más busca el lector es la novela para salir un poco de la realidad que atraviesa en lo cotidiano", comentó.

Una edición esperanzadora

Bastaba para caminar un par de cuadras dentro del itinerario que prononía la Noche de las Librerías y cruzarse con amigos, conocidos y compañeros de trabajo para pasar un momento agradable entre música, copas y libros. Así, sobre calle Mendoza, en la zona céntrica, se encontraba Paradoxa Libros, cuyos integrantes también trazaron un balance más optimista respecto a las ediciones del año pasado.

"Nos fue mucho mejor que en las ediciones anteriores, que habían sido muy flojas, sobre todo la de noviembre. Ayer se vio mucho más movimiento, ventas y circulación de gente. No es el nivel de años atrás, pero tenemos que decir que repuntó bastante", reflejó Virginia.

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En ese marco, describió que muchos lectores eligen literatura argentina y latinoamericana, tales los casos de Pedro Saborido, Samanta Schweblin, Martín Kohan y Guillermo Martínez.

"Aquí, en Paradoxa, tenemos un catálogo muy extenso y los títulos que se destacan son las novedades del mes, pero al inmensa mayoría de ventas es variada", precisó la librera. Así destacó que en este tipo de eventos "siempre hay público joven y adolescente, que lleva literatura juvenil y es lo que más se llevaron".

Un respiro

Las convocatorias nocturnas le dan aire a un rubro que atraviesa una situación muy complicada mientras el comercio en general padece una pérdida del poder adquisitivo elocuente. "Se nota claramente en este tipo de eventos que cuando hay descuentos, acompañados por una propuesta cultural que invita al encuentro, la gente viene, aprovecha y compra, lo cual nos da la pauta de que la caída en ventas se debe principalmente a una demanda contenida", evaluó la vendedora de Paradoxa.

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En ese contexto, la librera apuntó que no se trata de que la gente no compra más libros o haya dejado de leer, sino que la clase media está muy complicada económicamente. "Trabajamos con muchos docentes universitarios y otros públicos, que están muy complicados, y eso se traduce en una baja en ventas. Por eso es saludable este tipo de eventos, para que se mantengan en el tiempo, porque la gente aprovecha la convocatoria y se anima a comprar libros y recorrer, dentro de un escenario complejo", concluyó.

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