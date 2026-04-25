H&M llega a Argentina: dónde se ubicará el primer local de la marca sueca

La empresa desembarcará durante 2027, en el marco de un plan de expansión por toda América Latina. Lo que se sabe hasta ahora

La marca de fast fashion H&M llega a la Argentina . En el marco de la apertura comercial impulsada por el gobierno nacional, la firma de indumentaria aterrizará en el país el año próximo . Con el ingreso al mercado argentino, la compañía consolida su presencia en América Latina.

Según lo anunciado, H&M instalará su primer local en un shopping Alto Palermo de la Ciudad de Buenos Aires . La apertura está programada para 2027, pero se desconoce la fecha exacta.

“Estamos muy contentos de anunciar la continuidad de nuestra expansión en América Latina con nuestra primera tienda en Argentina. Este es un paso muy emocionante y esperamos hacer que nuestro concepto de moda y calidad al mejor precio, de manera sostenible, esté al alcance de muchos clientes en el país” , expresó Daniel Ervér , director ejecutivo de H&M.

En particular, el ingreso al mercado argentino de H&M será junto a su socio Hola Moda , que ya opera la firma en varios países de Centroamérica y el Caribe. Actualmente, H&M está presente en Brasil, El Salvador, Perú, Uruguay, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, Panamá y Venezuela.

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Marcas internacionales que llegan a Rosario

Uno de los anuncios que generó mayor expectativa en la ciudad es el arribo de la marca uruguaya Indian, que abrirá su primer local en Rosario sobre la peatonal Córdoba al 1000, uno de los corredores comerciales más tradicionales y de mayor tránsito de la ciudad. La firma instalará allí un megalocal, sobre dos espacios que supieron ocupar la cadena de electrodomésticos Casa D’Ricco y la óptica Schellhas, con una propuesta integral que incluirá moda femenina y masculina, lencería, accesorios y artículos para el hogar.

Otro marca que podría llegar a la ciudad es el de la cadena de artículos deportivos Decathlon, que proyecta seguir inaugurando tiendas en distintas ciudades del país, tras la apertura de su primer local en noviembre del año pasado, en el Complejo Al Río, en Vicente López.

El plan de expansión de Decathlon incluye a Rosario, a partir de una alianza con el grupo inversor One, que tiene entre sus socios al empresario Manuel Antelo y actúa como partner local en la expansión y operación de la marca. Incluso desde el gobierno local confirmaron conversaciones para facilitar el ingreso de la empresa, que evalúa instalarse en zonas como Circunvalación o incluso Funes, en caso de que Rosario no sea viable.