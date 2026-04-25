Top 14: Atlético del Rosario recibió un duro revés en su visita a CUBA

Cuba se impuso a Atlético del Rosario por un contundente 43-17 en la novena fecha del Top 14 de la Urba.

CUBA venía de un comienzo flojo, sin festejos, donde varias veces arañó la victoria, pero finalmente se le terminó escapando. Ayer, ante Atlético del Rosario , cortó esa racha y se impuso por un contundente 43-17 en la novena fecha del Top 14 de Rugby .

El encuentro comenzó trabado y muy disputado desde el juego, con Plaza tomando la delantera a través del pie de Manuel Nogués. Sin embargo, el equipo de Buenos Aires salió decidido a buscar su primera victoria en el certamen y encontró respuesta tras la amarilla a Martín Elías.

Con superioridad numérica, llegaron los tries de Santos Cayol y Felipe de la Vega, ambos convertidos por Rafael Benedit, para pasar al frente 14-3.

Ya con quince nuevamente, la visita logró achicar la diferencia sobre el cierre de la primera mitad con el try de Octavio Capella, convertido por Nogués, para irse al descanso 14-10.

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CUBA amplió la ventaja

En el complemento, CUBA amplió la ventaja con un penal de Rafael Benedit y luego llegaron los tries de Valentín Mastroianni y Tomás Passaro, ambos nuevamente convertidos por el apertura.

Atlético logró descontar con un try de Valentino Aime (convertido por Nogués), pero la reacción local no se hizo esperar, Pedro Castro Nevares apoyó casi de inmediato y, más tarde, volvió a marcar para sellar su doblete y estirar aún más la diferencia, en lo que terminó siendo el desahogo definitivo para asegurar la primera victoria de CUBA en el Top 14 de la Urba donde, al igual que en el Regional del Litoral, está en juego la Copa Macro.

En los restantes partidos, los resultados fueron los siguientes: CASI 33, Los Tilos 31; SIC 31, Hindú 32; Belgrano 28, La Plata 19; Buenos Aires 26, Regatas Bella Vista 32; Alumni 18, Los Matreros 23 y Newman 47, Champagnat 8.