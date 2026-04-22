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Impronta rosarina en Los Pumitas para el Rugby Championship M20

Los jugadores de la URR, Federico Narváez, Benjamín Ordiz, Juan Preumayr, Mateo Tanoni e Ignacio Zabella, forman parte del plantel albiceleste

Pablo Mihal

Por Pablo Mihal

22 de abril 2026 · 20:13hs
Son de acá. La Unión de Rugby de Rosario estará representada por varios de sus mejores exponentes en juveniles.

Son de acá. La Unión de Rugby de Rosario estará representada por varios de sus mejores exponentes en juveniles.

Como hacía mucho tiempo que no ocurría, un seleccionado nacional juvenil, en este caso Los Pumitas M20, tendrá una nutrida participación de jugadores de la Unión de Rugby de Rosario. En esta ocasión de los 31 convocados por la UAR para disputar el Rugby Championship M20 2026, cinco jugadores son de la Unión de Rugby de Rosario y podría haber habido un sexto pero una lesión en el hombro impidió que Alvaro Degrati (Atlético del Rosario) integre el plantel. Los representantes del Ñandú en esta cita son Federico Narváez (Atlético del Rosario), Benjamín Ordiz (Los Caranchos), Juan Preumayr (Jockey Club), Mateo Tanoni (Jockey Club) e Ignacio Zabella (Universitario).

La última vez que un equipo albiceleste contó con un número parecido de jugadores nacidos en la Cuna de la Bandera fue en el 2005, cuando para el Mundial M19 que se disputó en Durban, Sudáfrica, convocaron a Francisco Cúneo (Old Resian), Joaquín Gorina (Atlético de Rosario), Alfredo Marquardt (Jockey Club) y Gaspar Mac (Jockey Club).

Este año completan la delegación Bautista Benavides (Santa Fe Rugby), Agustín Ponzio (CRAI), Basilio Cañas (Estudiantes), Franco Marizza (Paraná Rowing), Pedro Coll (Tigres), Manuel Cuneo (San Juan Rugby), Tomás Dande (Huirapuca), Benjamín Farías Cerioni (Universitario de Tucumán), Simón Pfister (Tucumán Rugby), Bautista Salinas Mallea (Los Tordos), Federico Serpa (Los Tordos), Germán Tello Fredes (Marista), Laureano Valle (Mendoza Rugby), Luciano Avaca (Tala), Manuel Gianantonio (Tala), Constantino Keller (Córdoba Athletic) y Federico Torre (Córdoba Athletic).

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Los capitanes de Los Pumitas

Los capitanes de Los Pumitas M20 para este Rugby Championship serán Tomás Dande y Pedro Coll. Ambos se desempeñan en la franquicia Tarucas y en 2025 participaron del Rugby Championship M20 y formaron parte del plantel que obtuvo el bronce en el Mundial Juvenil de Italia ese mismo año.

Tras una extensa preparación, el seleccionado argentino M20 viaja a Sudáfrica para lo que será la primera exigente prueba del año, el Rugby Championship M20, torneo que se llevará a cabo en el Nelson Mandela Bay Stadium de Port Elizabeth, Sudáfrica, en tres jornadas, donde jugarán bajo el sistema de todos contra todos, tal como se hace en mayores. La primera fecha será el 27 de abril, oportunidad en la que Argentina enfrentará a Sudáfrica (a las 11.10 hora argentina). Previamente, Nueva Zelanda lo hará con Australia. En la segunda, el 3 de mayo, el equipo conducido por Nicolás Fernández Miranda chocará con Nueva Zelanda (a las 9) y a continuación lo harán Sudáfrica y Australia. La última jornada se jugará el 9 de mayo y en ella se cruzarán Argentina y Australia (a las 9) y posteriormente Sudáfrica y Nueva Zelanda.

El Rugby Championship M20 es un torneo que precede al próximo Mundial que es en el mes de julio y “es una enorme oportunidad jugar un torneo de esta magnitud para preparar lo que va a ser el Mundial posterior y ese sin duda que va a ser uno de los grandes objetivos, pero siempre focalizándonos partido a partido y acción por acción”, como señaló Nicolás Fernández Miranda antes de partir.

“Tenemos muy claro que hay un gran objetivo que es el Mundial a mitad de año, pero creemos que hoy el foco tiene que estar sobre este torneo, sobre esta competencia que va a ser lo que nos va a dar las bases para después ser cada día más competitivos y de esa manera llegar de la mejor forma posible en la parte colectiva y de la mejor forma posible al Mundial”, concluyó el coach.

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Un poco de historia

La primera edición del Rugby Championship M20 se disputó en 2024. Los dirigidos en aquel entonces por el tucumano Alvaro Galindo cosecharon un triunfo ante Australia en el debut por 25-6, luego cayeron ante Nueva Zelanda por 43-20 y en la última fecha cayeron en un ajustado 30-28 ante Sudáfrica. Para ese torneo el único convocado por Rosario fue Alejandro Barrios (Duendes).

En 2025, ya bajo el mando de Nicolás Fernández Miranda, el equipo perdió en los tres partidos pero cerró el torneo con una gran actuación ante Australia que dejó sensaciones muy positivas al equipo que posteriormente conseguiría el tercer puesto en el Mundial de la categoría. El único rosarino convocado para dicho certamen fue Ignacio Orsetti (Jockey Club Rosario).

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Emiliano Boffelli y Tomás Malanos se suman a Capibaras XV

El pasado fin de semana, en el partido que Duendes superó a Paraná Rowing por la segunda fecha del Torneo Regional del Litoral Copa Banco Macro, volvió a jugar Emiliano Boffelli después de ocho meses de inactividad. Ahora, el polifuncional back verdinegro se sumará en condición de invitado a la franquicia del Súper Rugby Américas, Capibaras XV, al igual que el capitán de Atlético del Rosario, Tomás Malanos.

Boffelli ya había estado presente en los entrenamientos de Capibaras XV durante la pretemporada y había dicho que no descartaba la posibilidad de vestir la camiseta de la franquicia del Litoral, plantel al que se incorporó este miércoles a las prácticas en condición de invitado. El back, de 31 años, es el Puma #852. Debutó en 2015, enfrentando a Barbarians, disputó hasta ahora 59 caps y participó de los Mundiales de Japón en 2019 y Francia en 2023. Suma 340 puntos con el seleccionado nacional producto de 14 tries, 60 penales y 45 conversiones. Sus actuaciones más memorables fueron en 2022, año en el que aportó 20 puntos en la primera victoria como visitante a los All Blacks y 25 para el último éxito ante Inglaterra en Londres. Además de jugar en Duendes también lo hizo en Pampas, Jaguares, Racing 92 y Edinburgh.

Tomás Malanos, el capitán de Atlético del Rosario, también se incorporó a los entrenamientos de Capibaras XV en condición de invitado durante las próximas dos semanas.

Será la segunda vez de Malanos en el torneo que ya disputó con Jaguares. Su otra experiencia en el profesionalismo fue en la MLR de Estados Unidos con Dallas Jackals. Además de capitanear al plantel superior de su club en el Top 14 de la Urba, el centro tuvo el mismo honor con Los Pumitas en 2017. Un año antes fue una de las figuras del seleccionado juvenil que logró el bronce en el Mundial M20.

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