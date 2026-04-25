Cippec convocó a "crecer o crecer" y reunió al arco político en una noche clave donde La Capital dijo presente

Dirigentes, empresarios y referentes participaron de la cena anual en Buenos Aires, en el inicio de una nueva etapa institucional encabezada por Luciano Laspina. En ese escenario, Multimedios La Capital desplegó una cobertura integral con entrevistas a las principales figuras del país

Más de mil referentes de la política, el empresariado, la diplomacia y el sindicalismo se dieron cita en el Centro de Convenciones de Buenos Aires para la cena anual de Cippec.

Más de mil referentes de la política, el empresariado, la diplomacia y el sindicalismo se dieron cita en el Centro de Convenciones de Buenos Aires para la cena anual de Cippec , bajo el lema “Crecer o crecer”, en un encuentro que marcó el inicio de una nueva etapa institucional y volvió a consolidarse como uno de los espacios más influyentes del país para el diálogo entre sectores.

En ese escenario de alta densidad política, Multimedios La Capital dijo presente con una cobertura 360°, generando entrevistas, contenido audiovisual y material periodístico propio. Antes incluso del inicio formal del evento, el espacio del multimedios se transformó en un punto de encuentro donde confluyeron funcionarios, legisladores y referentes, dejando definiciones clave sobre el momento que atraviesa el país.

El eje de la noche estuvo marcado por el inicio de la gestión de Luciano Laspina, quien planteó la necesidad de salir de la lógica de la coyuntura.

“Estamos acostumbrados a apagar incendios, no a construir una casa mejor”, sintetizó, al tiempo que propuso avanzar hacia una economía que pueda competir globalmente, con sectores como la energía, la minería y el agro como locomotoras del crecimiento.

Embed ️ El Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) reunió a más de 1.000 referentes de la política, el empresariado, la diplomacia y el sindicalismo en su cena anual 2026. Bajo el lema "Crecer o crecer", la organización planteó la necesidad de… pic.twitter.com/yjefIvoOpf — Diario La Capital (@lacapital) April 25, 2026

En la misma línea, José Orlando remarcó: “Argentina está en la antesala de una gran oportunidad”, aunque advirtió que el desafío es transformar ese potencial en un proceso de crecimiento sostenido.

Economía en tensión: entre la estabilidad y las dudas

El panorama económico fue uno de los ejes centrales del debate. Desde distintos sectores coincidieron en que el proceso de estabilización convive con tensiones.

“El gobierno encaró con acierto la estabilización”, sostuvo Cristian Ritondo, quien destacó la baja del déficit fiscal y la necesidad de seguir reduciendo la inflación para que lleguen el crédito y el consumo.

Sin embargo, otras miradas marcaron alertas. “Es un momento complejo, con incertidumbre económica y política”, advirtió Alejandro Catterberg, quien señaló que el gobierno “perdió el control de la agenda” y atraviesa conflictos internos.

Desde el interior productivo, la advertencia también fue clara. Gisela Scaglia planteó que existe “una antiojera para no ver lo que pasa con las pymes”, al tiempo que describió un escenario donde conviven sectores en crecimiento con otros en crisis.

En la misma línea, Carolina Losada sostuvo que “es un momento muy complejo” y pidió medidas concretas para sostener a las pequeñas y medianas empresas, responsables del 65% del empleo formal.

El desafío político: acuerdos y tensiones

Más allá de la economía, el plano político mostró un escenario atravesado por tensiones y la necesidad de acuerdos.

“Argentina puede evitar crisis recurrentes si logra acuerdos básicos”, planteó Laspina, en línea con la idea de construir consensos duraderos.

Desde el oficialismo, Cristian Ritondo aseguró que su espacio acompañará el rumbo “por convicción”, aunque advirtió que buscará incidir con cambios.

En contraste, desde la oposición, Esteban Paulón fue contundente: “El gobierno tiene dificultades para gestionar y para explicar lo que está pasando”.

El análisis de Alejandro Catterberg sintetizó el clima: “Hay mucho ruido y daño autoinfligido innecesario”.

Producción, energía y oportunidades

El potencial productivo del país apareció como uno de los puntos de consenso.

“Argentina tiene condiciones para crecer en minería, energía, agro y tecnología”, señaló Ritondo, mientras que el senador Cervi remarcó el rol de Vaca Muerta como motor económico: “Es una de las grandes esperanzas del país”.

Los datos energéticos respaldan esa visión: la balanza energética ya muestra superávit y podría alcanzar los 30.000 millones de dólares en exportaciones hacia 2031.

Provincias y mirada federal

El rol de las provincias también fue protagonista. Rogelio Frigerio definió el momento como “de transición y enorme desafío”, con fuerte impacto en las finanzas provinciales.

En paralelo, desde Santa Fe, Scaglia subrayó la necesidad de una mirada federal y puso el foco en la infraestructura productiva, como la ruta A012 para el acceso a los puertos.

Seguridad y agenda territorial

La seguridad, un tema central para Rosario, también tuvo lugar en la agenda. Patricia Bullrich aseguró que el Plan Bandera “sigue firme” y destacó que “las organizaciones criminales ya no pueden operar como antes”.

Institucionalidad en debate

La calidad institucional fue otro de los ejes de discusión. Ricardo Gil Lavedra remarcó que “la justicia es clave para poner límites al poder” y llamó a fortalecer su independencia.

En paralelo, se discutieron reformas judiciales, el sistema acusatorio y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, en un contexto donde la institucionalidad vuelve a estar en el centro del debate público.

Una coyuntura crítica

Desde una mirada más conceptual, Camila Perochena definió el momento como “una coyuntura crítica”, en la que el país podría cambiar su rumbo, aunque advirtió que no necesariamente ese cambio será aprovechado.

“La sociedad está más fragmentada y la pobreza es más estructural que en los años 90”, señaló, marcando las diferencias con otros ciclos históricos.

Una noche que reflejó el momento del país

La cena de CIPPEC dejó algo más que discursos: fue una radiografía del momento argentino. Expectativa y oportunidad, pero también tensiones, dudas y desafíos.

En ese escenario, la presencia de Multimedios La Capital no solo registró lo que ocurrió, sino que aportó una mirada propia, anclada en el territorio y en la articulación entre política, economía y sociedad.

Porque, como dejó en claro la consigna de la noche, el desafío no es menor: la Argentina está ante una encrucijada donde, más que una opción, el crecimiento aparece como una necesidad.