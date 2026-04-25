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Atlético del Rosario busca pisar en terreno más firme, en una nueva fecha del Top 14 de la Urba

Juega ante CUBA, que anda por el fondo, su cuarto partido de visitante, donde sumó todos los puntos. Atlético del Rosario necesita estabilizarse en el Top 14

25 de abril 2026 · 06:30hs
Atlético del Rosario hizo un buen partido ante el CASI y debe repetir ahora en su visita a CUBA

Sebastián Suárez Meccia

Atlético del Rosario hizo un buen partido ante el CASI y debe repetir ahora en su visita a CUBA, por la 6ª fecha del Top 14 de la Urba.

Atlético del Rosario vuelve a la cancha, esta vez en Villa de Mayo, donde visitará a CUBA, que anda por el fondo. De nuevo de visitante, Plaza tratará de hacerse fuerte, ya que en esa condición obtuvo casi todos los puntos en su regreso a la primera división, el Top 14 de la Urba. Será por la 6ª fecha.

El equipo del Pasaje Gould, en su vuelta a la elite, tuve mejores resultados de visitante que de local. En casa perdió los dos partidos, ante Regatas Bella Vista y en la última fecha ante CASI, que marcha tercero. A pesar de esta caída jugó un buen partido.

De visitante, donde jugó ya tres partidos, perdió en el final ante Los Matreros, pero derrotó a La Plata y Los Tilos. Por lo que, considerando esa cuestión y de que tuvo un buen rendimiento ante CASI, la chance de seguir sumando está para consolidarse en la categoría.

Más porque enfrente estará CUBA, que no ganó. Pero el dato no debe engañar, porque las cinco derrotas fueron por muy escaso margen y de hecho le hizo un gran partido al líder Hindú.

>>Leer más: Rugby: Atlético del Rosario recibe al CASI en un partido de alto voltaje

El resto de la fecha del Top 14

La 6ª fecha se juega íntegra desde las 15.30 y se completa con partidos Alumni v. Los Matreros; Newman v. Champagnat; SIC v. Hindú; Belgrano v. La Plata; Buenos Aires v. Regatas Bella Vista y CASI v. Los Tilos.

Las posiciones del Top 14 son: Hindú lidera con 23 puntos; SIC 22, CASI 19, Newman 18; Regatas 14, Champagnat 12; Atlético del Rosario 10; Alumni 10; Los Matreros 9; Los Tilos 9; Buenos Aires 9; La Plata 7, CUBA 5 y Belgrano 2.

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